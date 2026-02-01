Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчки

Лидировать продолжают пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 01.02.2026 1 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1

Avatar: Fire and Ash - 3 1 197 931 618

$2 595 144 197 931 618

$2 595 144 -39,2% 1 003 731 433

$12 774 996 2 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 4 582 166 973 044

$2 189 236 286 895

$3 762 -0,5% 809 010 922

$10 341 441 3 ЧЕБУРАШКА 2

CP 5 1498 105 700 000

$1 385 866 70 561

$925 -46,2% 5 846 300 000

$74 732 200 4 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 2

Greenland: Migration GF 1 1372 72 344 998

$948 538 52 730

$691 - 72 344 998

$948 538 5 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Return to Silent Hill VLG 2 1364 66 900 592

$877 155 49 047

$643 -62,5% 292 708 590

$3 775 911 6 ЛЕВША

AK 2 2233 61 471 522

$805 972 27 529

$361 -52,0% 217 683 210

$2 808 091 7 КОММЕНТИРУЙ ЭТО

CP 1 1494 52 500 000

$688 344 35 141

$461 - 52 900 000

$693 589 8 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 3 311 45 921 337

$602 089 147 657

$1 936 -22,6% 221 832 953

$2 823 380 9 ПРОСТОКВАШИНО

AK 5 1224 29 209 857

$382 980 23 864

$313 -58,0% 2 396 207 855

$30 630 293 10 БУРАТИНО

NMG 5 1036 27 002 471

$354 038 26 064

$342 -58,9% 2 364 236 495

$30 221 609 ИТОГО TOP-10: 825 955 439

$10 829 362

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.27 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

