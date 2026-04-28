  • Минкультуры выдало заключение на третий сезон «Метода» после обращения гражданина

Автор: БК

28 апреля 2026

Ранее проект был удален по требованию Роскомнадзора из онлайн-кинотеатров

Министерство культуры России выдало заключение на третий сезон «Метода» после обращения гражданина. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что документ был подготовлен в соответствии с порядком, который устанавливает случаи выдачи заключений о наличии в фильмах материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

Напомним, что третий сезон «Метода» удалили из онлайн-кинотеатра по требованию Роскомнадзора – последнее, в свою очередь, заявило, что соответствующее решение принимает Минкультуры и за разъяснением причин нужно обращаться туда.

Фото: кадр из сериала «Метод»

