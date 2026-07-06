Предварительная касса уикенда: «Майкл» приближается к двум миллиардам

Лучшей новинкой стала комедия «Дед Фомич»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Фильм Антуана Фукуа записал на свой счет еще примерно 112,3 млн рублей (190,5 тысяч зрителей), а его общая касса превысила отметку в 1,7 млрд рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала отечественная комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG). Проект заработал в районе 27 млн рублей (64,1 тысяча зрителей) за четыре дня проката, что помогло ему занять на пятую строчку чарта.



С восьмого места стартовал российский мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK). К концу недели в копилке анимационного релиза оказалось 16,4 млн рублей.



Замкнул десятку лучших американский хоррор РЕЙС 298 (CPF) с результатом в 13,5 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ДЕД ФОМИЧ