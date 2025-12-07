top banner

Предварительная касса уикенда №49 04.12 - 07.12.2025


Касса России: «Волчок» оказался в лидерах

Также в тройку попал полнометражный «Человек-бензопила»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 07.12.2025
1 CP 1 2004 154 700 000
$1 984 351		 77 196
$990		 - 154 700 000
$1 984 351
2
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 4 845 126 751 224
$1 625 849		 150 001
$1 924		 -44,0% 1 560 396 111
$19 195 425
3 PNR 1 1046 104 399 148
$1 339 137		 99 808
$1 280		 - 120 429 796
$1 544 764
4 - 1 112 69 932 460
$897 030		 624 397
$8 009		 - 69 932 460
$897 030
5 AK 2 1631 23 160 235
$297 078		 14 200
$182		 -49,3% 76 220 686
$969 852
6 NKI 1 1477 19 602 632
$251 445		 13 272
$170		 - 19 721 192
$252 966
7 AK 1 1092 17 601 094
$225 771		 16 118
$207		 - 17 601 094
$225 771
8 VLG 7 447 16 775 696
$215 183		 37 530
$481		 -53,5% 1 520 944 069
$18 627 606
9 PVZGL 2 387 15 777 747
$202 383		 40 769
$523		 -58,3% 71 412 752
$908 675
10 NKI 3 1448 14 072 527
$180 510		 9 719
$125		 -65,8% 149 706 352
$1 849 597
  ИТОГО TOP-10:   562 772 763
$7 218 737		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу» (Предварительные сборы уикенда 27.11.2025)

-

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

04.12.2025

ЗВУК ПАДЕНИЯ / In die Sonne schauen (AOF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
BSD - BASE Development
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

08.12.2025 Автор: БК