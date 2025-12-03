Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения в 2026 году

Он состоится в Выборге с 4 по 9 августа

Оргкомитет фестиваля российского кино «Окно в Европу» сообщил, что 34-й смотр пройдет в Выборге с 4 по 9 августа 2026 года.

Конкурсная программа будет состоять из трех секций: конкурса игрового кино, неигрового кино и короткометражной анимации.

Напомним, что главный приз игровой секции в этом году получила лента ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова.

Фото: Геннадий Авраменко