Вся производственная рать: итоги 2025 года для российских кинокомпаний

БК подводит итоги 2025-го для российских кинопроизводителей. Изучив 188 отечественных игровых и анимационных проектов, вышедших на экраны в прошлом году, мы выделили двадцать компаний, чьи фильмы собрали в прокате больше всех.

Общая выручка вышедших в прокат в 2025 году 188 российских игровых и анимационных картин (исключая документальные релизы и театральные постановки) достигла 30,065 млрд рублей. Отечественные проекты посмотрело 73,204 млн зрителей. В совокупных сборах доля российского кино составила 67%, в посещаемости – 69%. Для сравнения: в 2024 году общий бокс-офис российских проектов был ниже, но их посещаемость выше – 28,4 млрд рублей и 80,6 млн зрителей. В 2023-м российские релизы заработали и того меньше – 22,9 млрд, их увидело 77,5 млн человек.

Восемь картин смогли преодолеть миллиардную отметку сборов: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (3,345 млрд рублей), ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (2,741 млрд), ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,637 млрд), БАТЯ 2. ДЕД (1,595 млрд), АВГУСТ (1,563 млрд), ГОРЫНЫЧ (1,538 млрд), АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (1,230 млрд), КРАКЕН (1,133 млрд). В 2024 году «миллиардеров» было девять.

Лидерами по посещаемости стали ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (7,209 млн), ФИНИСТ (6,151 млн), ГОРЫНЫЧ (4,073 млн), БАТЯ 2 (3,708 млн), АВГУСТ (3,596 млн).

С помощью субсидий Фонда кино и министерства культуры был создан 81 вышедший в прошлом году проект. Совокупная выручка этих картин составила 19,052 млрд рублей, число их зрителей – 45,379 млн человек. Общий объем господдержки равнялся 11,631 млрд рублей. По линии Фонда кино было поддержано 35 проектов на общую сумму 9,370 млрд. Их сборы составили 18,128 млрд. Министерство культуры профинансировало создание 48 игровых фильмов в совокупности на 2,892 млрд рублей. Они заработали в прокате 1,214 млрд. Для сравнения: общая сумма госфинансирования картин 2024 года составила 8,5 млрд, их совокупные сборы достигли 20,2 млрд рублей, посещаемость – 56,6 млн человек.

Наибольший объем субсидий был выделен фильмам КРАКЕН (760 млн рублей при бюджете в 1,1 млрд), ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА (630 млн при бюджете в 976 млн), АВГУСТ (600 млн при бюджете в 860 млн), ГОРЫНЫЧ (520 млн при бюджете в 890 млн), ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (500 млн при бюджете в 1,103 млрд) и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (500 млн при бюджете в 800 млн).

При этом самыми дорогими в производстве релизами года оказались исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД (1,130 млрд рублей, субсидия – 300 млн), ФИНИСТ, КРАКЕН, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (1,091 млрд, субсидия – 400 млн), ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

В 2025 году в прокат вышло пять фильмов, получателем господдержки для производства которых выступила компания «Централ Партнершип». Общий объем субсидий достиг рекордных в таблице 2,160 млрд рублей. Второе место занимает Кинокомпания СТВ, выпустившая в прошлом году три проекта, на создание которых было выделено 945 млн. Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова Фонд кино предоставил 760 млн рублей на производство одной картины. «Дирекция кино» получила помощь от государства в размере 600 млн на один фильм, Yellow, Black and White – 580 млн на три проекта.

Без поддержки Фонда кино и министерства культуры было создано 106 картин. Самыми успешными из них стали «миллиардеры» БАТЯ 2. ДЕД и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, а также «пятисотмиллионники» НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, ЕЛКИ 12, ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, МАЖОР В ДУБАЕ. Общие сборы не субсидированных проектов достигли 11,013 млрд рублей, их посмотрело 27,816 млн человек.

Попробуем оценить, какие релизы смогли окупиться только в кинотеатральном прокате. Для этого разделим сборы пополам (50% остаются кинотеатрам) и сравним с бюджетами, не учитывая полученные субсидии. БК Медиа напоминает, что стоимость производства известна только у фильмов, получавших госфинансирование. В результате такого грубого подсчета выясняется, что из созданных с господдержкой релизов в прокате окупилось только пять картин: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ. Еще несколько проектов получили субсидию в размере стопроцентного бюджета производства, поэтому их тоже можно условно причислить к ряду окупившихся. Полностью были профинансированы государством ГРУППА КРОВИ (бюджет – 231 млн), ОТЕЛЬ «ОНЕГИН» (125 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (80 млн), ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (70 млн), МОЙ ДРУГ, КОТ И ПУШКИН (70 млн), НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (65 млн), НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (60 млн), НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ (60 млн).

