Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину
«Марти Великолепный» стартовал с шестой строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 18.01.2026
|1
|
АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1
Avatar: Fire and Ash
|-
|1
|1
|486 227 862
$6 188 467
|486 227 862
$6 188 467
|-
|486 227 862
$6 188 467
|2
|CP
|3
|2302
|337 000 000
$4 289 169
|146 394
$1 863
|-73,5%
|5 437 300 000
$69 504 027
|3
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|2
|987
|132 940 072
$1 691 995
|134 691
$1 714
|-1,0%
|324 871 020
$4 152 768
|4
|AK
|3
|2290
|129 526 757
$1 648 552
|56 562
$720
|-75,2%
|2 264 186 021
$28 942 682
|5
|NMG
|3
|2140
|122 423 011
$1 558 139
|57 207
$728
|-75,9%
|2 238 320 146
$28 612 043
|6
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|1
|712
|69 210 063
$880 871
|97 205
$1 237
|-
|69 748 433
$887 723
|7
|
УБОЙНАЯ СУББОТА
Playdate
|CP
|1
|555
|15 100 000
$192 185
|27 207
$346
|-
|15 100 000
$192 185
|8
|VLG
|4
|1184
|14 457 715
$184 011
|12 211
$155
|-80,8%
|542 222 634
$6 912 578
|9
|AK
|2
|1436
|9 514 431
$121 095
|6 626
$84
|-79,7%
|62 441 676
$798 181
|10
|
СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Confession
|EXP
|2
|521
|9 338 900
$118 861
|17 925
$228
|-
|39 876 916
$509 739
|ИТОГО TOP-10:
|1 325 738 811
$16 873 346
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.57 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда (Предварительные сборы уикенда 08.01.2026)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NMG - НМГ Кинопрокат
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
19.01.2026 Автор: БК