Предварительная касса уикенда №2923 01.01 - 04.01.2026


Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года

Картина смогла привлечь на старте 2,4 млрд рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 04.01.2026
1 CP 1 2483 2 362 800 000
$30 203 247		 951 591
$12 164		 - 2 377 900 000
$30 396 267
2 AK 1 2308 1 023 052 828
$13 077 500		 443 264
$5 666		 - 1 023 138 328
$13 078 593
3 NMG 1 2313 1 015 745 034
$12 984 086		 439 146
$5 614		 - 1 018 861 400
$13 023 922
4 VLG 2 2196 145 753 029
$1 863 135		 66 372
$848		 9,6% 444 912 856
$5 672 015
5 NMG 3 1280 145 643 083
$1 861 729		 113 784
$1 454		 -2,5% 618 940 189
$7 700 177
6
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 8 268 46 438 656
$593 617		 173 279
$2 215		 37,7% 1 837 098 649
$22 599 319
7 WP 1 514 33 339 130
$426 168		 64 862
$829		 - 33 339 130
$426 168
8 KNLG 1 333 20 903 752
$267 209		 62 774
$802		 - 20 903 752
$267 209
9
ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ
Father Mother Sister Brother
 VLG 1 146 14 816 903
$189 402		 101 486
$1 297		 - 26 515 496
$338 943
10 CAO 1 853 13 536 846
$173 039		 15 870
$203		 - 13 536 846
$173 039
  ИТОГО TOP-10:   4 822 029 261
$61 639 132		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - World Pictures

12.01.2026 Автор: БК