Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
В секцию игрового кино вошло десять картин
Стала известна программа 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».
Фильмом открытия смотра станет приключенческая комедия ГЕЛЯ Стаса Иванова, а фильмом закрытия, как и сообщалось ранее – семейная лента ДОЧЬ КАПИТАНА Ларисы Садиловой.
В конкурс игрового кино вошло десять картин:
– ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая
– 35 СТРАНИЦА, реж. Павел Кошелев
– КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, реж. Евгений Григорьев
– ЛЮБОВЬ, реж. Никита Миклушов
– ДЕЛИРИУМ, реж. Вячеслав Березовский
– ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова
– ДОГГИ, реж. Слава Росс
– ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров
– ЧУЧЕЛО, реж. Владимир Карабанов
– БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Юлия Трофимова
Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.
Фото: кадр из фильма ЖЕМЧУГ