Касса четверга: «Пушистый форсаж» в тройке лучших
Пиратские релизы лидируют шестую неделю подряд
Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, хоррор ОРУДИЯ, комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 и кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 8,2 млн рублей.
Лучшая новинка недели – мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ (VLG) – начала свой прокат со второй строчки чарта. За первый день проката анимационный проект освоил 3,7 млн рублей, что может вылиться в 25 млн к вечеру воскресенья.
На седьмой строчке расположился фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (WP). Картина привлекла за стартовый день 2,2 млн рублей и может заработать 12 млн к концу недели.
На девятом месте оказалась российская комедия УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (AK), сумевшая положить в свою копилку 1,7 млн рублей. Это может вылиться в 9 млн по итогу уикенда.
Замкнул десятку перевыпуск фантастического боевика ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (INK). В четверг лента Джеймса Кэмерона смогла заработать 1,6 млн рублей, что должно превратиться также в 9 млн по итогу уикенда.
Предварительные сборы за четверг 14.08.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 14.08.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 14.08.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps
|-
|3
|-(138)
|8 176 698$102 722
|-6,1%
|145 491 289$1 777 970
|-
|2
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe
|VLG
|1
|-(2004)
|3 719 985$46 733
|-
|3 898 370$48 974
|25 000 000 $314 070
|3
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|10
|-(415)
|3 706 708$46 567
|-6,4%
|738 715 008$9 350 823
|22 000 000 $276 382
|4
|ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|3
|-(487)
|3 093 016$38 857
|-44,2%
|108 887 288$1 330 652
|15 000 000 $188 442
|5
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|3
|-(1273)
|2 967 889$37 285
|-38,5%
|94 832 513$1 158 897
|16 000 000 $201 005
|6
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|2
|-(573)
|2 700 000$33 920
|-12,9%
|32 500 000$405 287
|15 000 000 $188 442
|7
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613
Them, Behind the Door
|WP
|1
|-(575)
|2 223 778$27 937
|-
|2 223 778$27 937
|12 000 000 $150 754
|8
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|7
|-(430)
|2 076 958$26 092
|-20,9%
|301 664 383$3 835 529
|11 000 000 $138 191
|9
|УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ
|AK
|1
|-(1199)
|1 660 019$20 855
|-
|1 660 019$20 855
|9 000 000 $113 065
|10
|ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ
Terminator 2: Judgment Day
|INK
|1
|-(218)
|1 593 900$20 024
|-
|4 021 486$50 521
|9 000 000 $113 065
|11
|ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime
|RWV
|83
|-(266)
|1 399 474$17 581
|-
|4 410 998$49 926
|-
|12
|ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
|CAO
|2
|-(855)
|1 374 031$17 262
|-52,6%
|19 715 864$245 864
|-
|13
|УЛЫБКА. НОВЫЙ КОШМАР
The Killgrin
|KNLG
|1
|-(427)
|1 034 865$13 001
|-
|1 034 865$13 001
|-
|14
|МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|9
|-(116)
|978 988$12 299
|-34,3%
|378 758 416$4 811 464
|-
|15
|ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО
Never Let Go
|GF
|2
|-(390)
|816 999$10 264
|-53,3%
|15 564 217$194 092
|-
|16
|ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА
Devil's Bride
|EXP
|2
|-(700)
|569 426$7 154
|-61,4%
|11 797 148$147 115
|-
|17
|ПЛАГИАТОР
|AK
|6
|-(159)
|434 797$5 462
|-56,0%
|163 219 852$2 088 011
|-
|18
|ПИЛА X
Saw X
|KAP
|5
|-(67)
|394 763$4 959
|-34,9%
|41 311 184$529 902
|-
|19
|ЗАКЛЯТЬЕ. КРОВЬ ЭКЗОРЦИСТА
The Crucifix
|RR
|1
|-(116)
|314 043$3 945
|-
|314 043$3 945
|-
|20
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|VLG
|10
|-(65)
|310 993$3 907
|-19,7%
|219 941 854$2 784 074
|-
|21
|БАЛЕРИНА
Ballerina
|AK
|11
|-(62)
|307 815$3 867
|-33,3%
|447 743 971$5 703 745
|-
|22
|НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ
|K24
|1
|-(64)
|272 238$3 420
|-
|824 670$10 360
|-
|23
|БУХТА БЭРРОНА
Barron's Cove
|PRD
|1
|-(105)
|254 631$3 199
|-
|254 631$3 199
|-
|24
|ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck
|VLG
|11
|-(35)
|232 678$2 923
|-15,5%
|7 036 366$89 635
|-