В целом мы видим, что показатели компаний растут – многие продакшны выпустили в прошлом году свои наиболее кассовые проекты. В то же время эксперты отмечают трудности, с которыми приходится сталкиваться: рост стоимости производства, теперь усиленный топливным кризисом в стране, снижение спроса со стороны онлайн-платформ, вынуждающее компании сокращать производство картин либо вносить коррективы в стратегию работы. Наиболее востребованным и эффективным способом снижения издержек является формирование партнерских союзов при создании проектов. Над фильмами работает по несколько компаний, и продакшны из первой двадцатки часто выступают сопроизводителями.

В создании значительной части фильмов принимало участие сразу несколько компаний. В этом случае сборы проекта мы записывали на счет каждой из них. Во избежание разногласий по поводу степени участия партнеров в производстве мы указываем студии согласно Реестру удостоверений национальных фильмов (УНФ).

1. «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Самые высокие сборы в прокате 2025 года показали фильмы, производством которых занималась компания «Централ Партнершип», входящая в состав лидеров отечественного кинопроизводства Фонда кино. Совокупная выручка одиннадцати ее картин достигла рекордных 7,107 млрд рублей, а посещаемость – 15,765 млн человек. В активе компании оказались три «миллиардера». Самый высокий бюджет производства был у КРАКЕНА, доля господдержки при его создании достигла 69%.

В 2026 году компания выпустила комедию ХОЛОП 3. А позже представит созданное совместно со студией «ТРИТЭ» и Кинокомпанией «Р1» фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ, сказочную картину УМКА, над производством которой работают ГПМ РТВ, 1-2-3 Production и ЦПШ, гоночную драму БИТВА МОТОРОВ и сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

2. СТУДИЯ «ТРИТЭ» НИКИТЫ МИХАЛКОВА

Еще одна компания-лидер Фонда кино, студия «ТРИТЭ», представила на больших экранах в 2025 году три проекта, созданных совместно с «Централ Партнершип», а также рядом других партнеров: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – с «Кинослово» и CGF, ПРОРОК – с «Кинослово», КРАКЕН – с Кинокомпанией «Р1». Совокупная выручка фильмов «ТРИТЭ» достигла 6,115 млрд рублей, аудитория – 13,265 млн человек. На создание проектов Фонд кино выделил студии 1,890 млрд рублей.

По данным ФНС, выручка компании в 2025 году составила 2,096 млрд рублей (-14% к 2024 году), чистая прибыль – 27,6 млн (+7%).

3. КИНОКОМПАНИЯ «Р1»

В 2025 году в прокате работало шесть фильмов, среди производителей которых в УНФ указана Кинокомпания «Р1», имеющая отношение к ВГТРК. Самыми успешными ее проектами стали ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, КРАКЕН, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Общие сборы релизов компании достигли 5,843 млрд рублей, количество зрителей – 14,012 млн.

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в 2025 году составила 2,776 млрд рублей (+11,4% к 2024 году), чистая прибыль – 532,1 млн.

4. «КИНОСЛОВО»

Два проекта компании «Кинослово» заработали в 2025 году в сумме 4,982 млрд рублей и привлекли в кинотеатры 10,699 млн зрителей. Обе картины были созданы с помощью поддержки Фонда кино, а также в партнерстве со студией «ТРИТЭ» и «Централ Партнершип».

Выручка компании, по данным ФНС, была равна 378 млн рублей (-80,7% по отношению к 2024 году), а чистая прибыль – 224 млн (+506% к предыдущему году).

5. ГПМ РТВ

«Газпром-Медиа Холдинг Развлекательное телевидение» указан как производитель шести релизов 2025 года. Самыми успешными из них стали «миллиардеры» БАТЯ 2. ДЕД и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, а также военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ и комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. Строго говоря, в УНФ продюсером БАТИ 2 значится компания Good Story Media, но так как продакшн принадлежит ГПМ, то холдинг считает фильм своим. Все картины, за исключением В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, были созданы без финансирования Фонда кино и министерства культуры.

