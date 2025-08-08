top banner

Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд

Автор: БК
8 августа 2025

Лучшая новинка стартовала только с пятого места

Лидером чарта за четверг вновь стали короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми скрываются голливудские релизы – в частности, кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ и мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2. На тех сеансах, что возможно было посчитать, пиратский контент заработал 8,7 млн рублей.

Лучшая новинка недели – комедия АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) – начала свой прокат лишь с пятой строчки чарта. За первый день проката отечественная лента с Яном Цапником освоила 3,1 млн рублей, что может вылиться в 17 млн к вечеру воскресенья.

Строчкой ниже расположилась подростковая комедия ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO). Триквел франшизы о веселом хулигане привлек за стартовый день 2,9 млн рублей и может заработать 19 млн к концу недели.

На восьмом месте оказался хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО (GF) с Хэлли Берри, сумевший положить в свою копилку 1,75 млн рублей. Это может вылиться в 7 млн по итогу уикенда.

Замкнул десятку еще один фильм ужасов – ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА (EXP). В четверг лента смогла заработать 1,5 млн рублей, что должно превратиться в 6 млн по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

Предварительные сборы за четверг 07.08.2025 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 07.08.2025 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 07.08.2025 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ
The Fantastic Four: First Steps		 - 2 -(153) 8 706 113$108 569 -26,1% 91 824 708$1 122 140 -
2 ОДНО ЦЕЛОЕ
Together		 VLG 2 -(770) 5 547 248$69 176 -28,0% 67 591 664$826 001 28 000 000 $349 171
3 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
 AK 2 -(2056) 4 822 189$60 135 -32,1% 60 782 852$742 794 26 000 000 $324 230
4 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
 CAO 9 -(453) 3 959 979$49 382 7,2% 705 054 656$8 924 742 21 000 000 $261 878
5 АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
 CP 1 -(671) 3 100 000$38 658 - 3 100 000$38 658 17 000 000 $211 997
6 ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
 CAO 1 -(1165) 2 900 667$36 172 - 2 900 667$36 172 19 000 000 $236 937
7 НЕ ОДНА ДОМА 2
 AK 6 -(748) 2 626 684$32 756 -18,2% 281 013 807$3 572 966 13 000 000 $162 115
8 ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО
Never Let Go		 GF 1 -(651) 1 749 805$21 821 - 1 749 805$21 821 7 000 000 $87 293
9 МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists		 VLG 8 -(146) 1 489 945$18 580 -9,4% 367 757 760$4 671 720 9 000 000 $112 233
10 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА
Devil's Bride		 EXP 1 -(856) 1 474 241$18 384 - 1 620 597$20 209 6 000 000 $74 822
11 ПЛАГИАТОР
 AK 5 -(267) 989 031$12 334 -44,9% 155 528 700$1 989 621 -
12 ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО
Juliet & Romeo		 GF 1 -(447) 690 048$8 605 - 817 798$10 198 -
13 РЫЖАЯ СОНЯ
Red Sonja		 CAO 2 -(412) 610 947$7 619 -71,0% 15 626 200$190 959 -
14 ПИЛА X
Saw X		 KAP 4 -(87) 605 970$7 557 -21,7% 36 274 632$465 298 -
15 БАЛЕРИНА
Ballerina		 AK 10 -(72) 461 762$5 758 -5,4% 444 040 783$5 656 570 -
16 НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Plein soleil		 ILK 1 -(45) 399 460$4 981 - 1 935 338$24 134 -
17 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
 VLG 9 -(65) 387 224$4 829 13,6% 216 868 928$2 745 176 -
18 ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Mononoke-hime		 RWV 0 -(2) 284 451$3 547 - 861 340$10 741 -
19 ЖИЗНЬ ЧАКА
The Life of Chuck		 VLG 10 -(36) 275 236$3 432 - 60 651 716$772 633 -
20 СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
Sovereign		 PRD 1 -(105) 261 111$3 256 - 261 111$3 256 -
21 ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D
Terminator 2: Judgment Day		 VLG 416 -(2) 206 500$2 575 - 766 964$12 971 -
ИТОГО ТОП-21:
41 548 611 $518 127
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.19 руб.

Также стартовали

АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА / Devil's Bride (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО / Never Let Go (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. ПЕРЕВЫПУСК / Plein soleil (ILK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ / Sovereign (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
ILKИллюзион киноKAPКИНО.АРТ.ПРО
PRDПарадизRWVRWV Film
VLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 07–10.08
ОДНО ЦЕЛОЕ 29 000 000
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 27 000 000
АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ 20 000 000
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 17 000 000
ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ 16 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 2 11 000 000