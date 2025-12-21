Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Пиратские релизы вновь попали в топ-3
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 21.12.2025
|1
|NMG
|1
|2229
|167 643 169
$2 085 633
|75 210
$936
|-
|169 142 756
$2 104 289
|2
|CP
|2
|1638
|66 600 000
$828 564
|40 659
$506
|-45,3%
|225 500 000
$2 894 737
|3
|
ЗВЕРОПОЛИС 2 1
Zootopia 2
|-
|3
|148
|63 463 614
$789 545
|428 808
$5 335
|-39,2%
|285 140 894
$3 657 528
|4
|CP
|3
|1390
|46 000 000
$572 282
|33 094
$412
|-54,2%
|357 400 000
$4 584 402
|5
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|6
|525
|40 177 824
$499 849
|76 529
$952
|-46,7%
|1 728 321 820
$21 261 186
|6
|NMG
|2
|2063
|37 546 778
$467 116
|18 200
$226
|-47,6%
|121 767 663
$1 563 128
|7
|NKI
|1
|1932
|30 841 284
$383 694
|15 963
$199
|-
|30 841 284
$383 694
|8
|
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 2
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|3
|407
|14 752 671
$183 537
|36 247
$451
|-61,3%
|212 814 387
$2 729 789
|9
|
ВЕЧНОСТЬ
Eternity
|VLG
|1
|625
|13 436 366
$167 161
|21 498
$267
|-
|13 678 252
$170 170
|10
|
ПОЙМАТЬ МОНСТРА
Dust Bunny
|AK
|1
|1110
|11 949 887
$148 667
|10 766
$134
|-
|11 949 887
$148 667
|ИТОГО TOP-10:
|492 411 593
$6 126 046
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.38 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине (Предварительные сборы уикенда 11.12.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
22.12.2025 Автор: БК