Об изменении стратегии работы холдинга после ухода мейджоров с рынка рассказывает директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки: «За очень короткое время «Газпром-Медиа Холдинг» под руководством Александра Александровича Жарова стал одним из ключевых игроков на рынке кинопроизводства. При этом важно понимать, что большинство крупных компаний, которые сегодня определяют индустрию, строили свои позиции десятилетиями. Когда стало очевидно, что рассчитывать на расширение библиотеки за счет зарубежных мейджорских пакетов уже не приходится, внутри холдинга была поставлена четкая задача – создавать собственную библиотеку контента. Сегодня мы уже видим результат этой стратегии. На программных комитетах мы понимаем, что все больше закрываем свои потребности в кинопоказе фильмами собственного производства. Это именно тот путь, который мы для себя определили, и он работает. Сейчас мы уже формируем линейку проектов на следующие годы. Производственный портфель расписан практически до конца 2028-го, и я этим очень горжусь. ГПМ РТВ и наша продюсерская команда ведут большой объем крупных проектов, которые хорошо известны и Фонду кино, и профессиональному сообществу. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».

2026 год начался для компании с нескольких крупных успехов. Фильмы ПРОСТОКВАШИНО и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ заработали в прокате свыше 2 млрд рублей каждый и вошли в первую пятерку самых кассовых проектов этого года. В десятку наиболее успешных релизов попал и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2. «Это не случайность, а подтверждение того, что выбранная стратегия работает. Когда результат приходит один раз – это успех. Когда его удается повторить и закрепить – это уже система, – отмечает Тина Канделаки. – Именно этим я особенно горжусь. Мне кажется, этот опыт важен и для всей российской киноиндустрии. Мы много говорим о технологиях, производстве, маркетинге, но в итоге все решает способность говорить со зрителем на понятном ему языке. Именно поэтому фильмы находят своего зрителя, а зритель готов покупать билет в кино. Есть хорошая фраза: в нашей профессии мало знать себе цену – нужно еще пользоваться спросом. И если зритель голосует за наши проекты рублем, значит, мы создаем кино, которое ему действительно интересно».

Задача холдинга на 2026 год – сохранить набранный темп и продолжить системно наращивать собственную библиотеку фильмов, подчеркивает Тина Канделаки. В этом году и в период «новогодней битвы» 2027-го в прокат выйдут новые сказочные проекты ГПМ РТВ – УМКА, ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ, исторический экшн БИТВА МОТОРОВ и фантастический фильм ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА. «Картины разные по жанру и аудитории, но их объединяет одно – желание рассказывать истории, которые будут интересны миллионам зрителей. Мы продолжим инвестировать в большие проекты, работать с сильными авторами и искать новые имена. Для нас важно не просто увеличивать объемы производства, а создавать фильмы, которые будут и успешны в кинотеатральном прокате, и затем станут частью нашей собственной библиотеки контента. Я уверена, что российское кино продолжит расти. Зритель все чаще выбирает отечественные фильмы, и наша задача – оправдать это доверие качеством, масштабом и разнообразием наших проектов», – подытоживает топ-менеджер холдинга.

6. YELLOW, BLACK AND WHITE / «СТАРТ ПРОДАКШН»

Самыми успешными проектами Yellow, Black and White в 2025 году стали фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ. Совокупный бокс-офис пяти релизов компании-лидера по версии Фонда кино составил 3,711 млрд рублей, их посмотрело в кинотеатрах 8,537 млн человек. ФИНИСТ и ПАПИНЫ ДОЧКИ были созданы при поддержке Фонда кино: первый проект получил 500 млн рублей при бюджете в 1,103 млрд, второй – 60 млн при бюджете в 200 млн. СЕМЬЯНИНУ министерство культуры выделило 20 млн при стоимости производства в 200 млн. ГЕЛЯ и МУЖУ ПРИВЕТ были созданы без господдержки.

2026 год компания начала с выпуска второго самого кассового проекта за все время работы – сиквела ЧЕБУРАШКИ, собравшего 6,053 млрд рублей и привлекшего 11,894 млн зрителей. Также в прокат вышла комедия ХОЛОП 3 и в августе на больших экранах появится ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. А неожиданным хитом весны стала мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, созданная теми же продюсерами под другим юридическим лицом, «Старт Продакшн».

