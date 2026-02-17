Подать заявку можно до 27 февраля

МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного кино

Подать заявку можно до 27 февраля 2026 года на сайте конкурса. После подачи у участников будет шесть недель на съемки своих работ. Конкурсанты не должны иметь в фильмографии полных метров и сериалов. Впервые к участию приглашаются студенты и выпускники киношкол со всей России.

Тема этого года — «Барто. 120 секунд детства» в честь 120 лет со дня рождения известной поэтесы Агнии Барто. Участникам необходимо снять короткометражный художественный фильм хронометражем до 120 секунд.

Отборочная комиссия, экспертный совет из представителей киноиндустрии и жюри МХТ имени А.П. Чехова выберут 10 работ для шорт-листа, которые будут опубликованы в онлайн-кинотеатре Wink, а их авторы получат награды в нескольких номинациях. Главный приз конкурса — съемка короткометражного фильма с артистами театра при поддержке онлайн-кинотеатра Wink по сценарию известного автора.

Церемония награждения лауреатов состоится в июне 2026 года.