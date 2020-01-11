top banner

Предварительная касса уикенда №2924 08.01 - 11.01.2026


Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда

В лидерах удержались отечественные сказки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 11.01.2026
1 CP 2 2574 1 266 600 000
$16 190 720		 492 075
$6 290		 - 4 963 800 000
$63 451 361
2 AK 2 2304 521 507 087
$6 666 331		 226 349
$2 893		 - 2 092 076 614
$26 742 639
3 NMG 2 2313 507 611 235
$6 488 703		 219 460
$2 805		 - 2 067 198 646
$26 424 628
4
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 1 936 134 340 356
$1 717 249		 143 526
$1 835		 - 136 491 373
$1 744 745
5 VLG 3 2157 75 343 073
$963 097		 34 930
$446		 - 520 255 929
$6 632 534
6 AK 1 1471 46 834 487
$598 677		 31 839
$407		 - 46 834 487
$598 677
7 NMG 4 747 40 976 714
$523 798		 54 855
$701		 - 736 548 610
$9 163 332
8
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 9 254 28 283 153
$361 538		 111 351
$1 423		 - 1 902 703 476
$23 406 366
9 EXP 1 513 23 576 441
$301 373		 45 958
$587		 - 23 931 945
$305 918
10 WP 2 327 11 323 525
$144 747		 34 629
$443		 - 68 510 640
$875 759
  ИТОГО TOP-10:   2 656 396 071
$33 956 233		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года (Предварительные сборы уикенда 01.01.2026)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

12.01.2026 Автор: БК