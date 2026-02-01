Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчки
Лидировать продолжают пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 01.02.2026
|1
|
АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1
Avatar: Fire and Ash
|-
|3
|1
|197 931 618
$2 595 144
|197 931 618
$2 595 144
|-39,2%
|1 003 731 433
$12 774 996
|2
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|4
|582
|166 973 044
$2 189 236
|286 895
$3 762
|-0,5%
|809 010 922
$10 341 441
|3
|CP
|5
|1498
|105 700 000
$1 385 866
|70 561
$925
|-46,2%
|5 846 300 000
$74 732 200
|4
|
ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 2
Greenland: Migration
|GF
|1
|1372
|72 344 998
$948 538
|52 730
$691
|-
|72 344 998
$948 538
|5
|
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|2
|1364
|66 900 592
$877 155
|49 047
$643
|-62,5%
|292 708 590
$3 775 911
|6
|AK
|2
|2233
|61 471 522
$805 972
|27 529
$361
|-52,0%
|217 683 210
$2 808 091
|7
|CP
|1
|1494
|52 500 000
$688 344
|35 141
$461
|-
|52 900 000
$693 589
|8
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|3
|311
|45 921 337
$602 089
|147 657
$1 936
|-22,6%
|221 832 953
$2 823 380
|9
|AK
|5
|1224
|29 209 857
$382 980
|23 864
$313
|-58,0%
|2 396 207 855
$30 630 293
|10
|NMG
|5
|1036
|27 002 471
$354 038
|26 064
$342
|-58,9%
|2 364 236 495
$30 221 609
|ИТОГО TOP-10:
|825 955 439
$10 829 362
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.27 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- K24 - К24
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
02.02.2026 Автор: БК