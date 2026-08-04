В Выборге стартовал 34-й кинофестиваль «Окно в Европу»

Фильмом открытия стала комедия Даши Чаруши «Это все она!»

4 августа в кинотеатре «Выборг Палас» открылся 34-й фестиваль «Окно в Европу». Церемонию открытия провели актриса Анна Завтур и президент смотра Сергей Урсуляк.

Лицом нынешнего киносмотра стал кадр с Евгением Леоновым в образе Пашки из фильма ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА Александра Митты. Как отметил программный директор смотра Андрей Апостолов, выбор связан не только со 100-летием со дня рождения актера, но и является данью памяти Александру Митте, ушедшему в прошлом году. Кроме того, образ Пашки символизирует человека, который, несмотря на любые испытания, сохраняет веру в кино и его значимость.

Председателем жюри конкурса игрового кино выступает режиссер Павел Лунгин. Ему и его коллегам, генеральному продюсеру Okko Гавриилу Гордееву, оператору и режиссеру Сергею Мокрицкому, сценаристу Савве Минаеву, актрисе Софье Лебедевой и журналисту Ольге Белик, предстоит оценить десять картин. Среди них – роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ Наталии Кончаловской, триллер ЛЕС Гамлета Дульяна, драмеди КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК Юлии Трофимовой и многие другие.

Фильмом открытия нынешнего киносмотра стала комедия Даши Чаруши ЭТО ВСЕ ОНА!. В центре сюжета – тридцатилетняя Вася (Марина Васильева), которая, несмотря на яркое и талантливое детство, чувствует, что ее жизнь зашла в тупик. Неожиданно рядом вновь появляется воображаемая подруга Мальвина (Анастасия Белова) – эксцентричная женщина с фиолетовыми волосами, убеждающая героиню отправиться на поиски ее первой любви.

«Окно в Европу» продлится до 9 августа.