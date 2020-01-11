Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
В лидерах удержались отечественные сказки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 11.01.2026
|1
|CP
|2
|2574
|1 266 600 000
$16 190 720
|492 075
$6 290
|-
|4 963 800 000
$63 451 361
|2
|AK
|2
|2304
|521 507 087
$6 666 331
|226 349
$2 893
|-
|2 092 076 614
$26 742 639
|3
|NMG
|2
|2313
|507 611 235
$6 488 703
|219 460
$2 805
|-
|2 067 198 646
$26 424 628
|4
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|1
|936
|134 340 356
$1 717 249
|143 526
$1 835
|-
|136 491 373
$1 744 745
|5
|VLG
|3
|2157
|75 343 073
$963 097
|34 930
$446
|-
|520 255 929
$6 632 534
|6
|AK
|1
|1471
|46 834 487
$598 677
|31 839
$407
|-
|46 834 487
$598 677
|7
|NMG
|4
|747
|40 976 714
$523 798
|54 855
$701
|-
|736 548 610
$9 163 332
|8
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|9
|254
|28 283 153
$361 538
|111 351
$1 423
|-
|1 902 703 476
$23 406 366
|9
|
СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
The Confession
|EXP
|1
|513
|23 576 441
$301 373
|45 958
$587
|-
|23 931 945
$305 918
|10
|
ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 1
Diabolic
|WP
|2
|327
|11 323 525
$144 747
|34 629
$443
|-
|68 510 640
$875 759
|ИТОГО TOP-10:
|2 656 396 071
$33 956 233
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
12.01.2026 Автор: БК