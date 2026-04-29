Предпродажи уикенда: «Литвяк» уступает драме «Семь верст до рассвета»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим военные драмы ЛИТВЯК (AK) и СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO), семейную фантастику ЖДУН 2 (NKI), анимацию ГРУЗОВИЧКИ (VLG) и хоррор ПОЛУТОН (PVZGL).

Из двух военных фильмов лидирует проект СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА. Лента предварительно освоила 2,19 млн рублей. Новинка уступила вышедшим неделю назад АНГЕЛАМ ЛАДОГИ (3,08 млн рублей, стартовые сборы – 108,6 млн), но в то же время опередила большинство других референсов, включая фильм ЗОЯ (379,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Предварительный результат экшена ЛИТВЯК равен 1,4 млн рублей. Новинка проиграла аналогам ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн) и 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но то же время оставила позади военный фильм ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВОЗДУХ 3,982 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ 3,077 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА 2,188 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,580 ЛИТВЯК 1,424 ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,896 ЗОЯ 0,380

Семейная комедия ЖДУН 2 предварительно заработала 1,36 млн рублей. Свежий проект «Нашего кино» уступил лентам ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн), ЖДУН (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 93,8 млн), МАША И МЕДВЕДИ (1,98 млн рублей, стартовые сборы – 79,9 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), но превзошел картины СНЕГОВИК (934,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,9 млн) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (439,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,523 ЖДУН 2,332 МАША И МЕДВЕДИ 1,982 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,746 СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565 ЖДУН 2 1,355 СНЕГОВИК 0,934 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК 0,439

Предварительные продажи билетов мультфильма ГРУЗОВИЧКИ составили 1,29 млн рублей. Новинка проиграла первым КОТАМ ЭРМИТАЖА (3,2 млн рублей, стартовые сборы – 91,1 млн), но опередила анимационные релизы ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 48,4 млн) и СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) КОТЫ ЭРМИТАЖА 3,180 ГРУЗОВИЧКИ 1,295 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ 1,220 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,010

Хоррор ПОЛУТОН предварительно заработал 560,8 тысяч рублей. Новинка недотянула до показателей фильма ужасов АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (767,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,9 млн), выходившего в январские праздники, но смогла подняться выше многих других аналогов, включая фильмы ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,9 млн), СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (232 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), РОД МУЖСКОЙ (203,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн) и СВИСТ (125 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) АСТРАЛ: ПОТОМСТВО 767,8 ПОЛУТОН 560,8 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 463,6 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 232,0 РОД МУЖСКОЙ 203,6 СВИСТ 125,0

Фото: кадр из фильма СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА

29.04.2026 Автор: Никита Никитин