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Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Автор: БК

2 июля 2026

Экспертам будет представлено 69 проектов

7 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будет представлено 69 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование.

АЛЬТЕРНАТИВА («Иней продакшнс»)
АРТА («КУЛИК ПРОДАКШН»)
БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАШКЕНТСКИЕ КУРСАНТЫ («КИНГДОМ»)
ВОЛШЕБНИКИ («НИВАДА ФИЛЬМ»)
ВЫБОР («Изюм»)
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ («Киностудия Аргон»)
ГОСПИТАЛЬ («АСГ»)
ДЕТВОРА («Всемирные Русские Студии»)
ДИКАЯ ДИВИЗИЯ («Триикс Медиа»)
ДОБРАЯ СКАЗКА («Алекс Медиа»)
ДОБРОВОЛЕЦ («Киноструктура»)
ШКАЛА РИХТЕРА («Наше кино»)
ИЛИЯ («В ФИЛЬМ СТУДИО»)
КНЯЗЬ ФЁДОР («ВЫРИЙ ГРУПП»)
КРОТ («Кинокомпания Мечта плюс»)
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ («Новый Свет Продакшн»)
МАЛЕНЬКИЙ МУК («ГПМ КИТ»)
МАСТЕР («ЗУМ Продакшн»)
МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ («СМАРТ ФИЛЬМ»)
НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ («Киностудия КИТ»)
НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ («ФИЛЬМ»)
ОДИН В ВОЗДУХЕ («КиноФирма»)
ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» («БиБиДжи»)
ПАЛЬМА 3 («Кинокомпания "Р1"»)
ПИКОВАЯ ДАМА («Студия "Хлеб"»)
ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА («Ол Медиа Компани»)
ПОЗЫВНОЙ «МАМА» («Студия КИОН ФИЛЬМ»)
ПОЛЮС ХОЛОДА («Пропеллер продакшн»)
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ («Тайга Пикчерс»)
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ («ПО "ПОБЕДА"»)
РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО («СТИО»)
СНАЙПЕР СТАЛИНГРАДА («ЭГО продакшн»)
ТЕРРИКОНЫ («Кинозавод»)
ЗНАМЕНОСЕЦ («ГАК»)
ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)
КОНТОРА («1-2-3 Продакшн»)
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ («ММЕ»)
МИНУС 54 («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ХАННА («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)
Я ПРИЗРАК («1-2-3 Продакшн»)
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» («ММЕ»)
ЛОСОСЬ НА МОЁМ ЧЕРДАКЕ («МИРФИЛЬМ»)
АЙЗА — 17 («Студия 809»)
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА («ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
БЫСТРЕЙ ВРАГА («ВайТ Медиа»)
ВОТ ПРИДЁТ СЛАВА… («Продюсерский Центр "Хорошо Продакшн"»)
ВРАГ («Кинокомпания Альянс»)
ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ («Арс Пикчерс»)
ДИВА («Киностудия им. М. Горького»)
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ («Студия "ВоенФильм"»)
И Я ПОБЕЖАЛ («АМАЛЬГАМА»)
ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ («ХЭШТЭГ МЕДИА»)
КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО («Зебра»)
КОМАНДА («Проспект Мира»)
КУМПАРСИТА («Н2О ПРОДАКШН»)
МЕТЕЛЬ («Мастерская»)
• МЫ ИЗ КОМИКСА («Мастерская»)
ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ («Высокие широты»)
ЛЕРМОНТОВ («МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)
99-Й («Медиа Юниверсал Ивент»)
МАТУШКА («А-ПРОДАКШН»)
МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ («Глобус-фильм»)
ОДИН НА ВСЕХ («Русские герои»)
ПАДШИЙ («ИРСНА МЕДИА»)
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО («Кинокомпания "СОЛИВС"»)
ТРЕНИРОВКА ГНЕВА («Дудка Филмс»)
ЧЕРНЫЙ ШЕЛК («НОТА БЕНЕ»)
ШТОРМ («Студия ТРЕТИЙ РИМ»)

Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

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