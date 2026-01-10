top banner
  • «Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате

Автор: БК

10 января 2026

Покорение знакового рубежа случилось на десятый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 19:00 (мск) 10 января, кассовые сборы ленты ПРОСТОКВАШИНО составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на десятый день проката ленты.

Экранизация книги Эдуарда Успенского стала пятнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и вторым за 2026 год – ранее он покорился сказке ЧЕБУРАШКА 2.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОКВАШИНО

