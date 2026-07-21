Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории (часть первая)

Экспертам представили 23 проекта

После блока проектов, посвященных Дальнему Востоку, участники очной защиты в Министерстве культуры России представили новые национальные фильмы для детской и семейной аудитории.

Питчинг продолжила приключенческая картина МОЙ ПЕРВЫЙ МАМОНТ компании «БигСкринПродакшн». Фильм расскажет о десятилетнем Егоре, который находит в горах живого Мамонтенка и становится его единственным другом. Но после того как дядя продает необычного зверя людям, мечтающим использовать его в своих целях, мальчику приходится самостоятельно отправиться на его спасение. Креативным продюсером и сценаристом проекта выступает Максим Казанцев, постановкой занимается Митрий Семенов-Алейников (ПАПА, КУПИ ПЕСИКА, НЕ ОДНА ДОМА 2). Продюсер Андрей Липов напомнил, что компания уже накопила большой опыт производства семейного кино, в том числе работы с животными. Среди партнеров проекта – дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, а также «Атмосфера Кино» и «Арна Медиа». Предварительная премьера намечена на 2028 год.

Полнометражное продолжение сериала ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА. ТАЙНЫ ВОСТОКА от компании «Карго» переносит своих героев в Бухару. Когда родителей Варвары Смородиной обвиняют в краже редкой картины, юной сыщице вместе с Васей Пряниковым предстоит раскрыть преступление и разгадать тайны древнего города. Режиссером картины стал Юрий Коробейников, а в актерский состав вошли исполнители главных ролей оригинального сериала. Выход фильма запланирован на 24 июня 2027 года.

Следом на питчинге появилась новая экранизация КОТА В САПОГАХ («КиноФирма»). Главным героем сказки становится молодой официант Лев, который при помощи говорящего Кота выдает себя за маркиза Карабаса, надеясь завоевать сердце княжны Анны. Однако выдуманная биография быстро оборачивается серьезными испытаниями, заставляя героя доказать, что настоящее счастье невозможно построить на обмане. Сценарий и режиссуру проекта взял на себя Василий Ровенский. Среди кандидатов на главные роли – Леон Кемстач, Полина Денисова и Виктор Логинов, а голос Коту авторы рассчитывают доверить Сергею Бурунову. Производственный бюджет картины составляет 155 млн рублей, релиз предварительно намечен на 1 апреля 2028 года.

Современную научно-фантастическую историю АНДРОИД МАКС («АСВ») строит вокруг школьника, случайно получившего доступ к секретной технологии. Создав робота, внешне неотличимого от самого себя, герой оказывается втянут в опасные события, которые убеждают его: настоящая сила заключается не в технологиях, а в смелости и ответственности. Главной особенностью проекта станет сочетание игрового кино и анимации. В дрим-касте заявлены Марк-Малик Мурашкин, Полина Гухман, Андрей Андреев, Марина Александрова, Ярослав Могильников, Милош Бикович и Владимир Вдовиченков. Производственный бюджет заявлен на уровне 260 млн рублей. Премьера ожидается в 2028 году.

Совсем другую интонацию предлагает комедия БАБУШКА («ПАЗЛ СТУДИО»). Авторы рассказывают историю о лете, которого никто не планировал, но которое навсегда меняет жизнь ее героев. Бунтующий подросток и бывший инспектор ПДН отправляются на юг, причем каждый из них уверен, что перевоспитывать нужно именно другого. По словам команды, фильм сознательно отказывается от привычной схемы «исправления». Бабушка здесь одновременно вызывает и умиление, и раздражение, а именно эта противоречивость, по мнению создателей, делает персонажа живым и убедительным. Среди референсов названы БАТЯ 2. ДЕД и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Режиссером и автором сценария выступает Дмитрий Невзоров. На главные роли рассматриваются Татьяна Догилева и Андрей Петелько. Съемки должны пройти этой осенью в Краснодарском крае.