Согласно финансовой отчетности, выручка Yellow, Black and White в 2025 году составила 3,651 млрд рублей (+3% к 2024 году), чистая прибыль – 295 млн (-67%).

7. КИНОКОМПАНИЯ СТВ

Кинокомпания СТВ выпустила в 2025 году второй самый кассовый проект в своей истории – сказку ГОРЫНЫЧ. Всего в прокат вышло девять фильмов студии, заработавших в общей сложности 2,627 млрд рублей и привлекших 6,944 млн человек. Самыми успешными, кроме ГОРЫНЫЧА, стали мультфильмы ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2, МАРАКУДА, а также фантастика (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Наиболее дорогим в производстве оказался ГОРЫНЫЧ, чей бюджет составил 890 млн рублей. Фонд кино выделил проекту 520 млн.

В 2026 году в прокат выйдет новая сказка ЧУДО-ЮДО, а также фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА и новогодний мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ГУСИ-ЛЕБЕДИ.

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в 2025 году достигла 4,223 млрд рублей (-9,4% к 2024 году), чистая прибыль составила 1,699 млрд (-32%). Это максимально высокие результаты в топе продакшнов за 2025-й, учитывая, что структуры «Газпром-Медиа Холдинга» (ГПМ РТВ, «Централ Партнершип», Good Story Media, 1-2-3 Production) не раскрывают свою отчетность.

8. GOOD STORY MEDIA

Единственный полнометражный проект Good Story Media в 2025 году стал самым успешным в истории компании. Созданный совместно с ГПМ РТВ фильм БАТЯ 2. ДЕД заработал в прокате 1,595 млн рублей и привлек в кинотеатры 3,708 млн человек.

Новая компания продюсеров Антона Зайцева, Артема Логинова и Антона Щукина, Russian Code, пока в основном занимается сериалами («Камбэк», «Праздники», «История его служанки»), но уже ведет работу над триквелом франшизы БАТЯ. Предварительно премьера проекта запланирована на 1 апреля 2027 года.

9. «НАШЕ КИНО»

Компания «Наше кино» выступила производителем восьми фильмов 2025 года. Валовые сборы проектов составили 1,567 млрд рублей, число зрителей – 4,316 млн. Самыми успешными стали семейные комедии ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА, ЖДУН, СОКРОВИЩА ГНОМОВ, МАША И МЕДВЕДИ. Все картины за исключением ШАЛЬНОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ были созданы без господдержки. «В целом 2025 год был успешным для компании. Мы запустили достаточно много проектов в 2024 году, исключительно на частные деньги и собрали неплохой урожай в 2025-м. Были неожиданности как со знаком плюс, так и со знаком минус, но в нашем бизнесе по-другому не бывает, – подводит итоги управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский. – Важно, что компания была прибыльной, не потеряла темп и системно продолжила производить семейные картины, запустив в производство ЦАРЕВНУ-ЛЯГУШКУ 2, ЖДУН 2, ЛУКОМОРЬЕ, СОКРОВИЩА ГНОМОВ 2, ЦАРЕВНУ НЕСМЕЯНУ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА».

В 2026 году из собственных релизов компании больше всего зрителей привлекли семейные комедии ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (338 млн рублей), БОГАТЫРИ (123 млн), ЖДУН 2 (109 млн). На осень намечены премьеры фэнтези ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА, СОКРОВИЩА ГНОМОВ. ПЕЩЕРА АЛИ-БАБЫ и ЛУКОМОРЬЕ.

«Отмечу общий рост качества и количества полнометражных проектов в индустрии. Но засилие пиратства в кинотеатрах и в интернете отражается на смотрении легального контента в этих средах. Соответственно, произошло падение спроса на контент со стороны онлайн-кинотеатров, так как зрители, предпочитающие полнометражное кино, скорее всего стали смотреть его на своих телевизорах в пиратском варианте, но в отличном качестве на площадках типа Rutube или VK, – рассуждает о главных трендах в отрасли Максим Рогальский. – Одними из драйверов роста рынка последние несколько лет были онлайн-кинотеатры, которые теперь ищут для себя иные точки роста и удержания позиций – и это не полнометражное кино. Так как денег в индустрии стало сильно меньше, кино будет меньше сниматься. Мы вынужденно сократили свои производственные планы, поскольку в нынешних условиях многие проекты без субсидий и прочих безвозвратных денег стали нерентабельны даже на бумаге. Снимать без господдержки многие фильмы стало просто невозможно».

