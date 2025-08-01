Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу

В секцию игрового кино вошло десять картин

Стала известна программа 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Фильмом открытия смотра станет приключенческая комедия ГЕЛЯ Стаса Иванова, а фильмом закрытия, как и сообщалось ранее – семейная лента ДОЧЬ КАПИТАНА Ларисы Садиловой.

В конкурс игрового кино вошло десять картин:

– ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая

– 35 СТРАНИЦА, реж. Павел Кошелев

– КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, реж. Евгений Григорьев

– ЛЮБОВЬ, реж. Никита Миклушов

– ДЕЛИРИУМ, реж. Вячеслав Березовский

– ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова

– ДОГГИ, реж. Слава Росс

– ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров

– ЧУЧЕЛО, реж. Владимир Карабанов

– БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Юлия Трофимова

Программа фестиваля целиком доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма ЖЕМЧУГ