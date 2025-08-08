Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Лучшая новинка стартовала только с пятого места
Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ и мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 8,7 млн рублей.
Лучшая новинка недели – комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) – начала свой прокат лишь с пятой строчки чарта. За первый день проката отечественная лента с Яном Цапником освоила 3,1 млн рублей, что может вылиться в 17 млн к вечеру воскресенья.
Строчкой ниже расположилась подростковая комедия ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Триквел франшизы о веселом хулигане привлек за стартовый день 2,9 млн рублей и может заработать 19 млн к концу недели.
На восьмом месте оказался хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF) с Хэлли Берри, сумевший положить в свою копилку 1,75 млн рублей. Это может вылиться в 7 млн по итогу уикенда.
Замкнул десятку еще один фильм ужасов – ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP). В четверг лента смогла заработать 1,5 млн рублей, что должно превратиться в 6 млн по итогу уикенда.
Фото: кадр из фильма ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
Предварительные сборы за четверг 07.08.2025 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 07.08.2025
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 07.08.2025
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps
|-
|2
|-(153)
|8 706 113$108 569
|-26,1%
|91 824 708$1 122 140
|-
|2
|ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|2
|-(770)
|5 547 248$69 176
|-28,0%
|67 591 664$826 001
|28 000 000 $349 171
|3
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|AK
|2
|-(2056)
|4 822 189$60 135
|-32,1%
|60 782 852$742 794
|26 000 000 $324 230
|4
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|CAO
|9
|-(453)
|3 959 979$49 382
|7,2%
|705 054 656$8 924 742
|21 000 000 $261 878
|5
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|CP
|1
|-(671)
|3 100 000$38 658
|-
|3 100 000$38 658
|17 000 000 $211 997
|6
|ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
|CAO
|1
|-(1165)
|2 900 667$36 172
|-
|2 900 667$36 172
|19 000 000 $236 937
|7
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|AK
|6
|-(748)
|2 626 684$32 756
|-18,2%
|281 013 807$3 572 966
|13 000 000 $162 115
|8
|ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО
Never Let Go
|GF
|1
|-(651)
|1 749 805$21 821
|-
|1 749 805$21 821
|7 000 000 $87 293
|9
|МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|8
|-(146)
|1 489 945$18 580
|-9,4%
|367 757 760$4 671 720
|9 000 000 $112 233
|10
|ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА
Devil's Bride
|EXP
|1
|-(856)
|1 474 241$18 384
|-
|1 620 597$20 209
|6 000 000 $74 822
|11
|ПЛАГИАТОР
|AK
|5
|-(267)
|989 031$12 334
|-44,9%
|155 528 700$1 989 621
|-
|12
|ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО
Juliet & Romeo
|GF
|1
|-(447)
|690 048$8 605
|-
|817 798$10 198
|-
|13
|РЫЖАЯ СОНЯ
Red Sonja
|CAO
|2
|-(412)
|610 947$7 619
|-71,0%
|15 626 200$190 959
|-
|14
|ПИЛА X
Saw X
|KAP
|4
|-(87)
|605 970$7 557
|-21,7%
|36 274 632$465 298
|-
|15
|БАЛЕРИНА
Ballerina
|AK
|10
|-(72)
|461 762$5 758
|-5,4%
|444 040 783$5 656 570
|-
|16
|НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil
|ILK
|1
|-(45)
|399 460$4 981
|-
|1 935 338$24 134
|-
|17
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|VLG
|9
|-(65)
|387 224$4 829
|13,6%
|216 868 928$2 745 176
|-
|18
|ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime
|RWV
|0
|-(2)
|284 451$3 547
|-
|861 340$10 741
|-
|19
|ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck
|VLG
|10
|-(36)
|275 236$3 432
|-
|60 651 716$772 633
|-
|20
|СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
Sovereign
|PRD
|1
|-(105)
|261 111$3 256
|-
|261 111$3 256
|-
|21
|ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D
Terminator 2: Judgment Day
|VLG
|416
|-(2)
|206 500$2 575
|-
|766 964$12 971
|-
|-
|-
|AK
|Атмосфера кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|GF
|Global Film
|ILK
|Иллюзион кино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|PRD
|Парадиз
|RWV
|RWV Film
|VLG
|Вольга