Касса России: новые «Три богатыря» стартовали со второго места
Пиратские релизы продолжают оставаться в топ-3
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 28.12.2025
|1
|NMG
|2
|2229
|149 426 460
$1 904 978
|67 037
$855
|-10,9%
|376 630 056
$4 685 619
|2
|VLG
|1
|2195
|133 045 276
$1 696 141
|60 613
$773
|-
|133 045 276
$1 696 141
|3
|
ЗВЕРОПОЛИС 2 1
Zootopia 2
|-
|4
|139
|39 908 667
$508 780
|287 113
$3 660
|-37,1%
|325 049 561
$4 169 440
|4
|CP
|3
|1153
|35 500 000
$452 575
|30 789
$393
|-46,7%
|279 700 000
$3 590 501
|5
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|7
|485
|33 732 890
$430 047
|69 552
$887
|-16,0%
|1 775 289 046
$21 838 960
|6
|CP
|4
|813
|28 900 000
$368 434
|35 547
$453
|-37,2%
|397 900 000
$5 103 899
|7
|NKI
|2
|1898
|23 003 310
$293 260
|12 120
$155
|-25,6%
|60 764 836
$755 970
|8
|NMG
|3
|1400
|17 204 451
$219 333
|12 289
$157
|-54,2%
|145 214 082
$1 864 109
|9
|CP
|0
|1
|11 756 355
$149 877
|11 756 355
$149 877
|-
|208 328 465
$2 655 896
|10
|
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 3
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|4
|278
|10 169 661
$129 649
|36 582
$466
|-31,1%
|228 625 744
$2 932 603
|ИТОГО TOP-10:
|482 647 070
$6 153 073
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.44 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- KNLG - Кинологистика
- LONF - LOONAFILM
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
29.12.2025 Автор: БК