Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Экспертам будет представлено 69 проектов

7 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будет представлено 69 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование.

• АЛЬТЕРНАТИВА («Иней продакшнс»)

• АРТА («КУЛИК ПРОДАКШН»)

• БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАШКЕНТСКИЕ КУРСАНТЫ («КИНГДОМ»)

• ВОЛШЕБНИКИ («НИВАДА ФИЛЬМ»)

• ВЫБОР («Изюм»)

• ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ («Киностудия Аргон»)

• ГОСПИТАЛЬ («АСГ»)

• ДЕТВОРА («Всемирные Русские Студии»)

• ДИКАЯ ДИВИЗИЯ («Триикс Медиа»)

• ДОБРАЯ СКАЗКА («Алекс Медиа»)

• ДОБРОВОЛЕЦ («Киноструктура»)

• ШКАЛА РИХТЕРА («Наше кино»)

• ИЛИЯ («В ФИЛЬМ СТУДИО»)

• КНЯЗЬ ФЁДОР («ВЫРИЙ ГРУПП»)

• КРОТ («Кинокомпания Мечта плюс»)

• ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ («Новый Свет Продакшн»)

• МАЛЕНЬКИЙ МУК («ГПМ КИТ»)

• МАСТЕР («ЗУМ Продакшн»)

• МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ («СМАРТ ФИЛЬМ»)

• НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ («Киностудия КИТ»)

• НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ («ФИЛЬМ»)

• ОДИН В ВОЗДУХЕ («КиноФирма»)

• ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» («БиБиДжи»)

• ПАЛЬМА 3 («Кинокомпания "Р1"»)

• ПИКОВАЯ ДАМА («Студия "Хлеб"»)

• ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА («Ол Медиа Компани»)

• ПОЗЫВНОЙ «МАМА» («Студия КИОН ФИЛЬМ»)

• ПОЛЮС ХОЛОДА («Пропеллер продакшн»)

• ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ («Тайга Пикчерс»)

• ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ («ПО "ПОБЕДА"»)

• РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО («СТИО»)

• СНАЙПЕР СТАЛИНГРАДА («ЭГО продакшн»)

• ТЕРРИКОНЫ («Кинозавод»)

• ЗНАМЕНОСЕЦ («ГАК»)

• ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)

• КОНТОРА («1-2-3 Продакшн»)

• РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ («ММЕ»)

• МИНУС 54 («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

• ХАННА («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

• АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)

• Я ПРИЗРАК («1-2-3 Продакшн»)

• ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» («ММЕ»)

• ЛОСОСЬ НА МОЁМ ЧЕРДАКЕ («МИРФИЛЬМ»)

• АЙЗА — 17 («Студия 809»)

• АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА («ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)

• БЫСТРЕЙ ВРАГА («ВайТ Медиа»)

• ВОТ ПРИДЁТ СЛАВА… («Продюсерский Центр "Хорошо Продакшн"»)

• ВРАГ («Кинокомпания Альянс»)

• ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ («Арс Пикчерс»)

• ДИВА («Киностудия им. М. Горького»)

• ЗНАМЯ ПОБЕДЫ («Студия "ВоенФильм"»)

• И Я ПОБЕЖАЛ («АМАЛЬГАМА»)

• ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ («ХЭШТЭГ МЕДИА»)

• КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО («Зебра»)

• КОМАНДА («Проспект Мира»)

• КУМПАРСИТА («Н2О ПРОДАКШН»)

• МЕТЕЛЬ («Мастерская»)

• МЫ ИЗ КОМИКСА («Мастерская»)

• ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ («Высокие широты»)

• ЛЕРМОНТОВ («МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)

• 99-Й («Медиа Юниверсал Ивент»)

• МАТУШКА («А-ПРОДАКШН»)

• МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ («Глобус-фильм»)

• ОДИН НА ВСЕХ («Русские герои»)

• ПАДШИЙ («ИРСНА МЕДИА»)

• РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО («Кинокомпания "СОЛИВС"»)

• ТРЕНИРОВКА ГНЕВА («Дудка Филмс»)

• ЧЕРНЫЙ ШЕЛК («НОТА БЕНЕ»)

• ШТОРМ («Студия ТРЕТИЙ РИМ»)

Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино