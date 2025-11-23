top banner

Предварительная касса уикенда №47 20.11 - 23.11.2025


Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро

Лидером вновь стал триквел «Иллюзии обмана»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 23.11.2025
1
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 2 2028 345 138 188
$4 264 124		 170 186
$2 103		 -36,0% 1 041 066 859
$12 806 826
2 AK 1 2177 76 294 225
$942 602		 35 046
$433		 - 77 280 197
$954 784
3 NKI 1 2128 76 087 200
$940 044		 35 755
$442		 - 76 557 112
$945 850
4 NMG 2 2055 62 662 363
$774 183		 30 493
$377		 -33,8% 183 688 216
$2 259 666
5 VLG 5 1105 59 108 215
$730 272		 53 492
$661		 -34,6% 1 452 532 659
$17 789 745
6 CP 9 539 39 800 000
$491 722		 73 840
$912		 -4,8% 1 500 300 000
$17 862 841
7 AK 4 1204 36 488 566
$450 810		 30 306
$374		 -47,2% 881 245 179
$11 089 030
8 CP 5 607 29 800 000
$368 174		 49 094
$607		 -45,7% 1 198 700 000
$14 680 955
9 CP 1 1206 17 400 000
$214 974		 14 428
$178		 - 17 400 000
$214 974
10 PNR -1 5 13 718 496
$169 490		 2 743 699
$33 898		 - 13 718 496
$13 718 496
  ИТОГО TOP-10:   756 497 253
$9 346 396		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.94 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 13.11.2025)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
BSD - BASE Development
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
K24 - К24
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - VERETENO
WP - World Pictures

24.11.2025 Автор: БК