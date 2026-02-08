«Горничная» заработала миллиард рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:30 (мск) 8 февраля, кассовые сборы ленты ГОРНИЧНАЯ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини стал второй зарубежной картиной, собравшей миллиард в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. Ранее это удалось только авантюрному триллеру ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Покорение знакового рубежа случилось на 32-й день проката ленты. ГОРНИЧНАЯ вышла на экраны 8 января.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