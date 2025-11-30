Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»

Чарт вновь возглавил триквел «Иллюзии обмана»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 30.11.2025 1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 3 1716 226 183 085

$2 878 014 131 808

$1 677 -37,5% 1 374 602 398

$16 909 859 2 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

AK 1 1548 45 662 234

$581 018 29 498

$375 - 45 662 234

$581 018 3 МАША И МЕДВЕДИ

NKI 2 2126 41 121 336

$523 239 19 342

$246 -48,5% 129 939 632

$1 605 382 4 АВИАТОР

AK 2 2177 39 229 723

$499 169 18 020

$229 -50,3% 139 316 927

$1 721 237 5 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 1

Die, my love PVZGL 1 539 37 712 281

$479 861 69 967

$890 - 42 625 824

$542 382 6 ГОРЫНЫЧ

VLG 6 734 36 104 916

$459 409 49 189

$626 -38,9% 1 499 396 133

$18 363 700 7 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

NMG 3 1420 30 614 373

$389 545 21 559

$274 -51,1% 224 772 340

$2 765 068 8 ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

NMG 1 2023 28 282 401

$359 873 13 980

$178 - 28 282 401

$359 873 9 АВГУСТ

CP 10 564 24 200 000

$307 927 42 908

$546 -41,1% 1 537 100 000

$18 300 988 10 ПО-БРАТСКИ 2

CAO 1 900 17 503 133

$222 715 19 448

$247 - 17 781 664

$226 259 ИТОГО TOP-10: 526 613 482

$6 700 770

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.59 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

