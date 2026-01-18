top banner

Предварительная касса уикенда №3 15.01 - 18.01.2026


Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину

«Марти Великолепный» стартовал с шестой строчки

1 - 1 1 486 227 862
$6 188 467		 486 227 862
$6 188 467		 - 486 227 862
$6 188 467
2 CP 3 2302 337 000 000
$4 289 169		 146 394
$1 863		 -73,5% 5 437 300 000
$69 504 027
3
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 2 987 132 940 072
$1 691 995		 134 691
$1 714		 -1,0% 324 871 020
$4 152 768
4 AK 3 2290 129 526 757
$1 648 552		 56 562
$720		 -75,2% 2 264 186 021
$28 942 682
5 NMG 3 2140 122 423 011
$1 558 139		 57 207
$728		 -75,9% 2 238 320 146
$28 612 043
6 AK 1 712 69 210 063
$880 871		 97 205
$1 237		 - 69 748 433
$887 723
7 CP 1 555 15 100 000
$192 185		 27 207
$346		 - 15 100 000
$192 185
8 VLG 4 1184 14 457 715
$184 011		 12 211
$155		 -80,8% 542 222 634
$6 912 578
9 AK 2 1436 9 514 431
$121 095		 6 626
$84		 -79,7% 62 441 676
$798 181
10 EXP 2 521 9 338 900
$118 861		 17 925
$228		 - 39 876 916
$509 739
  ИТОГО TOP-10:   1 325 738 811
$16 873 346		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.57 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

