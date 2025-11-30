Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Чарт вновь возглавил триквел «Иллюзии обмана»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 30.11.2025
|1
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|3
|1716
|226 183 085
$2 878 014
|131 808
$1 677
|-37,5%
|1 374 602 398
$16 909 859
|2
|AK
|1
|1548
|45 662 234
$581 018
|29 498
$375
|-
|45 662 234
$581 018
|3
|NKI
|2
|2126
|41 121 336
$523 239
|19 342
$246
|-48,5%
|129 939 632
$1 605 382
|4
|AK
|2
|2177
|39 229 723
$499 169
|18 020
$229
|-50,3%
|139 316 927
$1 721 237
|5
|
УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ 1
Die, my love
|PVZGL
|1
|539
|37 712 281
$479 861
|69 967
$890
|-
|42 625 824
$542 382
|6
|VLG
|6
|734
|36 104 916
$459 409
|49 189
$626
|-38,9%
|1 499 396 133
$18 363 700
|7
|NMG
|3
|1420
|30 614 373
$389 545
|21 559
$274
|-51,1%
|224 772 340
$2 765 068
|8
|NMG
|1
|2023
|28 282 401
$359 873
|13 980
$178
|-
|28 282 401
$359 873
|9
|CP
|10
|564
|24 200 000
$307 927
|42 908
$546
|-41,1%
|1 537 100 000
$18 300 988
|10
|CAO
|1
|900
|17 503 133
$222 715
|19 448
$247
|-
|17 781 664
$226 259
|ИТОГО TOP-10:
|526 613 482
$6 700 770
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.59 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- BSD - BASE Development
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- CS - Cinemaus Studio
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
01.12.2025 Автор: БК