По данным ФНС, выручка «Нашего кино» за 2025 год составила 1,440 млрд рублей (+1,6% к 2024 году), чистая прибыль – 40,3 млн (+64%).

10. «ДИРЕКЦИЯ КИНО»

В 2025 году «Дирекция кино», еще один лидер Фонда кино в списке самых успешных продакшнов прошлого года, выпустила на большие экраны свой самый кассовый проект – военный триллер АВГУСТ, заработавший 1,563 млрд рублей. И хотя он в денежном выражении обогнал ВИКИНГА (1,512 млрд), но все-таки уступил ему в количестве зрителей: 3,596 млн у картины с Никитой Кологривым и 5,735 млн у исторического фильма с Данилой Козловским. Релиз только одного проекта позволил «Дирекции кино» войти в десятку самых успешных продакшнов 2025 года. Производство картины было на 70% компенсировано Фондом кино: при бюджете в 860 млн рублей АВГУСТ получил субсидию в размере 600 млн. Соответственно, прибыль продюсеров только после проката составила около 500 млн.

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в 2025 году достигла 631 млн рублей (+248% к 2024-му), чистая прибыль – 204 млн (+354%).

11. «СТУДИЯ КИОН ФИЛЬМ»

«Студия КИОН Фильм» выступила производителем пяти фильмов 2025 года, согласно реестру УНФ. Самым успешным из них стало фэнтези АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, сборы остальных картин не превысили 50 млн рублей. Две из них были созданы с поддержкой министерства культуры: драма ПОЧТАРЬ с Александром Петровым получила 50 млн при бюджете в 102 млн, СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ с Евгением Цыгановым – 70 млн при бюджете в 101 млн.

В 2026 году компания уже представила на больших экранах свой самый кассовый проект – СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ. По данным ФНС, выручка компании в 2025 году составила 526 млн рублей, чистый убыток – 282 млн.

12. «МЕДИАСЛОВО»

«Медиаслово» в основном занимается созданием сериалов, вот и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС сначала должна была стать многосерийным проектом. Но компания увидела в ней потенциал полнометражного кино, нашла партнеров в лице ГПМ РТВ и «Студии КИОН Фильм» и выпустила на большие экраны свой второй после БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ фильм, в результате ставший самым кассовым проектом продакшна.

Выручка студии за 2025 год составила 1,189 млрд рублей (-31,5% к 2024 году), чистая прибыль – 55,182 млн (-77%).

13. OKKO

Онлайн-кинотеатр Okko указан в УНФ как производитель пяти полнометражных проектов 2025 года. Общий бокс-офис этих фильмов составил 1,026 млрд рублей, их посещаемость – 2,851 млн человек. Все картины были созданы без субсидий Фонда кино и министерства культуры. Самыми успешными стали семейные комедии МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА, ЖДУН, СОКРОВИЩА ГНОМОВ.

В 2026 году платформа выпустила на экраны семейную фантастику ЖДУН 2.

Выручка Okko по итогам 2025 года достигла 5,230 млрд рублей (+16%), но по итогам года компания оказалась в убытке, потеряв 9,286 млн (-156%).

14. КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП

Четыре фильма Кинокомпании ТЕМП заработали в прокате в 2025 году 956 млн рублей и привлекли в кинотеатры 2,330 млн зрителей. Самыми успешными стали военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ и спортивный байопик РОДНИНА. Обе картины были созданы с поддержкой Фонда кино.

В 2026 году из релизов компании в прокат вышла комедия НОВАЯ ТЕЩА (324 млн рублей), 24 декабря на экранах появится музыкальный байопик БАСТА. НАЧАЛО ИГРЫ.

По данным ФНС, выручка Кинокомпании ТЕМП в 2025 году составила 1,617 млрд рублей (+136%), чистая прибыль – 2,161 млн (+25%).

