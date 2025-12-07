Касса России: «Волчок» оказался в лидерах
Также в тройку попал полнометражный «Человек-бензопила»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 07.12.2025
|1
|CP
|1
|2004
|154 700 000
$1 984 351
|77 196
$990
|-
|154 700 000
$1 984 351
|2
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|4
|845
|126 751 224
$1 625 849
|150 001
$1 924
|-44,0%
|1 560 396 111
$19 195 425
|3
|
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 1
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|1
|1046
|104 399 148
$1 339 137
|99 808
$1 280
|-
|120 429 796
$1 544 764
|4
|
ЗВЕРОПОЛИС 2 2
Zootopia 2
|-
|1
|112
|69 932 460
$897 030
|624 397
$8 009
|-
|69 932 460
$897 030
|5
|AK
|2
|1631
|23 160 235
$297 078
|14 200
$182
|-49,3%
|76 220 686
$969 852
|6
|NKI
|1
|1477
|19 602 632
$251 445
|13 272
$170
|-
|19 721 192
$252 966
|7
|AK
|1
|1092
|17 601 094
$225 771
|16 118
$207
|-
|17 601 094
$225 771
|8
|VLG
|7
|447
|16 775 696
$215 183
|37 530
$481
|-53,5%
|1 520 944 069
$18 627 606
|9
|
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 3
Die, my love
|PVZGL
|2
|387
|15 777 747
$202 383
|40 769
$523
|-58,3%
|71 412 752
$908 675
|10
|NKI
|3
|1448
|14 072 527
$180 510
|9 719
$125
|-65,8%
|149 706 352
$1 849 597
|ИТОГО TOP-10:
|562 772 763
$7 218 737
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
04.12.2025
ЗВУК ПАДЕНИЯ / In die Sonne schauen (AOF), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- BSD - BASE Development
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
08.12.2025 Автор: БК