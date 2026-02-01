top banner

Предварительная касса уикенда №5 29.01 - 01.02.2026


Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчки

Лидировать продолжают пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 01.02.2026
1 - 3 1 197 931 618
$2 595 144		 197 931 618
$2 595 144		 -39,2% 1 003 731 433
$12 774 996
2
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 4 582 166 973 044
$2 189 236		 286 895
$3 762		 -0,5% 809 010 922
$10 341 441
3 CP 5 1498 105 700 000
$1 385 866		 70 561
$925		 -46,2% 5 846 300 000
$74 732 200
4 GF 1 1372 72 344 998
$948 538		 52 730
$691		 - 72 344 998
$948 538
5 VLG 2 1364 66 900 592
$877 155		 49 047
$643		 -62,5% 292 708 590
$3 775 911
6 AK 2 2233 61 471 522
$805 972		 27 529
$361		 -52,0% 217 683 210
$2 808 091
7 CP 1 1494 52 500 000
$688 344		 35 141
$461		 - 52 900 000
$693 589
8 AK 3 311 45 921 337
$602 089		 147 657
$1 936		 -22,6% 221 832 953
$2 823 380
9 AK 5 1224 29 209 857
$382 980		 23 864
$313		 -58,0% 2 396 207 855
$30 630 293
10 NMG 5 1036 27 002 471
$354 038		 26 064
$342		 -58,9% 2 364 236 495
$30 221 609
  ИТОГО TOP-10:   825 955 439
$10 829 362		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.27 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
K24 - К24
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

02.02.2026 Автор: БК