История легендарной экспедиции Папанина легла в основу семейной картины ВЕСЕЛЫЙ, которую представила компания «Студия Первый А». Потеряв любимую лайку, одиннадцатилетний Павлик неожиданно узнает, что его пес Чук оказался участником знаменитой полярной экспедиции. Пока вся страна восхищается подвигом папанинцев, мальчик делает все возможное, чтобы вернуть своего четвероногого друга. Режиссером фильма выступит Анна Чернакова, а автором сценария и художником-постановщиком – Александр Адабашьян. По его словам, авторам хотелось бы, чтобы после просмотра современные дети «играли в папанинцев так же, как старшее поколение играло в космонавтов». Для сохранения исторической достоверности в картине также планируется использовать архивную кинохронику. На производство проекта запрашивается 186 млн рублей поддержки Фонда кино. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».

Компания «Алекс Медиа» вновь вынесла на защиту музыкальный фильм ДОБРАЯ СКАЗКА, основанный на одноименном спектакле Александры Пахмутовой. В центре истории – девочка, чьи фантазии оживляют персонажей волшебной книги. Под Новый год Рита вместе с сыном Фомой, считающим сказки пустой выдумкой, по поручению злодея отправляется похитить магическую книгу. Однако знакомство с семьей Веры полностью меняет планы героев, и вскоре они сами становятся на защиту волшебного мира. Постановкой картины займется Владимир Грамматиков. Вокальные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Динара Алиева, Алексей Чумаков и Баста. Производственный бюджет оценивается в 290 млн рублей, из которых 200 млн создатели рассчитывают получить в виде поддержки Фонда кино.

«Кинокомпания СТВ» вновь представила сказку ИВАН ДА МАРЬЯ, которая находится в производстве. По сюжету простой парень Иван, которого сыграет Тимофей Кочнев, спасает тонущего царевича и по его просьбе меняется с наследником одеждой. Именно в этот момент Марья (Катерина Кучма), дочь соседнего царя, принимает его за настоящего царевича, и между молодыми людьми вспыхивают чувства. Однако вскоре Ивана похищает Кощей в исполнении Александра Лыкова, убежденный, что только царевич способен снять древнее заклятие с его дочери Василисы. Теперь Марье предстоит спасти возлюбленного и разрушить планы злодея. Постановщиком выступает Серик Бейсеу. Съемки фильма уже идут, а релиз предварительно намечен на осень 2027 года.

Семейное фэнтези КОМНАТА, Я И МОИ «БЕСИТ» («ИРСНА МЕДИА») обращается к теме взросления через фантастическую историю. Во время очередной истерики эмоции школьницы Тони обретают физическую форму и запирают ее в собственной комнате. Чтобы выбраться, девушке придется заново пережить самые болезненные моменты своей жизни и научиться принимать собственные чувства. Главную роль исполнит Ульяна Пилипенко. В дрим-касте на роли эмоций заявлены Марина Васильева, Алиса Стасюк, Игорь Грабузов и Андрей Курносов. Главным художественным ориентиром проекта авторы называют мультфильм СЕСТРИЧКИ-ПРИВЫЧКИ 1989 года. Выход фильма намечен на лето 2027 года.

Студия «Третий Рим» представила сказку КОРПОРАЦИЯ «ДЕД МОРОЗ». Неудачливый актер, подрабатывающий Дедом Морозом и пытающийся наладить отношения с дочерью, неожиданно оказывается втянут в деятельность Тайного Новогоднего Общества. Его выбирают новым преемником Деда Мороза, и теперь герою предстоит овладеть волшебной силой, остановить тех, кто намерен уничтожить новогоднюю магию, и стать настоящим героем. Режиссером проекта выступает Александр Богуславский. Производственный бюджет составляет 300 млн рублей, из которых 150 млн авторы рассчитывают получить при поддержке Фонда кино.