15. «ИНФИНИТИ КОНТЕНТ»

Четыре проекта «Инфинити контент» освоили в прокате 923 млн рублей при посещаемости 2,511 млн человек. «Инфинити контент» – одна из нескольких компаний на рынке, которые производят кино стабильно без государственной поддержки. Но стратегически верные партнерства, как с Кинокомпанией «Р1» при создании семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, позволяют добиться выдающихся результатов. Картина с Юрием Стояновым, заработавшая в прокате 854 млн рублей, стала самой кассовой в фильмографии продюсера Георгия Малкова. «2025 год начался для нас неуспехами в прокате: фильмы ON И ОНА и СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК сработали ниже ожиданий. И в связи с происходившими на рынке трансформациями, когда платформы резко снизили закупочные цены и реализация прав на телевидение тоже перестала быть гарантированной, появилось ощущение, что, похоже, лучшее, что можно делать в этот период в индустрии – ничего не делать, – рассказывает Малков. – Но вышедшая в июне комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ резко изменила картину, и мы решили все-таки продолжать. На заработанные от ДЕДУШКИ средства запустили проекты ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ и ДОКТОР ГАФ. Также в прошлом году хорошо сработал наш сериал для ТНТ «Афоня».

От той же команды продюсеров в 2026 году выйдут еще две комедии с Юрием Стояновым – НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 и ДЕДМОБИЛЬ. «2026 год опять начался неярко, потому что и ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ, и ДОКТОР ГАФ не сработали так, как мы ожидали, даже несмотря на то, что ДОКТОР выходил с поддержкой «России 1». Не находим до сих пор объяснений, почему так сложилось. Второй сезон «Афони» тоже не стал хитом, – продолжает глава «Инфинити контент». – Тем не менее большие надежды этого года мы связываем с фильмами НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 и с еще одним проектом с Юрием Николаевичем Стояновым в главной роли, ДЕДМОБИЛЬ. Если в НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 Юрий Николаевич взаимодействует с Федором Добронравовым, то в ДЕДМОБИЛЕ принимает участие еще одна знаковая фигура – Сергей Бурунов, правда, в виде голоса. К тому же НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 может стать дополнительным промо для ДЕДМОБИЛЯ».

В производстве сейчас находятся современное переосмысление КУРЬЕРА и скоро начнутся съемки ОТЦОВСКОГО КЛУБА, где партнером снова выступит «Россия 1». «В этом фильме суперзвездный актерский состав, который мы объявим в ближайшее время. По обоим проектам уже есть минимальная гарантия со стороны цифрового дистрибьютора, компании «Веста», – сообщает Георгий Малков. – Наверное, это можно назвать какой-то альтернативой государственным деньгам, потому что получение господдержки не гарантировано. На новые картины мы не получали субсидий, но тем не менее это нас не останавливает. В КУРЬЕРЕ инвестиционным партнером выступает компания «Амедиа». С учетом такого мощного партнерского пула мы готовы запускать фильмы и без государственной поддержки. Тем не менее мы подали заявки на участие в отборе Минкультуры на поддержку окончания производства картин. Если получим субсидию, то у нас будет больше свободы в части продвижения».

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в 2025 году составила 338 млн рублей (+542% к 2024 году), чистая прибыль – 25,3 млн (+554%).

16. КИНОКОМПАНИЯ БРАТЬЕВ АНДРЕАСЯН

Шесть фильмов Кинокомпании братьев Андреасян (КБА) собрали в 2025 году 901 млн рублей. Совокупная аудитория ее релизов насчитывает 2,419 млн человек. Самыми успешными проектами стали семейные комедии МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА, ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ и ромком ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ. Все картины были сняты на частные средства, почти все – с привлечением партнеров. Совместно с компаниями «Меркурий контент» и Okko создавалась МАНЮНЯ, с «Иви» – ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ и ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, со «Студией КИОН Фильм» – ГЕРОИ АНЕКДОТОВ.

«2025 год был для нас годом съемок больших проектов, приобретения знаковых брендов, рисков, амбиций. Мы приступили к съемкам ВОЙНЫ И МИРА, снимали ЗИМУ В ПРОСТОКВАШИНО и СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, – рассказывает продюсер КБА Гевонд Андреасян. – Все, что в прошлом году выходило в прокат, собирало до 300 млн рублей и было своего рода подготовкой к релизу крупных картин. Только ДОМОВЕНОК КУЗЯ проявил себя как тяжеловес, но его премьера состоялась в середине декабря 2024-го. Мы довольны результатами года, все прошло по плану и ничего нас не подвело».

