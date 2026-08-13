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Софья Митрофанова покидает холдинг «ON Медиа»

Автор: БК

13 августа 2026

Врио генерального директора назначен Дмитрий Смирнов

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, объявил о кадровых перестановках – генеральный директор Софья Митрофанова покидает медиахолдинг и группу МТС в связи с переходом на новое место работы.

Она возглавляла «ON Медиа» с июня 2024 года, а с октября 2023 года занимала должность председателя совета директоров холдинга.

«За эти два с половиной года мы создали целостную медиавертикаль с единым управленческим контуром, новым брендом и аудиторией 31.2 млн пользователей во всех средах. Мы реализовали очень разные проекты, и каждый из них помогал нам доказывать свои возможности. «ON Медиа» начал системно производить полнометражные фильмы, чьи сборы в кинотеатрах за два года превысили 4 млрд рублей. Мы запустили направление анимации и ряд общественно-политических коллабораций, таких как российско-китайский просветительский проект «Добрые соседи» к 25-летию Договора о добрососедстве между Москвой и Пекином. Фестиваль «Первый план» от «ON Медиа» впервые соединил лучшие студенческие спектакли со всей страны на одной сцене Театре им. Гоголя. Всё это – результат труда большой команды. Мы продемонстрировали, что можем играть на федеральном уровне, и я уверена, что самое интересное у ON Медиа впереди», – отметила Митрофанова.

Временно исполняющим обязанности генерального директора «ON Медиа» назначен Дмитрий Смирнов, который с 2025 года работал финдиректором медиавертикали. Изменения вступают в силу с 14 августа.

До перехода в медиахолдинг в 2024-2025 годах Смирнов работал в должности финансового директора бизнес-юнита компании Positive Technologies. Ранее также руководил финансовым планированием телеком-бизнеса МТС и работал в департаменте стратегии «МегаФона», где занимался M&A-проектами и развитием B2C-направления. В 2018-2021 годах Дмитрий возглавлял департамент стратегии в ГК ЦРТ, где лидировал сделку по вхождению компании в экосистему Сбера.

Фото: «ON Медиа»

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