Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Пиратские релизы остаются в лидерах седьмую неделю подряд
Лидером чарта за четверг уже седьмую неделю подряд становятся короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, хоррор ОРУДИЯ, боевик НИКТО 2 и кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 6,7 млн рублей.
Лучшая новинка недели – семейная лента ДЕТИ-ШПИОНЫ (AK) – начала свой прокат со второй строчки чарта. За первый день отечественный проект с Дмитрием Нагиевым освоил 5 млн рублей, что может вылиться в 23 млн к вечеру воскресенья.
Бронза досталась триллеру ДИСПЕТЧЕР (GF). Американская лента с Лили Джеймс, Сэмом Уортингтоном и Ризом Ахметом освоила на старте 3 млн рублей, что может вылиться в 14 млн по итогу недели.
На пятой строчке расположилась криминальная комедия ГЕЛЯ (NMG), заработавшая в четверг 2,2 млн рублей. К вечеру воскресенья лента может привлечь 10 млн.
На восьмом месте оказалась семейная картина РИТМЫ МЕЧТЫ (CAO), стартовавшая ниже ожиданий и сумевшая положить в свою копилку 1,8 млн рублей. Это может вылиться также в 10 млн по итогу уикенда.
Строчку ниже заняла приключенческая комедия ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (NKI). В четверг немецкий проект смог заработать 1,4 млн рублей, что к концу недели должно превратиться в 8 млн.
Предварительные сборы за четверг 21.08.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 21.08.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 21.08.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps
|-
|4
|-(125)
|6 738 518$84 126
|-17,6%
|216 035 992$2 640 059
|-
|2
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|AK
|1
|-(1099)
|5 060 115$63 172
|-
|5 060 115$63 172
|23 000 000 $287 141
|3
|ДИСПЕТЧЕР
Relay
|GF
|1
|-(526)
|3 018 782$37 688
|-
|3 048 982$38 065
|14 000 000 $174 782
|4
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|11
|-(382)
|3 010 620$37 586
|-18,8%
|7 711 117 451$97 609 082
|17 000 000 $212 235
|5
|ГЕЛЯ
|NMG
|1
|-(833)
|2 210 371$27 595
|-
|2 210 371$27 595
|10 000 000 $124 844
|6
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe
|VLG
|2
|-(2016)
|1 784 240$22 275
|-52,0%
|32 113 628$403 438
|12 000 000 $149 813
|7
|ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|4
|-(292)
|1 779 476$22 216
|-42,5%
|132 017 416$1 613 313
|10 000 000 $124 844
|8
|РИТМЫ МЕЧТЫ
|CAO
|1
|-(798)
|1 764 204$22 025
|-
|1 764 204$22 025
|10 000 000 $124 844
|9
|ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА
Flying Monkey
|NKI
|1
|-(1269)
|1 416 563$17 685
|-
|1 416 563$17 685
|8 000 000 $99 875
|10
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|8
|-(335)
|1 414 722$17 662
|-31,9%
|317 536 605$4 037 338
|8 000 000 $99 875
|11
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|3
|-(155)
|1 400 000$17 478
|-48,1%
|53 400 000$665 918
|-
|12
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|4
|-(697)
|1 236 462$15 436
|-58,3%
|115 698 673$1 413 891
|-
|13
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
Them, Behind the Door
|WP
|2
|-(372)
|1 225 074$15 294
|-44,9%
|17 910 192$225 002
|-
|14
|ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ
Tomb Watcher
|WP
|1
|-(349)
|1 175 805$14 679
|-
|1 257 335$15 697
|-
|15
|АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
Siccin 7
|RWV
|1
|-(400)
|1 170 666$14 615
|-
|1 170 666$14 615
|-
|16
|ДЕВУШКА МИЛЛЕРА
Miller's Girl
|KAP
|1
|-(228)
|1 028 797$12 844
|-
|1 028 797$12 844
|-
|17
|ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
My Mother's Wedding
|ARM
|1
|-(221)
|804 184$10 040
|-
|804 184$10 040
|-
|18
|ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime
|RWV
|84
|-(204)
|781 787$9 760
|-44,1%
|34 791 669$393 794
|-
|19
|УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ
|AK
|2
|-(1144)
|592 563$7 398
|-64,3%
|14 503 604$182 206
|-
|20
|МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|10
|-(80)
|577 018$7 204
|-41,1%
|386 498 677$4 909 790
|-
|21
|СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА
|NKI
|1
|-(223)
|495 912$6 191
|-
|495 912$6 191
|-
|22
|РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Partir un jour
|RWV
|1
|-(147)
|406 386$5 073
|-
|760 300$9 492
|-
|23
|ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ
Terminator 2: Judgment Day
|INK
|2
|-(126)
|399 904$4 993
|-74,9%
|12 064 029$151 558
|-
|24
|МИССИЯ: ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН
F Plus
|EXP
|1
|-(253)
|346 606$4 327
|-
|346 606$4 327
|-
|25
|БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
|SBF
|1
|-(233)
|307 558$3 840
|-
|307 558$3 840
|-
|26
|УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР
The Killgrin
|KNLG
|2
|-(128)
|263 673$3 292
|-74,5%
|7 577 686$95 197
|-
|27
|ПИЛА X
Saw X
|KAP
|6
|-(49)
|257 146$3 210
|-34,9%
|44 621 056$572 358
|-
|28
|НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil
|ILK
|3
|-(11)
|227 370$2 839
|-
|6 077 179$75 785
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|ARM
|Arna Media
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|ILK
|Иллюзион кино
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|RWV
|RWV Film
|SBF
|СБ Фильм
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures