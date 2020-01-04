Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года

Картина смогла привлечь на старте 2,4 млрд рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 04.01.2026 1 ЧЕБУРАШКА 2

CP 1 2483 2 362 800 000

$30 203 247 951 591

$12 164 - 2 377 900 000

$30 396 267 2 ПРОСТОКВАШИНО

AK 1 2308 1 023 052 828

$13 077 500 443 264

$5 666 - 1 023 138 328

$13 078 593 3 БУРАТИНО

NMG 1 2313 1 015 745 034

$12 984 086 439 146

$5 614 - 1 018 861 400

$13 023 922 4 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

VLG 2 2196 145 753 029

$1 863 135 66 372

$848 9,6% 444 912 856

$5 672 015 5 ЕЛКИ 12

NMG 3 1280 145 643 083

$1 861 729 113 784

$1 454 -2,5% 618 940 189

$7 700 177 6 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 8 268 46 438 656

$593 617 173 279

$2 215 37,7% 1 837 098 649

$22 599 319 7 ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 1

Diabolic WP 1 514 33 339 130

$426 168 64 862

$829 - 33 339 130

$426 168 8 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН 2

Traction Park KNLG 1 333 20 903 752

$267 209 62 774

$802 - 20 903 752

$267 209 9 ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ

Father Mother Sister Brother VLG 1 146 14 816 903

$189 402 101 486

$1 297 - 26 515 496

$338 943 10 ЗА ПАЛЫЧА! 2 3

CAO 1 853 13 536 846

$173 039 15 870

$203 - 13 536 846

$173 039 ИТОГО TOP-10: 4 822 029 261

$61 639 132

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

