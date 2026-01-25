Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу

В лидерах вновь оказались пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 25.01.2026 1 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1

Avatar: Fire and Ash - 2 1 321 905 358

$4 152 546 321 905 358

$4 152 546 -33,0% 802 155 958

$10 209 443 2 ЧЕБУРАШКА 2

CP 4 2176 196 500 000

$2 534 830 90 303

$1 165 -41,7% 5 702 600 000

$72 895 309 3 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Return to Silent Hill VLG 1 1358 178 578 343

$2 303 642 131 501

$1 696 - 178 865 286

$2 307 344 4 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 3 629 167 801 854

$2 164 627 266 776

$3 441 26,2% 568 200 113

$7 263 200 5 ЛЕВША

AK 1 2223 128 043 234

$1 651 745 57 599

$743 - 128 043 234

$1 651 745 6 ПРОСТОКВАШИНО

AK 4 2114 69 560 581

$897 324 32 905

$424 -46,3% 2 355 900 180

$30 115 048 7 БУРАТИНО

NMG 4 1930 65 711 717

$847 674 34 048

$439 -46,3% 2 327 073 023

$29 746 555 8 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 2 710 59 313 067

$765 132 83 540

$1 078 -14,3% 154 970 422

$1 972 387 9 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

VLG 5 227 6 314 669

$81 459 27 818

$359 -56,3% 552 112 040

$7 038 654 10 УБОЙНАЯ СУББОТА

Playdate CP 2 308 3 900 000

$50 310 12 662

$163 -74,2% 23 800 000

$302 915 ИТОГО TOP-10: 1 197 628 823

$15 449 288

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.52 руб.

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

