«Горничная» заработала миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
8 февраля 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 17:30 (мск) 8 февраля, кассовые сборы ленты ГОРНИЧНАЯ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини стал второй зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. Ранее это удалось только авантюрному триллеру ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.
Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката ленты. ГОРНИЧНАЯ вышла на экраны 8 января.
Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ
