Касса России: новые «Три богатыря» стартовали со второго места

Пиратские релизы продолжают оставаться в топ-3

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 28.12.2025 1 ЕЛКИ 12

NMG 2 2229 149 426 460

$1 904 978 67 037

$855 -10,9% 376 630 056

$4 685 619 2 ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ

VLG 1 2195 133 045 276

$1 696 141 60 613

$773 - 133 045 276

$1 696 141 3 ЗВЕРОПОЛИС 2 1

Zootopia 2 - 4 139 39 908 667

$508 780 287 113

$3 660 -37,1% 325 049 561

$4 169 440 4 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

CP 3 1153 35 500 000

$452 575 30 789

$393 -46,7% 279 700 000

$3 590 501 5 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 7 485 33 732 890

$430 047 69 552

$887 -16,0% 1 775 289 046

$21 838 960 6 ВОЛЧОК

CP 4 813 28 900 000

$368 434 35 547

$453 -37,2% 397 900 000

$5 103 899 7 СНЕГОВИК

NKI 2 1898 23 003 310

$293 260 12 120

$155 -25,6% 60 764 836

$755 970 8 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

NMG 3 1400 17 204 451

$219 333 12 289

$157 -54,2% 145 214 082

$1 864 109 9 ЧЕБУРАШКА 2 2

CP 0 1 11 756 355

$149 877 11 756 355

$149 877 - 208 328 465

$2 655 896 10 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 3

Chainsaw Man Movie: Reze-hen PNR 4 278 10 169 661

$129 649 36 582

$466 -31,1% 228 625 744

$2 932 603 ИТОГО TOP-10: 482 647 070

$6 153 073

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.44 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