В центре повествования еще одного проекта студии «Третий Рим» – картины ЛЕДЯНАЯ ПАДЬ – команда подростков-киберспортсменов, которая во время регионального турнира оказывается отрезана от внешнего мира после схода лавины. Лишившись связи и привычного виртуального пространства, героям предстоит бороться уже не за победу в игре, а за собственную жизнь. Постановкой занимается Роман Шаляпин, генеральным продюсером проекта выступает Александр Новин, креативным продюсером – Вадим Соколовский. В качестве художественных ориентиров команда назвала ИГРУ ЭНДЕРА, ПОВЕЛИТЕЛЯ МУХ и КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ. Производственный бюджет фильма составляет 350 млн рублей, при этом 170 млн создатели рассчитывают получить от Фонда кино.

«Студия Видеопрокат» рассказала на очной защите о приключенческой ленте АЙБОЛИТ. Фильм по мотивам произведения Корнея Чуковского расскажет историю становления самого доброго доктора. Сценарий написал Роман Кантор, постановкой займется Никита Власов (ХОТТАБЫЧ, «Комбинация»). В число продюсеров вошли Сергей Бондарчук и Давид Кочаров. По словам режиссера, авторы намерены показать, каким был Айболит до того, как стал легендарным героем, знакомым нескольким поколениям зрителей. На главную роль создатели рассматривают Никиту Кологривого, образ Бармалея может воплотить Марк Эйдельштейн. Часть съемок планируется провести в Африке. Выход фильма предварительно намечен на зиму 2028–2029 годов.

Следом «Арна Медиа» представила музыкальную сказку КРАСНАЯ ШАПОЧКА, предлагающую новую интерпретацию классического сюжета. Главной героиней становится юная Марта, которая, обнаружив запретную Красную Шапочку, отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мать. Вместе с необычными спутниками ей предстоит пройти через череду волшебных испытаний и вступить в схватку со злой колдуньей. Режиссером проекта выступает Александр Карпиловский. Роль Марты уже закреплена за Вероникой Журавлевой, Регента сыграет Иван Охлобыстин. Музыку к фильму напишет Алексей Рыбников, при этом в картине также прозвучат его композиции, созданные для фильма ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ 1977 года. Партнерами проекта станут телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр Premier и видеохостинг Rutube.

Продолжение сказочной франшизы ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2 (ТПО «РОК») расскажет о новых небесных и подводных приключениях матроса Ивана и царевны Забавы, а также о семейных испытаниях, с которыми столкнутся герои после свадьбы. Постановкой займется Илья Учитель. К своим ролям вернутся Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Сергей Гармаш. Одновременно создатели готовят несколько новых персонажей. На роль капитана Акулова рассматриваются Иван Янковский и Никита Ефремов, Горыныча могут сыграть Евгений Цыганов или Сергей Безруков, а образ Морской Царицы – Юлия Снигирь либо Паулина Андреева. Продюсер Алексей Учитель напомнил, что первый ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ вышел в прокат на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле», однако даже в этих условиях преодолел рубеж в 1 млрд рублей кассовых сборов. Леонид Ярмольник добавил, что именно эта картина стала для него главным фильмом с точки зрения зрительской любви: после премьеры артиста впервые по-настоящему начали узнавать дети. Основными партнерами проекта выступят Коммерческий фонд развития кино и анимации, а также холдинг НМГ.

Главным героем сказки МАЛЬЧИК БЕЗ ИМЕНИ (кинокомпания «Мечта») окажется двенадцатилетний Егор, решившийся ради девочки Поли заключить сделку и отказаться от собственного имени. Оказавшись в мире славянских духов и сказочных существ, мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть себе имя и право быть собой. Постановкой занимается Руслан Александров. По его словам, фильм планируется снимать в Красноярском крае с использованием реальных природных локаций и минимальным количеством компьютерной графики. На главные роли создатели рассматривают Андрея Леонова, Егора Тишканина, Светлану Колпакову, Александра Ильина, Анастасию Сильченко и Федора Добронравова. Производственный бюджет заявлен на уровне 160 млн рублей, при этом вся сумма запрашивается у Фонда кино.

