Предварительная касса уикенда №52 25.12 - 28.12.2025


Касса России: новые «Три богатыря» стартовали со второго места

Пиратские релизы продолжают оставаться в топ-3

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 28.12.2025
1 NMG 2 2229 149 426 460
$1 904 978		 67 037
$855		 -10,9% 376 630 056
$4 685 619
2 VLG 1 2195 133 045 276
$1 696 141		 60 613
$773		 - 133 045 276
$1 696 141
3 - 4 139 39 908 667
$508 780		 287 113
$3 660		 -37,1% 325 049 561
$4 169 440
4 CP 3 1153 35 500 000
$452 575		 30 789
$393		 -46,7% 279 700 000
$3 590 501
5
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 7 485 33 732 890
$430 047		 69 552
$887		 -16,0% 1 775 289 046
$21 838 960
6 CP 4 813 28 900 000
$368 434		 35 547
$453		 -37,2% 397 900 000
$5 103 899
7 NKI 2 1898 23 003 310
$293 260		 12 120
$155		 -25,6% 60 764 836
$755 970
8 NMG 3 1400 17 204 451
$219 333		 12 289
$157		 -54,2% 145 214 082
$1 864 109
9 CP 0 1 11 756 355
$149 877		 11 756 355
$149 877		 - 208 328 465
$2 655 896
10 PNR 4 278 10 169 661
$129 649		 36 582
$466		 -31,1% 228 625 744
$2 932 603
  ИТОГО TOP-10:   482 647 070
$6 153 073		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.44 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
KNLG - Кинологистика
LONF - LOONAFILM
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
TNL - TenLetters
VLG - Вольга

29.12.2025 Автор: БК