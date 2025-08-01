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Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

Автор: Илья Кувшинов

1 августа 2025

В секцию игрового кино вошло десять картин

Стала известна программа 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Фильмом открытия смотра станет приключенческая комедия ГЕЛЯ Стаса Иванова, а фильмом закрытия, как и сообщалось ранее – семейная лента ДОЧЬ КАПИТАНА Ларисы Садиловой.

В конкурс игрового кино вошло десять картин:
ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая
35 СТРАНИЦА, реж. Павел Кошелев
КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, реж. Евгений Григорьев
ЛЮБОВЬ, реж. Никита Миклушов
ДЕЛИРИУМ, реж. Вячеслав Березовский
ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова
ДОГГИ, реж. Слава Росс
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров
ЧУЧЕЛО, реж. Владимир Карабанов
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Юлия Трофимова

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма ЖЕМЧУГ

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