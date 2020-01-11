Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда

В лидерах удержались отечественные сказки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 11.01.2026 1 ЧЕБУРАШКА 2

CP 2 2574 1 266 600 000

$16 190 720 492 075

$6 290 - 4 963 800 000

$63 451 361 2 ПРОСТОКВАШИНО

AK 2 2304 521 507 087

$6 666 331 226 349

$2 893 - 2 092 076 614

$26 742 639 3 БУРАТИНО

NMG 2 2313 507 611 235

$6 488 703 219 460

$2 805 - 2 067 198 646

$26 424 628 4 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 1 936 134 340 356

$1 717 249 143 526

$1 835 - 136 491 373

$1 744 745 5 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

VLG 3 2157 75 343 073

$963 097 34 930

$446 - 520 255 929

$6 632 534 6 ДОБРЫЙ ДОКТОР

AK 1 1471 46 834 487

$598 677 31 839

$407 - 46 834 487

$598 677 7 ЕЛКИ 12

NMG 4 747 40 976 714

$523 798 54 855

$701 - 736 548 610

$9 163 332 8 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 9 254 28 283 153

$361 538 111 351

$1 423 - 1 902 703 476

$23 406 366 9 СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

The Confession EXP 1 513 23 576 441

$301 373 45 958

$587 - 23 931 945

$305 918 10 ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 1

Diabolic WP 2 327 11 323 525

$144 747 34 629

$443 - 68 510 640

$875 759 ИТОГО TOP-10: 2 656 396 071

$33 956 233

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

