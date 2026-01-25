Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу
В лидерах вновь оказались пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 25.01.2026
|1
|
АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1
Avatar: Fire and Ash
|-
|2
|1
|321 905 358
$4 152 546
|321 905 358
$4 152 546
|-33,0%
|802 155 958
$10 209 443
|2
|CP
|4
|2176
|196 500 000
$2 534 830
|90 303
$1 165
|-41,7%
|5 702 600 000
$72 895 309
|3
|
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|1
|1358
|178 578 343
$2 303 642
|131 501
$1 696
|-
|178 865 286
$2 307 344
|4
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|3
|629
|167 801 854
$2 164 627
|266 776
$3 441
|26,2%
|568 200 113
$7 263 200
|5
|AK
|1
|2223
|128 043 234
$1 651 745
|57 599
$743
|-
|128 043 234
$1 651 745
|6
|AK
|4
|2114
|69 560 581
$897 324
|32 905
$424
|-46,3%
|2 355 900 180
$30 115 048
|7
|NMG
|4
|1930
|65 711 717
$847 674
|34 048
$439
|-46,3%
|2 327 073 023
$29 746 555
|8
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|2
|710
|59 313 067
$765 132
|83 540
$1 078
|-14,3%
|154 970 422
$1 972 387
|9
|VLG
|5
|227
|6 314 669
$81 459
|27 818
$359
|-56,3%
|552 112 040
$7 038 654
|10
|
УБОЙНАЯ СУББОТА
Playdate
|CP
|2
|308
|3 900 000
$50 310
|12 662
$163
|-74,2%
|23 800 000
$302 915
|ИТОГО TOP-10:
|1 197 628 823
$15 449 288
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.52 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
