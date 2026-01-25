top banner

Предварительная касса уикенда №4 22.01 - 25.01.2026


Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу

В лидерах вновь оказались пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 25.01.2026
1 - 2 1 321 905 358
$4 152 546		 321 905 358
$4 152 546		 -33,0% 802 155 958
$10 209 443
2 CP 4 2176 196 500 000
$2 534 830		 90 303
$1 165		 -41,7% 5 702 600 000
$72 895 309
3 VLG 1 1358 178 578 343
$2 303 642		 131 501
$1 696		 - 178 865 286
$2 307 344
4
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 3 629 167 801 854
$2 164 627		 266 776
$3 441		 26,2% 568 200 113
$7 263 200
5 AK 1 2223 128 043 234
$1 651 745		 57 599
$743		 - 128 043 234
$1 651 745
6 AK 4 2114 69 560 581
$897 324		 32 905
$424		 -46,3% 2 355 900 180
$30 115 048
7 NMG 4 1930 65 711 717
$847 674		 34 048
$439		 -46,3% 2 327 073 023
$29 746 555
8 AK 2 710 59 313 067
$765 132		 83 540
$1 078		 -14,3% 154 970 422
$1 972 387
9 VLG 5 227 6 314 669
$81 459		 27 818
$359		 -56,3% 552 112 040
$7 038 654
10 CP 2 308 3 900 000
$50 310		 12 662
$163		 -74,2% 23 800 000
$302 915
  ИТОГО TOP-10:   1 197 628 823
$15 449 288		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.52 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

