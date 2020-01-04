Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Картина смогла привлечь на старте 2,4 млрд рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 04.01.2026
|1
|CP
|1
|2483
|2 362 800 000
$30 203 247
|951 591
$12 164
|-
|2 377 900 000
$30 396 267
|2
|AK
|1
|2308
|1 023 052 828
$13 077 500
|443 264
$5 666
|-
|1 023 138 328
$13 078 593
|3
|NMG
|1
|2313
|1 015 745 034
$12 984 086
|439 146
$5 614
|-
|1 018 861 400
$13 023 922
|4
|VLG
|2
|2196
|145 753 029
$1 863 135
|66 372
$848
|9,6%
|444 912 856
$5 672 015
|5
|NMG
|3
|1280
|145 643 083
$1 861 729
|113 784
$1 454
|-2,5%
|618 940 189
$7 700 177
|6
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|8
|268
|46 438 656
$593 617
|173 279
$2 215
|37,7%
|1 837 098 649
$22 599 319
|7
|
ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 1
Diabolic
|WP
|1
|514
|33 339 130
$426 168
|64 862
$829
|-
|33 339 130
$426 168
|8
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН 2
Traction Park
|KNLG
|1
|333
|20 903 752
$267 209
|62 774
$802
|-
|20 903 752
$267 209
|9
|
ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ
Father Mother Sister Brother
|VLG
|1
|146
|14 816 903
$189 402
|101 486
$1 297
|-
|26 515 496
$338 943
|10
|CAO
|1
|853
|13 536 846
$173 039
|15 870
$203
|-
|13 536 846
$173 039
|ИТОГО TOP-10:
|4 822 029 261
$61 639 132
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.23 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
12.01.2026 Автор: БК