Современный взгляд на отношения родителей и детей предлагает семейная картина ОТЕЦ ГОДА от студии Дмитрия Куповых «Свободное кино». В центре истории – ведущий популярного телешоу «Семья года», который неожиданно понимает, что, помогая другим стать идеальными родителями, сам постепенно теряет контакт с собственным сыном-подростком. Режиссером проекта выступает Эдуард Бордуков, сценарий написала Натали Дубовая. Участие в фильме уже подтвердили Любовь Аксенова и Ольга Лерман, а на главную роль создатели рассматривают Тихона Жизневского. Производственный бюджет составляет 180 млн рублей. В числе партнеров проекта – «Арна Медиа», а также онлайн-кинотеатры Wink и KION.

Тему семьи продолжило драмеди ОТЕЦ. ЕЩЕ ОТЕЦ («КЕДР ПРО»). Московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце, чтобы заработать деньги на выплату ипотеки и фактически поставить точку в истории местного театра. Однако выясняется, что художественным руководителем театра является его родной отец, которого герой никогда не знал. Картину снимет Александр Баршак. Главные роли исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, также в актерский состав вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Производственный бюджет проекта составляет 130 млн рублей. Сопродюсером выступает онлайн-кинотеатр Wink, дистрибьютором – «НМГ Кинопрокат».

Компания «ПРОФИТ» представила семейную ленту РОЖДЕСТВО ДЛЯ ВАНЬКИ ЖУКОВА, основанную на рассказе Антона Чехова «Ванька». Авторы предлагают новую интерпретацию классического произведения: письмо сироты Ваньки к дедушке, отправленное в канун Рождества с просьбой забрать его домой, по воле рождественского чуда оказывается у юной барышни Оли, способной изменить судьбу мальчика. Автором сценария и режиссером выступает Клавдия Коршунова. По ее словам, несмотря на большое количество новогодних картин, в российском кино практически отсутствуют фильмы, посвященные именно Рождеству. «У меня трое детей, и этот фильм я хочу сделать для них», – отметила постановщица во время защиты проекта. На детские роли будет объявлен открытый кастинг. Среди кандидатов на остальные роли – Александр Ильин, Александр Коршунов, Кирилл Пирогов, Ирина Розанова и Ольга Ломоносова. В качестве художественных ориентиров команда назвала СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, СИБИРСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА, МАЛЕНЬКУЮ ПРИНЦЕССУ и РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ИСТОРИЮ.

Компания «Фреш-Фильм» рассказала о новом прочтении произведения Александра Пушкина СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ, подготовленного компанией. В центре повествования оказываются юный Любомир и его отец-звездочет, которым предстоит пройти через череду испытаний в царстве Дадона, сохранив верность друг другу и научившись слышать мудрые советы. Режиссерами проекта выступят Карен Захаров и Армен Ананикян, последний также станет одним из продюсеров вместе с Михаилом Галустяном. По словам Галустяна, при работе над сценарием авторы стремились максимально бережно сохранить дух оригинальной сказки Александра Пушкина. На роль Звездочета рассматриваются Данила Козловский и Сергей Гилев, царя Дадона может сыграть Михаил Галустян, супругу Звездочета – Ирина Старшенбаум или Мила Ершова, а образ злой колдуньи примерят Светлана Ходченкова либо Виктория Исакова. Производственный бюджет картины составляет 350 млн рублей. Съемки планируется начать в 2027 году.

В центре повествования семейной ленты ТРИ КОТА («Водород 2011») – 10-летняя Ксюша, которая после очередного переезда решает больше ни к кому не привязываться. Однако встреча с Коржиком, Карамелькой и Компотом, попавшими в наш мир с Планеты Котов, заставляет девочку вновь поверить в дружбу и помочь необычным гостям вернуться домой. Режиссером грядущей картины выступает Александр Андрющенко, а роль главного антагониста исполнит Анна Михалкова. Продюсеры отметили, что название пока еще рабочее. Съемки начнутся в сентябре, релиз намечен на 1 января 2028 года.

