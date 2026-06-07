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Обзор изменений графика релизов на неделе 1-7 июня 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

7 июня 2026

«Незнайка», новая «Манюня», перевыпуск «Сумерек» и фестивальные премьеры

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила две крупных отечественных новинки – семейную ленту МАНЮНЯ: ДЕТСТВО БА (20 мая 2027 года) и сказку НЕЗНАЙКА (1 января 2028 года).

«Централ Партнершип» объявил участника «новогодней битвы» 2029 года – им станет семейный проект ОСТРОВ СОКРОВИЩ (1 января 2029 года).

«Вольга» поставила на 30 июня мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО, а на 27 мая 2027 года – отечественную ленту ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН. ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Ранее последнюю дату занимала анимация ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ, но она сдвинулась на 12 августа 2027 года.

«Русский Репортаж» заявил на 29 октября драму ФЬОРД, получившую главный приз минувшего Каннского кинофестиваля. Главные роли в картине Кристиана Мунджиу исполнили Себастьян Стэн и Ренате Реинсве. Новой датой также обзавелся мультфильм ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА, теперь он выйдет в прокат 18 июня.

«КИНО.АРТ.ПРО» перевыпустит на большие экраны СУМЕРКИ с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт. Релиз пяти фильмов франшизы запланирован в следующем порядке: СУМЕРКИ (17 сентября), СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (8 октября), СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (5 ноября), СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ ЧАСТЬ 1 (10 декабря) и СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ ЧАСТЬ 2 (11 февраля 2027 года).

«Экспонента Фильм» поставила на 23 июля новую работу Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД, а на 3 сентября – хоррор RED THREAD и мультфильм МИА И МОНСТРЫ.

«Про:взгляд» перенес с 11 июня на 2 июля триллер ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА. Также эту же дату «Кинологистика» сдвинула релиз хоррора ОРУДИЯ. НОВАЯ ГЛАВА – ранее его выход был намечен на 23 июля.

Компания TenLetters временно убрала из прокатной сетки мультфильм КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ, который должен был выйти на экраны 9 июля.

«Ракета Релизинг» заявила две новинки – ИЗГОЙ (3 сентября) и ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ (22 октября). Помимо этого, фильм ДОКТОР ГЛАС обзавелся новой датой – теперь он дебютирует 24 сентября.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ

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