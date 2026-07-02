Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Экспертам будет представлено 69 проектов
7 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Экспертам будет представлено 69 проектов: часть из них уже была заявлена ранее и претендует на дофинансирование.
• АЛЬТЕРНАТИВА («Иней продакшнс»)
• АРТА («КУЛИК ПРОДАКШН»)
• БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАШКЕНТСКИЕ КУРСАНТЫ («КИНГДОМ»)
• ВОЛШЕБНИКИ («НИВАДА ФИЛЬМ»)
• ВЫБОР («Изюм»)
• ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ («Киностудия Аргон»)
• ГОСПИТАЛЬ («АСГ»)
• ДЕТВОРА («Всемирные Русские Студии»)
• ДИКАЯ ДИВИЗИЯ («Триикс Медиа»)
• ДОБРАЯ СКАЗКА («Алекс Медиа»)
• ДОБРОВОЛЕЦ («Киноструктура»)
• ШКАЛА РИХТЕРА («Наше кино»)
• ИЛИЯ («В ФИЛЬМ СТУДИО»)
• КНЯЗЬ ФЁДОР («ВЫРИЙ ГРУПП»)
• КРОТ («Кинокомпания Мечта плюс»)
• ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ («Новый Свет Продакшн»)
• МАЛЕНЬКИЙ МУК («ГПМ КИТ»)
• МАСТЕР («ЗУМ Продакшн»)
• МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ («СМАРТ ФИЛЬМ»)
• НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ («Киностудия КИТ»)
• НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ («ФИЛЬМ»)
• ОДИН В ВОЗДУХЕ («КиноФирма»)
• ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» («БиБиДжи»)
• ПАЛЬМА 3 («Кинокомпания "Р1"»)
• ПИКОВАЯ ДАМА («Студия "Хлеб"»)
• ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА («Ол Медиа Компани»)
• ПОЗЫВНОЙ «МАМА» («Студия КИОН ФИЛЬМ»)
• ПОЛЮС ХОЛОДА («Пропеллер продакшн»)
• ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ («Тайга Пикчерс»)
• ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ («ПО "ПОБЕДА"»)
• РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО («СТИО»)
• СНАЙПЕР СТАЛИНГРАДА («ЭГО продакшн»)
• ТЕРРИКОНЫ («Кинозавод»)
• ЗНАМЕНОСЕЦ («ГАК»)
• ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)
• КОНТОРА («1-2-3 Продакшн»)
• РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ («ММЕ»)
• МИНУС 54 («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
• ХАННА («ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
• АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ («Продюсерский центр "Ленфильм"»)
• Я ПРИЗРАК («1-2-3 Продакшн»)
• ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» («ММЕ»)
• ЛОСОСЬ НА МОЁМ ЧЕРДАКЕ («МИРФИЛЬМ»)
• АЙЗА — 17 («Студия 809»)
• АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА («ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
• БЫСТРЕЙ ВРАГА («ВайТ Медиа»)
• ВОТ ПРИДЁТ СЛАВА… («Продюсерский Центр "Хорошо Продакшн"»)
• ВРАГ («Кинокомпания Альянс»)
• ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ («Арс Пикчерс»)
• ДИВА («Киностудия им. М. Горького»)
• ЗНАМЯ ПОБЕДЫ («Студия "ВоенФильм"»)
• И Я ПОБЕЖАЛ («АМАЛЬГАМА»)
• ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ («ХЭШТЭГ МЕДИА»)
• КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО («Зебра»)
• КОМАНДА («Проспект Мира»)
• КУМПАРСИТА («Н2О ПРОДАКШН»)
• МЕТЕЛЬ («Мастерская»)
• МЫ ИЗ КОМИКСА («Мастерская»)
• ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ («Высокие широты»)
• ЛЕРМОНТОВ («МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)
• 99-Й («Медиа Юниверсал Ивент»)
• МАТУШКА («А-ПРОДАКШН»)
• МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ («Глобус-фильм»)
• ОДИН НА ВСЕХ («Русские герои»)
• ПАДШИЙ («ИРСНА МЕДИА»)
• РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО («Кинокомпания "СОЛИВС"»)
• ТРЕНИРОВКА ГНЕВА («Дудка Филмс»)
• ЧЕРНЫЙ ШЕЛК («НОТА БЕНЕ»)
• ШТОРМ («Студия ТРЕТИЙ РИМ»)
Начало мероприятия в 10:00. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.
Фото: Фонд кино