Letterboxd может сменить владельца

В числе потенциальных покупателей называются Netflix, Sony Pictures и Paramount Skydance

Онлайн-сервис для любителей кино Letterboxd, который позволяет пользователям отмечать просмотренные фильмы, ставить им оценку и публиковать рецензии, может сменить владельца.

По данным Puck, переговоры о возможной покупке платформы ведутся сразу с несколькими крупными игроками медиарынка. В их числе называются Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance, инвестиционная компания TPG, а также сооснователь Reddit Алексис Оганян.

Инсайдеры подчеркивают, что официальных предложений пока не поступало, а все обсуждения находятся на ранней стадии. Представители Letterboxd, в свою очередь, заявили, что у них пока «нет конкретной информации», которой они бы могли поделиться с общественностью.

Платформа для синефилов была запущена в 2011 году и сейчас насчитывает более 30 млн пользователей по всему миру. В 2023 году контрольный пакет сервиса приобрел канадский холдинг Tiny – тогда сделка оценивалась в диапазоне от $50-60 млн. По информации Puck, сейчас владельцы рассчитывают на сумму уже в $250 млн.