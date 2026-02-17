top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного кино

МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного кино

Автор: БК

17 февраля 2026

Подать заявку можно до 27 февраля

МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного кино

Подать заявку можно до 27 февраля 2026 года на сайте конкурса. После подачи у участников будет шесть недель на съемки своих работ. Конкурсанты не должны иметь в фильмографии полных метров и сериалов. Впервые к участию приглашаются студенты и выпускники киношкол со всей России.

Тема этого года — «Барто. 120 секунд детства» в честь 120 лет со дня рождения известной поэтесы Агнии Барто. Участникам необходимо снять короткометражный художественный фильм хронометражем до 120 секунд. 

Отборочная комиссия, экспертный совет из представителей киноиндустрии и жюри МХТ имени А.П. Чехова выберут 10 работ для шорт-листа, которые будут опубликованы  в онлайн-кинотеатре Wink, а их авторы получат награды в нескольких номинациях. Главный приз конкурса — съемка короткометражного фильма с артистами театра при поддержке онлайн-кинотеатра Wink по сценарию известного автора. 

Церемония награждения лауреатов состоится в июне 2026 года.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о Царе Салтане» соберет полтора миллиарда»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
В Берлине открывается 76-й международный кинофестиваль
Подробнее
Минкультуры разъяснило механизм проверки на соответствие контента традиционным ценностям
Подробнее
Вечное якутское лето: итоги для кинематографа Республики Саха в 2025 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил предварительную программу
Подробнее
Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России
Подробнее
Доля кинопоказа на российском рынке офлайн-развлечений за шесть лет сократилась вдвое
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сказка о Царе Салтане» опережает «Пророка» и «Онегина»
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудят ключевые векторы развития медиарынка
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 февраля 2026 года
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и начал прием заявок
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся дискуссии о детском и анимационном контенте
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Молчаливый друг»
Подробнее
Официальная касса России: Горничная в убежище
Подробнее
«Сказка о Царе Салтане» показала лучшие предпродажи среди зимних премьер вне новогодних праздников
Подробнее
«Сандэнс 2026»: Всего хорошего и спасибо за инди!
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Красавица»
Подробнее