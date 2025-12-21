top banner

Предварительная касса уикенда №51 18.12 - 21.12.2025


Касса России: «Елки 12» возглавили прокат

Пиратские релизы вновь попали в топ-3

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 21.12.2025
1 NMG 1 2229 167 643 169
$2 085 633		 75 210
$936		 - 169 142 756
$2 104 289
2 CP 2 1638 66 600 000
$828 564		 40 659
$506		 -45,3% 225 500 000
$2 894 737
3 - 3 148 63 463 614
$789 545		 428 808
$5 335		 -39,2% 285 140 894
$3 657 528
4 CP 3 1390 46 000 000
$572 282		 33 094
$412		 -54,2% 357 400 000
$4 584 402
5
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 6 525 40 177 824
$499 849		 76 529
$952		 -46,7% 1 728 321 820
$21 261 186
6 NMG 2 2063 37 546 778
$467 116		 18 200
$226		 -47,6% 121 767 663
$1 563 128
7 NKI 1 1932 30 841 284
$383 694		 15 963
$199		 - 30 841 284
$383 694
8 PNR 3 407 14 752 671
$183 537		 36 247
$451		 -61,3% 212 814 387
$2 729 789
9 VLG 1 625 13 436 366
$167 161		 21 498
$267		 - 13 678 252
$170 170
10 AK 1 1110 11 949 887
$148 667		 10 766
$134		 - 11 949 887
$148 667
  ИТОГО TOP-10:   492 411 593
$6 126 046		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.38 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

22.12.2025 Автор: БК