Видеоверсии спектаклей фестиваля «Первый план» дебютируют в онлайне

Мероприятие прошло весной 2026 года в Театре Гоголя

Фестиваль студенческих спектаклей «Первый план», организованный холдингом ON Медиа, и портал «Культура РФ» запускают онлайн-показы постановок, участвовавших в смотре. Каждую среду с 12 августа новые спектакли будут появляться на сайте и в социальных сетях, после чего станут доступны в специальной подборке фестиваля в разделе «Театр».

Цикл откроет 12 августа спектакль «Блаженный остров» Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина. 19 августа зрители увидят «Горе от ума» Института современного искусства, а 26 августа – «Отрочество» Воронежского государственного института искусств.

Напомним, что II фестиваль «Первый план» прошел весной 2026 года в Театре Гоголя и объединил дипломные спектакли ведущих театральных школ из разных регионов России.

Фото: пресс-служба ON Медиа