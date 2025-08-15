top banner

Касса четверга: «Пушистый форсаж» в тройке лучших

Автор: БК
15 августа 2025

Пиратские релизы лидируют шестую неделю подряд

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, хоррор ОРУДИЯ, комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 и кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 8,2 млн рублей.

Лучшая новинка недели – мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG) – начала свой прокат со второй строчки чарта. За первый день проката анимационный проект освоил 3,7 млн рублей, что может вылиться в 25 млн к вечеру воскресенья.

На седьмой строчке расположился фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP). Картина привлекла за стартовый день 2,2 млн рублей и может заработать 12 млн к концу недели.

На девятом месте оказалась российская комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK), сумевшая положить в свою копилку 1,7 млн рублей. Это может вылиться в 9 млн по итогу уикенда.

Замкнул десятку перевыпуск фантастического боевика ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (INK). В четверг лента Джеймса Кэмерона смогла заработать 1,6 млн рублей, что должно превратиться также в 9 млн по итогу уикенда.

Предварительные сборы за четверг 14.08.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 14.08.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 14.08.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps		 - 3 -(138) 8 176 698$102 722 -6,1% 145 491 289$1 777 970 -
2 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe		 VLG 1 -(2004) 3 719 985$46 733 - 3 898 370$48 974 25 000 000 $314 070
3 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 10 -(415) 3 706 708$46 567 -6,4% 738 715 008$9 350 823 22 000 000 $276 382
4 ОДНО ЦЕЛОЕ
Together		 VLG 3 -(487) 3 093 016$38 857 -44,2% 108 887 288$1 330 652 15 000 000 $188 442
5 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
 AK 3 -(1273) 2 967 889$37 285 -38,5% 94 832 513$1 158 897 16 000 000 $201 005
6 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
 CP 2 -(573) 2 700 000$33 920 -12,9% 32 500 000$405 287 15 000 000 $188 442
7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
Them, Behind the Door		 WP 1 -(575) 2 223 778$27 937 - 2 223 778$27 937 12 000 000 $150 754
8 НЕ ОДНА ДОМА 2
 AK 7 -(430) 2 076 958$26 092 -20,9% 301 664 383$3 835 529 11 000 000 $138 191
9 УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ
 AK 1 -(1199) 1 660 019$20 855 - 1 660 019$20 855 9 000 000 $113 065
10 ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ
Terminator 2: Judgment Day		 INK 1 -(218) 1 593 900$20 024 - 4 021 486$50 521 9 000 000 $113 065
11 ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime		 RWV 83 -(266) 1 399 474$17 581 - 4 410 998$49 926 -
12 ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
 CAO 2 -(855) 1 374 031$17 262 -52,6% 19 715 864$245 864 -
13 УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР
The Killgrin		 KNLG 1 -(427) 1 034 865$13 001 - 1 034 865$13 001 -
14 МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists		 VLG 9 -(116) 978 988$12 299 -34,3% 378 758 416$4 811 464 -
15 ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО
Never Let Go		 GF 2 -(390) 816 999$10 264 -53,3% 15 564 217$194 092 -
16 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА
Devil's Bride		 EXP 2 -(700) 569 426$7 154 -61,4% 11 797 148$147 115 -
17 ПЛАГИАТОР
 AK 6 -(159) 434 797$5 462 -56,0% 163 219 852$2 088 011 -
18 ПИЛА X
Saw X		 KAP 5 -(67) 394 763$4 959 -34,9% 41 311 184$529 902 -
19 ЗАКЛЯТЬЕ. КРОВЬ ЭКЗОРЦИСТА
The Crucifix		 RR 1 -(116) 314 043$3 945 - 314 043$3 945 -
20 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
 VLG 10 -(65) 310 993$3 907 -19,7% 219 941 854$2 784 074 -
21 БАЛЕРИНА
Ballerina		 AK 11 -(62) 307 815$3 867 -33,3% 447 743 971$5 703 745 -
22 НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ
 K24 1 -(64) 272 238$3 420 - 824 670$10 360 -
23 БУХТА БЭРРОНА
Barron's Cove		 PRD 1 -(105) 254 631$3 199 - 254 631$3 199 -
24 ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck		 VLG 11 -(35) 232 678$2 923 -15,5% 7 036 366$89 635 -
ИТОГО ТОП-24:
40 614 692 $510 235
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.6 руб.

Также стартовали

БУХТА БЭРРОНА / Barron's Cove (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКЛЯТЬЕ. КРОВЬ ЭКЗОРЦИСТА / The Crucifix (RR) данные не предоставлены дистрибьютором.
НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 / Them, Behind the Door (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ / Grand Prix of Europe (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ / Terminator 2: Judgment Day (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР / The Killgrin (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
INKИноекиноK24К24
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
PRDПарадизRRРакета Релизинг
RWVRWV FilmVLGВольга
WPWorld Pictures
