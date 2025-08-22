top banner

Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки

Автор: БК
22 августа 2025

Пиратские релизы остаются в лидерах седьмую неделю подряд

Лидером чарта за четверг уже седьмую неделю подряд становятся короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, хоррор ОРУДИЯ, боевик НИКТО 2 и кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 6,7 млн рублей.

Лучшая новинка недели – семейная лента ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) – начала свой прокат со второй строчки чарта. За первый день отечественный проект с Дмитрием Нагиевым освоил 5 млн рублей, что может вылиться в 23 млн к вечеру воскресенья.

Бронза досталась триллеру ДИСПЕТЧЕР (GF). Американская лента с Лили Джеймс, Сэмом Уортингтоном и Ризом Ахметом освоила на старте 3 млн рублей, что может вылиться в 14 млн по итогу недели.

На пятой строчке расположилась криминальная комедия ГЕЛЯ (NMG), заработавшая в четверг 2,2 млн рублей. К вечеру воскресенья лента может привлечь 10 млн.

На восьмом месте оказалась семейная картина РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO), стартовавшая ниже ожиданий и сумевшая положить в свою копилку 1,8 млн рублей. Это может вылиться также в 10 млн по итогу уикенда.

Строчку ниже заняла приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI). В четверг немецкий проект смог заработать 1,4 млн рублей, что к концу недели должно превратиться в 8 млн.

Фото: кадр из фильма ДИСПЕТЧЕР

Предварительные сборы за четверг 21.08.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 21.08.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 21.08.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps		 - 4 -(125) 6 738 518$84 126 -17,6% 216 035 992$2 640 059 -
2 ДЕТИ-ШПИОНЫ
 AK 1 -(1099) 5 060 115$63 172 - 5 060 115$63 172 23 000 000 $287 141
3 ДИСПЕТЧЕР
Relay		 GF 1 -(526) 3 018 782$37 688 - 3 048 982$38 065 14 000 000 $174 782
4 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 11 -(382) 3 010 620$37 586 -18,8% 7 711 117 451$97 609 082 17 000 000 $212 235
5 ГЕЛЯ
 NMG 1 -(833) 2 210 371$27 595 - 2 210 371$27 595 10 000 000 $124 844
6 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe		 VLG 2 -(2016) 1 784 240$22 275 -52,0% 32 113 628$403 438 12 000 000 $149 813
7 ОДНО ЦЕЛОЕ
Together		 VLG 4 -(292) 1 779 476$22 216 -42,5% 132 017 416$1 613 313 10 000 000 $124 844
8 РИТМЫ МЕЧТЫ
 CAO 1 -(798) 1 764 204$22 025 - 1 764 204$22 025 10 000 000 $124 844
9 ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА
Flying Monkey		 NKI 1 -(1269) 1 416 563$17 685 - 1 416 563$17 685 8 000 000 $99 875
10 НЕ ОДНА ДОМА 2
 AK 8 -(335) 1 414 722$17 662 -31,9% 317 536 605$4 037 338 8 000 000 $99 875
11 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
 CP 3 -(155) 1 400 000$17 478 -48,1% 53 400 000$665 918 -
12 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
 AK 4 -(697) 1 236 462$15 436 -58,3% 115 698 673$1 413 891 -
13 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
Them, Behind the Door		 WP 2 -(372) 1 225 074$15 294 -44,9% 17 910 192$225 002 -
14 ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ
Tomb Watcher		 WP 1 -(349) 1 175 805$14 679 - 1 257 335$15 697 -
15 АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
Siccin 7		 RWV 1 -(400) 1 170 666$14 615 - 1 170 666$14 615 -
16 ДЕВУШКА МИЛЛЕРА
Miller's Girl		 KAP 1 -(228) 1 028 797$12 844 - 1 028 797$12 844 -
17 ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
My Mother's Wedding		 ARM 1 -(221) 804 184$10 040 - 804 184$10 040 -
18 ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime		 RWV 84 -(204) 781 787$9 760 -44,1% 34 791 669$393 794 -
19 УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ
 AK 2 -(1144) 592 563$7 398 -64,3% 14 503 604$182 206 -
20 МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists		 VLG 10 -(80) 577 018$7 204 -41,1% 386 498 677$4 909 790 -
21 СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА
 NKI 1 -(223) 495 912$6 191 - 495 912$6 191 -
22 РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Partir un jour		 RWV 1 -(147) 406 386$5 073 - 760 300$9 492 -
23 ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ
Terminator 2: Judgment Day		 INK 2 -(126) 399 904$4 993 -74,9% 12 064 029$151 558 -
24 МИССИЯ: ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН
F Plus		 EXP 1 -(253) 346 606$4 327 - 346 606$4 327 -
25 БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
 SBF 1 -(233) 307 558$3 840 - 307 558$3 840 -
26 УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР
The Killgrin		 KNLG 2 -(128) 263 673$3 292 -74,5% 7 577 686$95 197 -
27 ПИЛА X
Saw X		 KAP 6 -(49) 257 146$3 210 -34,9% 44 621 056$572 358 -
28 НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil		 ILK 3 -(11) 227 370$2 839 - 6 077 179$75 785 -
ИТОГО ТОП-28:
40 894 522 $510 543
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.1 руб.

Также стартовали

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (SBF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГЕЛЯ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕВУШКА МИЛЛЕРА / Miller's Girl (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДИСПЕТЧЕР / Relay (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ / Tomb Watcher (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИССИЯ: ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН / F Plus (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОНА СКАЗАЛА «ДА!» / My Mother's Wedding (ARM) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА / Flying Monkey (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ / Partir un jour (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
ARMArna MediaCAOКаро Премьер
CPЦентрал ПартнершипEXPЭкспонента Фильм
GFGlobal FilmILKИллюзион кино
INKИноекиноKAPКИНО.АРТ.ПРО
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатRWVRWV Film
SBFСБ ФильмVLGВольга
WPWorld Pictures
