Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» преодолевает миллиардную отметку

Новинки выступили ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фильм Сарика Андреасяна СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект записал на свой счет еще порядка 410 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 1,2 млрд рублей.



Серебро чарта отошло исторической ленте КРАСАВИЦА (VLG). Проект выступил ниже ожиданий рынка, освоив около 110 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, благодаря военной тематике картины, он должен неплохо добавить в праздничный понедельник.



Бронза таблицы лучших релизов уикенда досталось еще одной новинке – фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG). Несмотря на достаточно неплохой стартовый день, отечественный релиз сбавил темп по ходу уикенда и заработал лишь 85 млн рублей.



Замкнул десятку официального проката российский боевик ГУАНТАНАМЕРА (CP) с 13 млн рублей в своей копилке.



Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