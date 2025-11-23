Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Лидером вновь стал триквел «Иллюзии обмана»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 23.11.2025
|1
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|2
|2028
|345 138 188
$4 264 124
|170 186
$2 103
|-36,0%
|1 041 066 859
$12 806 826
|2
|AK
|1
|2177
|76 294 225
$942 602
|35 046
$433
|-
|77 280 197
$954 784
|3
|NKI
|1
|2128
|76 087 200
$940 044
|35 755
$442
|-
|76 557 112
$945 850
|4
|NMG
|2
|2055
|62 662 363
$774 183
|30 493
$377
|-33,8%
|183 688 216
$2 259 666
|5
|VLG
|5
|1105
|59 108 215
$730 272
|53 492
$661
|-34,6%
|1 452 532 659
$17 789 745
|6
|CP
|9
|539
|39 800 000
$491 722
|73 840
$912
|-4,8%
|1 500 300 000
$17 862 841
|7
|AK
|4
|1204
|36 488 566
$450 810
|30 306
$374
|-47,2%
|881 245 179
$11 089 030
|8
|CP
|5
|607
|29 800 000
$368 174
|49 094
$607
|-45,7%
|1 198 700 000
$14 680 955
|9
|
СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
Stitch Head
|CP
|1
|1206
|17 400 000
$214 974
|14 428
$178
|-
|17 400 000
$214 974
|10
|
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 1
Chainsaw Man Movie: Reze-hen
|PNR
|-1
|5
|13 718 496
$169 490
|2 743 699
$33 898
|-
|13 718 496
$13 718 496
|ИТОГО TOP-10:
|756 497 253
$9 346 396
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.94 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 13.11.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- BSD - BASE Development
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- K24 - К24
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - VERETENO
- WP - World Pictures
24.11.2025 Автор: БК