В 2026 году компания выпустила два своих самых кассовых проекта, СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ПРОСТОКВАШИНО, а также ДОМОВЕНКА КУЗЮ 2. «В этом году выпустим еще два больших хита: СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ и ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО. В 2026-м мы продолжаем снимать крупные амбициозные проекты. В целом мы приняли решение сосредоточиться на больших фильмах и не создавать картины с низким коммерческим потенциалом, – сообщает эксперт. – Самое маленькое наше кино в этом году – МАНЮНЯ: ДЕТСТВО БА, но и оно претендует на сборы свыше 300 млн. Именно в 2025-м игрокам киноиндустрии стало понятно, что российское кино может обеспечить кассу и рынку есть куда расти. Действительно, сборы среднебюджетных проектов сокращаются, но в то же время большие фильмы теперь ярче проявляются. Стало четко вырисовываться, что только большие картины могут дать и развитие индустрии, и кассу. В целом на рынке намечается сокращение контента в два раза, а то и больше. В основном это касается сериальных проектов, нежели полнометражных. Но все идет к укрупнению фильмов и к повышению их событийности. Продюсер сегодня должен создавать крупные картины и не заниматься мелочевкой, потому что мелочевка упала в цене и в онлайн-кинотеатрах, и на телевидении, и в прокате не собирает никаких денег. А вокруг большого проекта хотя бы можно вести диалог о ценообразовании».

К созданию фильмов на частные средства Гевонд Андреасян относится с принятием. «Хорошо, когда государственные субсидии есть, плохо, когда их нет. Но есть реальность: не все получают господдержку, и это ничего не значит. Я считаю, что при правильном выборе, при осторожности, при умении просчитывать можно делать рентабельные проекты и без госденег, – считает продюсер КБА. – Важно стараться не жить в иллюзиях, что зритель чего-то не понимает. Зритель умный и все понимает, а мы обязаны ему угождать. Если следовать этой философии, то все будет складываться хорошо, и для этого не обязательно нужны государственные деньги. Опять же, обладатели госфинансирования более спокойно живут, так как имеют право на ошибки. Все, кто без госденег, не имеют права ошибаться. Ошибка в их случае может привести к профессиональной смерти».

По данным ФНС, выручка компании в 2025 году составила 2,803 млрд рублей (+29% к 2024-му), чистая прибыль – 128 млн (+2,4%).

17. «БАЗЕЛЕВС»

Два фильма компании «Базелевс» принесли кинотеатрам 814 млн рублей и привлекли 1,616 млн зрителей. Обе картины были созданы на частные средства.

На 10 декабря 2026 года запланирована премьера тринадцатой части франшизы ЕЛКИ. Также идет работа над картиной 100 000 УДАРОВ, режиссером которой выступит Дмитрий Хонин (ГОРЫНЫЧ).

Согласно финансовой отчетности, выручка компании в 2025 году составила 776 млн рублей (+104% к 2024 году), чистая прибыль насчитывает 62,2 млн (-31%).

18. АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ «МЕЛЬНИЦА»

Общий бокс-офис летней и зимней версий ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ от студии «Мельница» достиг 790 млн рублей, количество проданных билетов – 2,012 млн. В 2026 году в июне вышла третья серия киноальманаха, а в декабре состоится премьера новогодней анимации ТРИ БОГАТЫРЯ И ГУСИ-ЛЕБЕДИ. В августе на больших экранах появится сиквел полнометражного ЛУНТИКА с подзаголовком ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ.

Выручка компании в 2025 году составила 230 млн рублей (+11%), чистая прибыль – 3,4 млн (-26%).

19. 1-2-3 PRODUCTION

Компания 1-2-3 Production вошла в состав лидеров Фонда кино в 2021 году, но в 2025-м покинула этот список. Три релиза компании заработали в прошлом году 779 млн рублей, их посмотрело 1,869 млн зрителей. В 2026-м продакшн выпустит в новогодний прокат сказку УМКА, игровую версию советского мультфильма.

20. «НОТА БЕНЕ»

Единственный проект компании в 2025 году, исторический детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, заработал в прокате 689 млн рублей при 1,471 млн проданных билетах. Проект с бюджетом в 785 млн получил от Фонда кино 230 млн. Сейчас снимается сиквел картины под названием ЧЕРНЫЙ ШЕЛК.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

16.07.2026 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова, Вероника Скурихина