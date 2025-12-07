Касса России: «Волчок» оказался в лидерах

Также в тройку попал полнометражный «Человек-бензопила»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 07.12.2025 1 ВОЛЧОК

CP 1 2004 154 700 000

$1 984 351 77 196

$990 - 154 700 000

$1 984 351 2 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 4 845 126 751 224

$1 625 849 150 001

$1 924 -44,0% 1 560 396 111

$19 195 425 3 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 1

Chainsaw Man Movie: Reze-hen PNR 1 1046 104 399 148

$1 339 137 99 808

$1 280 - 120 429 796

$1 544 764 4 ЗВЕРОПОЛИС 2 2

Zootopia 2 - 1 112 69 932 460

$897 030 624 397

$8 009 - 69 932 460

$897 030 5 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

AK 2 1631 23 160 235

$297 078 14 200

$182 -49,3% 76 220 686

$969 852 6 ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА

NKI 1 1477 19 602 632

$251 445 13 272

$170 - 19 721 192

$252 966 7 СЕМЬЯНИН

AK 1 1092 17 601 094

$225 771 16 118

$207 - 17 601 094

$225 771 8 ГОРЫНЫЧ

VLG 7 447 16 775 696

$215 183 37 530

$481 -53,5% 1 520 944 069

$18 627 606 9 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 3

Die, my love PVZGL 2 387 15 777 747

$202 383 40 769

$523 -58,3% 71 412 752

$908 675 10 МАША И МЕДВЕДИ

NKI 3 1448 14 072 527

$180 510 9 719

$125 -65,8% 149 706 352

$1 849 597 ИТОГО TOP-10: 562 772 763

$7 218 737

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

