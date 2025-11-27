Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»

Cтриминг был недоступен около трех минут

В ночь с 26 на 27 ноября по московскому времени на Netflix дебютировала первая глава заключительного сезона сериала «Очень странные дела», и платформа не смогла выдержать наплыва желающих.

Утверждается, что стриминг был недоступен около трех минут: десятки тысяч пользователей, зашедших посмотреть продолжение популярного шоу, увидели изображение из реалити Nailed It! c подписью: «Что-то пошло не так. Извините, у нас возникли проблемы с вашим запросом».

Это не первый случай перегрузки Netflix из-за трафика – после выхода двух последних серий четвертого сезона «Очень странных дел» в июле 2022 года платформа также была некоторое время недоступна. Помимо этого, юзеры также столкнулись с перебоями в работе во время боя Майка Тайсона и Джейка Пола, ставшего одной из первых прямых трансляций на сервисе.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»