Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России

Ведомство подтвердил введение ограничений на работу месседжера

Роскомнадзор принял решение начать замедлять работу мессенджера Telegram в России, сообщает РБК. По ходу дня от РКН поступило официальное подтверждение.

Как сообщили в ведомстве, Роскомнадзор вводит последовательные ограничения мессенджера Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Как заявили в Роскомнадзоре, Telegram по-прежнему не исполняет российское законодательство, персональные данные пользователей не защищены, отсутствуют реальные меры противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. При этом предусмотрена возможность снятия вводимых постепенных ограничений в случае устранения нарушений, однако на данный момент они не устранены.

В Роскомнадзоре не уточнили, в чем конкретно выражается текущая волна блокировки мессенджера. Являются ли текущие действия продолжением имевших место в августе замедлений или новым типом ограничений.

В августе Роскомнадзор блокировал звонки в Telegram и WhatsApp на всей территории России, сославшись на использование этих соцсетей мошенниками. В октябре перебои в работе Telegram наблюдались на юге России.