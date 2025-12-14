Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине

В тройку лидеров также попали пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 14.12.2025 1 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

CP 1 1833 121 800 000

$1 563 543 66 448

$853 - 122 100 000

$1 567 394 2 ЗВЕРОПОЛИС 2 1

Zootopia 2 - 2 133 104 338 862

$1 339 395 784 503

$10 071 49,2% 199 074 794

$2 553 550 3 ВОЛЧОК

CP 2 1904 100 500 000

$1 290 116 52 784

$678 -35,1% 289 300 000

$3 710 877 4 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 5 682 75 374 628

$967 582 110 520

$1 419 -40,5% 1 667 121 425

$20 508 321 5 ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

NMG 1 2063 71 671 051

$920 039 34 741

$446 - 73 387 627

$942 075 6 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 2

Chainsaw Man Movie: Reze-hen PNR 2 893 38 114 742

$489 278 42 682

$548 -63,5% 184 993 417

$2 372 927 7 МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 3

A Mouse Hunt for Christmas CPF 2 645 9 789 237

$125 664 15 177

$195 -29,9% 25 667 544

$329 240 8 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

AK 3 474 8 666 336

$111 249 18 283

$235 -62,6% 87 949 799

$1 119 097 9 ГОРЫНЫЧ

VLG 8 279 8 442 184

$108 372 30 259

$388 -49,7% 1 531 208 664

$18 753 321 10 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 4

Die, my love PVZGL 3 141 7 757 115

$99 578 55 015

$706 -51,0% 84 942 624

$1 080 832 ИТОГО TOP-10: 546 454 155

$7 014 816

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.9 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

