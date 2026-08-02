Обзор изменений графика релизов на неделе 27 июля – 2 августа 2026 года

«Фунтик», «Айболит», «Тайная жизнь вещей» Эндрю Никкола и другие новинки прокатной сетки

На минувшей неделе «Вольга» заявила сразу шесть новых релизов – ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (20 августа), БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (29 октября), ЛЮБОВЬ И ГОЛУБЬ (11 февраля 2027 года), АЙБОЛИТ (13 мая 2027 года), ФУНТИК (10 июня 2027 года) и WINGS OF FREEDOM (17 июня 2027 года).

«Атмосфера Кино» поставила на 11 марта 2027 года военную драму Ивана И. Твердовского ВРАГ.

«Централ Партнершип» выпустит 12 ноября семейную комедию ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ.

«Леона» перенесла с 8 на 1 октября роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ. Премьера картины Наталии Кончаловской состоится на кинофестивале «Окно в Европу».

Arna Media и Cinema Park Distribution заявили на 3 сентября семейный проект ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ от режиссера Эндрю Никкола.

Фото: кадр из фильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