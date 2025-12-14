Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине
В тройку лидеров также попали пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 14.12.2025
|1
|CP
|1
|1833
|121 800 000
$1 563 543
|66 448
$853
|-
|122 100 000
$1 567 394
|2
|
ЗВЕРОПОЛИС 2 1
Zootopia 2
|-
|2
|133
|104 338 862
$1 339 395
|784 503
$10 071
|49,2%
|199 074 794
$2 553 550
|3
|CP
|2
|1904
|100 500 000
$1 290 116
|52 784
$678
|-35,1%
|289 300 000
$3 710 877
|4
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|5
|682
|75 374 628
$967 582
|110 520
$1 419
|-40,5%
|1 667 121 425
$20 508 321
|5
|NMG
|1
|2063
|71 671 051
$920 039
|34 741
$446
|-
|73 387 627
$942 075
|6
|
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 2
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|2
|893
|38 114 742
$489 278
|42 682
$548
|-63,5%
|184 993 417
$2 372 927
|7
|
МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 3
A Mouse Hunt for Christmas
|CPF
|2
|645
|9 789 237
$125 664
|15 177
$195
|-29,9%
|25 667 544
$329 240
|8
|AK
|3
|474
|8 666 336
$111 249
|18 283
$235
|-62,6%
|87 949 799
$1 119 097
|9
|VLG
|8
|279
|8 442 184
$108 372
|30 259
$388
|-49,7%
|1 531 208 664
$18 753 321
|10
|
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 4
Die, my love
|PVZGL
|3
|141
|7 757 115
$99 578
|55 015
$706
|-51,0%
|84 942 624
$1 080 832
|ИТОГО TOP-10:
|546 454 155
$7 014 816
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.9 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
18.12.2025 Автор: БК