Музыкальная картина ТЫ У МЕНЯ ОДНА («Руки Вверх Production»), основанный на одноименной театральной постановке, расскажет о современном подростке Вите, равнодушном к памяти о Великой Отечественной войне. После того как в порыве злости он выбрасывает медаль своего прадеда, герой неожиданно переносится в военное прошлое и проходит путь своего предка, переживая разлуку с семьей, оккупацию и другие тяжелые испытания. Это путешествие заставляет его впервые осознать цену подвига, семейной памяти и жертв, принесенных ради будущих поколений. Автором сценария и режиссером проекта выступает Вадим Плохотников. На главные роли создатели рассматривают Энджела Жукова, Екатерину Гусеву, Юлию Пересильд, Веру Шпак, Бориса Дергачева, Сергея Гармаша и других актеров. Продюсер Сергей Жуков сообщил, что специально для фильма написал пятнадцать оригинальных музыкальных композиций.

Следом «ЗУМ Продакшн» представила полнометражный проект ЦВЕТНЯШКИ В КИНО: КЛЯКСА, основанный на популярном анимационном бренде. Главным героем становится одиннадцатилетний хоккеист Дима, привыкший рассчитывать только на собственные силы. Когда из детского альбома в реальный мир вырываются Цветняшки и злодейка Клякса, мальчику приходится объединиться с новыми друзьями, чтобы вернуть миру краски, победить тьму и научиться доверять окружающим. Продюсер Владимир Маслов назвал будущую картину большим семейным блокбастером, отметив высокую узнаваемость бренда сразу у нескольких поколений зрителей. Сооснователь и генеральный директор анимационной студии Platoshka Анна Шелегина подчеркнула, что популярность «Цветняшек» давно вышла за пределы России: оригинальный сериал успешно смотрят в Филиппинах, Индии, Индонезии, США и Бразилии.

Новую интерпретацию советской классики на питчинге представила «Кинокомпания ЛУНАПАРК». Семейная картина ЭЛЕКТРОНИК вновь обращается к истории Сережи Сыроежкина, который после появления идеального двойника – робота Электроника – пытается использовать его, чтобы заслужить уважение одноклассников. Авторы подчеркивают, что фильм станет современным размышлением о месте искусственного интеллекта в жизни человека: технологии способны заменить людей во многих сферах, но никогда – в способности чувствовать, любить и делать нравственный выбор. Продюсер Дмитрий Нелидов напомнил, что оригинальный мини-сериал вышел почти полвека назад, поэтому новую версию истории создатели намерены рассказать языком, понятным современным детям и подросткам. В фильме также планируется использовать песни Евгения Крылатова. Сценарий написали Алена Гуляшко и Александр Грязнин, постановкой займется Алексей Кузмин-Тарасов. Среди кандидатов на роли – Юрий Колокольников (Азимов), Зоя Бербер (мама Сережи), Полина Гухман (Урия), а также Александр Яценко или Антон Лапенко в образе профессора Громова.

Блок новых семейных проектов завершила ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА («СМФ Кино»). Авторы предлагают историю, предшествующую событиям, знакомым зрителям по произведениям Эдуарда Успенского. Главным героем становится новорожденный говорящий котенок Матроскин, который, пытаясь выжить, превращается в портового воришку. Все меняется после знакомства с профессором и его внучкой: впервые обретя настоящую семью, Матроскин оказывается перед выбором – продолжить прежнюю жизнь или защитить тех, кто подарил ему любовь и доверие. Сценарий фильма написал Олег Маловичко, режиссером выступает Антон Федотов. В настоящее время команда работает над поиском окончательного визуального образа главного героя. На роль Юрки рассматриваются Марк-Малик Мурашкин, Олег Савостюк и Тимофей Кочнев, профессора могут сыграть Юрий Стоянов или Федор Добронравов, Корнея – Евгений Ткачук либо Евгений Цыганов, а Гелю – Алиса Руденко или Ульяна Квятковская. Производственный бюджет проекта составляет 850 млн рублей. Прокатчиком выступит «Атмосфера Кино», дата выхода пока не объявлена.

Фото: кадр из фильма ИВАН ДА МАРЬЯ