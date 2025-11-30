top banner

Предварительная касса уикенда №48 27.11 - 30.11.2025


Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»

Чарт вновь возглавил триквел «Иллюзии обмана»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 30.11.2025
1
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 3 1716 226 183 085
$2 878 014		 131 808
$1 677		 -37,5% 1 374 602 398
$16 909 859
2 AK 1 1548 45 662 234
$581 018		 29 498
$375		 - 45 662 234
$581 018
3 NKI 2 2126 41 121 336
$523 239		 19 342
$246		 -48,5% 129 939 632
$1 605 382
4 AK 2 2177 39 229 723
$499 169		 18 020
$229		 -50,3% 139 316 927
$1 721 237
5 PVZGL 1 539 37 712 281
$479 861		 69 967
$890		 - 42 625 824
$542 382
6 VLG 6 734 36 104 916
$459 409		 49 189
$626		 -38,9% 1 499 396 133
$18 363 700
7 NMG 3 1420 30 614 373
$389 545		 21 559
$274		 -51,1% 224 772 340
$2 765 068
8 NMG 1 2023 28 282 401
$359 873		 13 980
$178		 - 28 282 401
$359 873
9 CP 10 564 24 200 000
$307 927		 42 908
$546		 -41,1% 1 537 100 000
$18 300 988
10 CAO 1 900 17 503 133
$222 715		 19 448
$247		 - 17 781 664
$226 259
  ИТОГО TOP-10:   526 613 482
$6 700 770		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.59 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
BSD - BASE Development
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - World Pictures

01.12.2025 Автор: БК