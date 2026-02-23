top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку

Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку

Автор: Георгий Романов

23 февраля 2026

Новинки выступили ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фильм Сарика Андреасяна СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект записал на свой счет еще порядка 410 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 1,2 млрд рублей.

Серебро чарта отошло исторической ленте КРАСАВИЦА (VLG). Проект выступил ниже ожиданий рынка, освоив около 110 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, благодаря военной тематике картины, он должен неплохо добавить в праздничный понедельник. 

Бронза таблицы лучших релизов уикенда досталось еще одной новинке – фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). Несмотря на достаточно неплохой стартовый день, отечественный релиз сбавил темп по ходу уикенда и заработал лишь 85 млн рублей. 

Замкнул десятку официального проката российский боевик ГУАНТАНАМЕРА (CP) с 13 млн рублей в своей копилке. 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о царе Салтане» соберет полтора миллиарда»
Подробнее
В Красноярском крае откроют прием заявок на субсидии для кинопроизводителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» продолжает лидировать
Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее
Фонд кино изменил форму подачи документов для получения господдержки
Подробнее
Rutube начнет поддерживать кинопрокат 
Подробнее
Объявлен шорт-лист XIII премии АПКиТ
Подробнее
Официальная касса России: Сборы – чистый изумруд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start подвел итоги 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраля
Подробнее
Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Король и Шут. Навсегда» взял бронзу
Подробнее
Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026: Сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория»
Подробнее
МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного кино
Подробнее
Warner Bros. Discovery может возобновить переговоры с Paramount Skydance
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026: круглый стол «Международная дистрибуция российского контента»
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Дополнительное время»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее