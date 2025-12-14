top banner

Предварительная касса уикенда №50 11.12 - 14.12.2025


Касса России: «Невероятные приключения Шурика» оказались на вершине

В тройку лидеров также попали пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 14.12.2025
1 CP 1 1833 121 800 000
$1 563 543		 66 448
$853		 - 122 100 000
$1 567 394
2 - 2 133 104 338 862
$1 339 395		 784 503
$10 071		 49,2% 199 074 794
$2 553 550
3 CP 2 1904 100 500 000
$1 290 116		 52 784
$678		 -35,1% 289 300 000
$3 710 877
4
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 5 682 75 374 628
$967 582		 110 520
$1 419		 -40,5% 1 667 121 425
$20 508 321
5 NMG 1 2063 71 671 051
$920 039		 34 741
$446		 - 73 387 627
$942 075
6 PNR 2 893 38 114 742
$489 278		 42 682
$548		 -63,5% 184 993 417
$2 372 927
7
МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 3
A Mouse Hunt for Christmas
 CPF 2 645 9 789 237
$125 664		 15 177
$195		 -29,9% 25 667 544
$329 240
8 AK 3 474 8 666 336
$111 249		 18 283
$235		 -62,6% 87 949 799
$1 119 097
9 VLG 8 279 8 442 184
$108 372		 30 259
$388		 -49,7% 1 531 208 664
$18 753 321
10 PVZGL 3 141 7 757 115
$99 578		 55 015
$706		 -51,0% 84 942 624
$1 080 832
  ИТОГО TOP-10:   546 454 155
$7 014 816		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.9 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Волчок» оказался в лидерах (Предварительные сборы уикенда 04.12.2025)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

18.12.2025 Автор: БК