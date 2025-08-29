Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Чарт возглавил мультфильм «Доктор Динозавров»
Лидером чарта за четверг впервые за долгое время стала новинка – мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP), который смог заработать 9,1 млн рублей. По итогу уикенда отечественный анимационный проект может претендовать на 55 млн.
Со второй строчки чарта начал свой прокат японский хоррор ВЫХОД 8 (PVZGL). За первый день экранизация популярной видеоигры освоила 8,3 млн рублей, что может вылиться в 35 млн к вечеру воскресенья.
Бронза досталась приключенческой комедии СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI). Отечественная лента с Максимом Лагашкиным, Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной освоила на старте 5,3 млн рублей, что может вылиться в 30 млн по итогу недели.
На седьмой строчке расположилась фантастическая антиутопия ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (VLG). Официальный релиз приквела популярной франшизы заработал в четверг 2 млн рублей и к вечеру воскресенья может привлечь 9 млн.
Девятое место занял фильм ужасов ВЕДЬМИНА ДОСКА (PRD), сумевший положить в свою копилку 1,45 млн рублей. Это может вылиться в 7 млн по итогу уикенда.
Замкнул десятку перевыпуск культового аниме Мамору Осии ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (INK). В четверг картина смогла заработать 1,3 млн рублей, что к концу недели должно превратиться в 8 млн.
Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
Предварительные сборы за четверг 28.08.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 28.08.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 28.08.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ
|CP
|1
|-(1328)
|9 100 000$113 128
|-
|9 100 000$113 128
|55 000 000 $683 739
|2
|ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|1
|-(479)
|8 269 539$102 804
|-
|10 967 054$136 338
|35 000 000 $435 107
|3
|СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК
|NKI
|1
|-(1872)
|5 266 619$65 473
|-
|5 266 619$65 473
|30 000 000 $372 949
|4
|ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps
|-
|5
|-(124)
|4 187 028$52 052
|-37,9%
|268 283 233$3 278 544
|-
|5
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|12
|-(344)
|2 354 660$29 272
|-21,8%
|799 975 027$10 126 266
|12 000 000 $149 180
|6
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|AK
|2
|-(942)
|2 243 951$27 896
|-55,7%
|41 331 488$515 999
|10 000 000 $124 316
|7
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
|VLG
|1
|-(1)
|2 006 525$24 944
|-
|2 006 525$24 944
|9 000 000 $111 885
|8
|ДИСПЕТЧЕР
Relay
|GF
|2
|-(387)
|1 851 087$23 012
|-38,7%
|29 820 968$372 297
|10 000 000 $124 316
|9
|ВЕДЬМИНА ДОСКА
Witchboard
|PRD
|1
|-(391)
|1 451 678$18 047
|-
|1 451 678$18 047
|7 000 000 $87 021
|10
|ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ПЕРЕВЫПУСК
Koukaku Kidoutai
|INK
|1
|-(214)
|1 315 201$16 350
|-
|5 285 124$65 703
|8 000 000 $99 453
|11
|ИДЕНТИФИКАЦИЯ
|NMG
|1
|-(536)
|1 114 940$13 861
|-
|1 114 940$13 861
|-
|12
|ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|5
|-(179)
|1 079 474$13 420
|-39,3%
|146 042 158$1 784 702
|-
|13
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|9
|-(213)
|909 034$11 301
|-35,7%
|329 610 016$4 190 846
|-
|14
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|4
|-(68)
|817 000$10 157
|-41,6%
|64 300 000$801 846
|-
|15
|ГЕЛЯ
|NMG
|2
|-(453)
|766 158$9 525
|-65,3%
|18 267 340$228 057
|-
|16
|РИТМЫ МЕЧТЫ
|CAO
|2
|-(459)
|726 299$9 029
|-58,8%
|14 287 847$178 375
|-
|17
|ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
|KNT
|1
|-(457)
|672 140$8 356
|-
|794 140$9 872
|-
|18
|АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
Siccin 7
|RWV
|2
|-(161)
|625 730$7 779
|-46,5%
|9 985 738$124 666
|-
|19
|ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ
Tomb Watcher
|WP
|2
|-(214)
|592 323$7 364
|-49,6%
|9 372 772$117 013
|-
|20
|ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА
Flying Monkey
|NKI
|2
|-(1051)
|533 906$6 637
|-62,3%
|11 965 602$149 383
|-
|21
|ДЕВУШКА МИЛЛЕРА
Miller's Girl
|KAP
|2
|-(86)
|436 296$5 424
|-57,6%
|8 559 825$106 864
|-
|22
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|5
|-(181)
|431 040$5 359
|-65,1%
|124 755 312$1 524 567
|-
|23
|ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ
Heidi - Rescue of the Lynx
|TNL
|0
|-(225)
|425 112$5 285
|-
|425 112$5 285
|-
|24
|ГРИЗЛИ
Savage Hunt
|PNR
|1
|-(142)
|386 190$4 801
|-
|386 190$4 801
|-
|25
|СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА
|NKI
|2
|-(158)
|362 957$4 512
|-26,8%
|5 481 358$68 431
|-
|26
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
Them, Behind the Door
|WP
|3
|-(94)
|323 822$4 026
|-73,6%
|26 022 776$326 919
|-
|27
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe
|VLG
|3
|-(698)
|311 997$3 879
|-82,5%
|46 721 724$586 956
|-
|28
|ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime
|RWV
|85
|-(84)
|285 319$3 547
|-63,5%
|41 148 975$465 750
|-
|29
|МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|11
|-(58)
|283 542$3 525
|-50,9%
|390 594 334$4 961 818
|-
|30
|ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. ПЕРЕВЫПУСК
|IK
|232
|-(1)
|227 500$2 828
|-
|4 719 884$61 981
|-
|31
|ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
My Mother's Wedding
|ARM
|2
|-(87)
|211 571$2 630
|-73,7%
|6 363 986$79 451
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|ARM
|Arna Media
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|GF
|Global Film
|IK
|Искусство кино
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNT
|Кинотайм
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|PRD
|Парадиз
|PVZGL
|Про:взгляд
|RWV
|RWV Film
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures