«Окно в Европу-2026»: презентация новых проектов компании «Марс Медиа»

Деловая программа 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» началась с презентации новых фильмов компании «Марс Медиа». Мероприятие открыл программный директор фестиваля Андрей Апостолов, который представил участников встречи. Ими стали генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян, коммерческий директор «Марс Медиа» Ольга Семенова, режиссер Даша Чаруша, актрисы Сауле Юсупова и Соня Лебедева, актер Алексей Розин. Модератором выступил кинокритик Никита Демченко.

Первым проектом стал фильм ЭТО ВСЕ ОНА!, уже показанный зрителям в качестве фильма открытия фестиваля. По словам Дишдишяна, картина выйдет в широкий прокат 8 октября, а ее дистрибьютором станет компания «Атмосфера Кино». Режиссер Даша Чаруша и актриса Сауле Юсупова поделились впечатлениями от работы над картиной, рассказали о заложенных в ней смыслах и поблагодарили команду проекта. Продюсер отметил, что путь ленты к зрителю оказался непростым: после завершения производства она почти два года пролежала «на полке», прежде чем попасть на экраны. Отдельные слова благодарности он адресовал продюсеру Юлии Ивановой. Напомним, что ранее фэнтези-мелодрама называлась МАЛЬВИНОЙ, а роль Анастасии Беловой играла Анастасия Ивлеева.

Затем Ольга Семенова представила фильм ДИВА (3 декабря), назвав его одной из самых красивых работ режиссера Анны Меликян. Участникам презентации рассказали об актерском составе и съемочных локациях, а также впервые публично показали расширенную версию трейлера. Особую эмоциональную атмосферу презентации создала актриса Софья Лебедева, поделившаяся впечатлениями о работе над проектом, мире оперы и съемочном процессе. Представители фильма также поблагодарили партнеров – «Марс Медиа», Киностудию имени Горького, компанию «Вольга» и Фонд кино.

Экранизация романа братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» появится на экранах 28 января 2027 года. Работа над картиной уже находится на завершающем этапе: съемки и монтаж окончены, сейчас команда занимается компьютерной графикой и озвучанием. Гостям мероприятия показали трейлер. Рубен Дишдишян рассказал, что партнером проекта выступает Первый канал, отдельно отметил работу художников и выразил уверенность, что фильм подарит зрителям настоящее эстетическое удовольствие.

Также завершены съемки и монтаж фэнтези РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Егора Чичканова. Картина выйдет в прокат 4 марта 2027 года в пакете компании «Централ Партнершип», которая также является сопродюсером проекта. В числе партнеров – фонд «Кинопрайм». Создатели представили фильм как масштабное, хулиганское кино с крупным бюджетом, ориентированное на молодежную аудиторию. Участникам встречи показали тизер и эксклюзивный фрагмент.

Следом был представлен АЙБОЛИТ – первый совместный проект «Марс Медиа» и анимационной студии «Воронеж», позиционируемый как полнометражный анимационный блокбастер. Релиз картины намечен на 13 мая 2027 года, дистрибьютором выступит компания «Вольга». Во время презентации особое внимание было уделено активным международным продажам проекта, подробности которых продюсеры пообещали раскрыть позднее. Гостям также продемонстрировали небольшой фрагмент мультфильма.

На осень 2027 года запланирован выход семейной картины ПАЛЬМА 3, которую традиционно выпустит в прокат компания «Централ Партнершип». Съемки стартуют уже этой осенью и преимущественно пройдут на Дальнем Востоке. По словам создателей, зрителей ждут новые персонажи и трогательная история собачьей семьи.

Во второй части презентации гостям рассказали о трех лентах, находящихся на стадии сценарной разработки. Первой из них стала современная сказка ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – история о любви, в которой классический мир Ханса Кристиана Андерсена переплетается с современной Москвой. Проект ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию.

Для создания фильма ВЫШКА компания приобрела права на адаптацию одноименного хита 2022 года к российским реалиям. На фоне предстоящего мирового релиза сиквела создатели рассчитывают завершить работу над сценарием уже в этом году, а к съемкам приступить в 2027-м. Имя режиссера пока держится в секрете – известно лишь, что это молодой постановщик с большим опытом в монтаже.

Самым масштабным проектом компании станет новая экранизация ЗЕМЛИ САННИКОВА, ожидаемый бюджет которой составит 900 млн рублей. Продюсеры уже приобрели у наследников автора права на экранизацию произведения и сейчас ведут переговоры о приобретении прав на песню «Есть только миг». Над сценарием работает уже третья авторская группа, в которую входят Константин Майер и Николай Куликов.

Фото: кадр из фильма РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

05.08.2026 Автор: Ольга Куликова