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Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия

Автор: БК

24 июля 2026

Им станет комедия Даши Чаруши «Это все она!»

Организаторы 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили фильм открытия смотра – им станет комедия Даши Чаруши ЭТО ВСЕ ОНА!.

В центре сюжета – тридцатилетняя Вася (Марина Васильева), которая, несмотря на яркое и талантливое детство, чувствует, что ее жизнь зашла в тупик. Неожиданно рядом вновь появляется воображаемая подруга Мальвина (Анастасия Белова) – эксцентричная женщина с фиолетовыми волосами, убеждающая героиню отправиться на поиски ее первой любви.

Напомним, что проект кинокомпании «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатра «КИОН» ранее был известен под названием МАЛЬВИНА и должен был выйти в российский прокат еще в марте 2024 года. Тогда роль воображаемой подруги главной героини исполняла Анастасия Ивлеева, однако релиз картины был отложен на неопределенный срок.

34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.

Фото: кадр из фильма ЭТО ВСЕ ОНА!

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