Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину

«Марти Великолепный» стартовал с шестой строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 18.01.2026 1 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1

Avatar: Fire and Ash - 1 1 486 227 862

$6 188 467 486 227 862

$6 188 467 - 486 227 862

$6 188 467 2 ЧЕБУРАШКА 2

CP 3 2302 337 000 000

$4 289 169 146 394

$1 863 -73,5% 5 437 300 000

$69 504 027 3 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 2 987 132 940 072

$1 691 995 134 691

$1 714 -1,0% 324 871 020

$4 152 768 4 ПРОСТОКВАШИНО

AK 3 2290 129 526 757

$1 648 552 56 562

$720 -75,2% 2 264 186 021

$28 942 682 5 БУРАТИНО

NMG 3 2140 122 423 011

$1 558 139 57 207

$728 -75,9% 2 238 320 146

$28 612 043 6 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 1 712 69 210 063

$880 871 97 205

$1 237 - 69 748 433

$887 723 7 УБОЙНАЯ СУББОТА

Playdate CP 1 555 15 100 000

$192 185 27 207

$346 - 15 100 000

$192 185 8 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

VLG 4 1184 14 457 715

$184 011 12 211

$155 -80,8% 542 222 634

$6 912 578 9 ДОБРЫЙ ДОКТОР

AK 2 1436 9 514 431

$121 095 6 626

$84 -79,7% 62 441 676

$798 181 10 СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

The Confession EXP 2 521 9 338 900

$118 861 17 925

$228 - 39 876 916

$509 739 ИТОГО TOP-10: 1 325 738 811

$16 873 346

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.57 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

