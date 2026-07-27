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Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке 2» удерживает лидерство

Автор: Георгий Романов

27 июля 2026

«Мой дикий друг. Возвращение домой» стартует с пятой строчки

Согласно предварительным данным, лучшим официальным релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 75,8 млн рублей (179,9 тысяч зрителей), доведя общую кассу до 229 млн рублей. 

Лучшая новинка уикенда – приключенческая семейная лента МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (AK) – стартовала с пятой строчки чарта. Проект сумел освоить около 28 млн рублей (72,5 тысячи зрителей) за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших пробился новый фильм Николаса Виндинга Рефна ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД (EXP). По итогу уикенда в копилке релиза оказалось приблизительно 8 млн рублей за прокат дублированной и субтитрованной версий. 

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

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