Касса России: «Елки 12» возглавили прокат

Пиратские релизы вновь попали в топ-3

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 21.12.2025 1 ЕЛКИ 12

NMG 1 2229 167 643 169

$2 085 633 75 210

$936 - 169 142 756

$2 104 289 2 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

CP 2 1638 66 600 000

$828 564 40 659

$506 -45,3% 225 500 000

$2 894 737 3 ЗВЕРОПОЛИС 2 1

Zootopia 2 - 3 148 63 463 614

$789 545 428 808

$5 335 -39,2% 285 140 894

$3 657 528 4 ВОЛЧОК

CP 3 1390 46 000 000

$572 282 33 094

$412 -54,2% 357 400 000

$4 584 402 5 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 6 525 40 177 824

$499 849 76 529

$952 -46,7% 1 728 321 820

$21 261 186 6 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

NMG 2 2063 37 546 778

$467 116 18 200

$226 -47,6% 121 767 663

$1 563 128 7 СНЕГОВИК

NKI 1 1932 30 841 284

$383 694 15 963

$199 - 30 841 284

$383 694 8 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 2

Chainsaw Man Movie: Reze-hen PNR 3 407 14 752 671

$183 537 36 247

$451 -61,3% 212 814 387

$2 729 789 9 ВЕЧНОСТЬ

Eternity VLG 1 625 13 436 366

$167 161 21 498

$267 - 13 678 252

$170 170 10 ПОЙМАТЬ МОНСТРА

Dust Bunny AK 1 1110 11 949 887

$148 667 10 766

$134 - 11 949 887

$148 667 ИТОГО TOP-10: 492 411 593

$6 126 046

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.38 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине (Предварительные сборы уикенда 11.12.2025)