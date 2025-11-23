Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро

Лидером вновь стал триквел «Иллюзии обмана»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 23.11.2025 1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 2 2028 345 138 188

$4 264 124 170 186

$2 103 -36,0% 1 041 066 859

$12 806 826 2 АВИАТОР

AK 1 2177 76 294 225

$942 602 35 046

$433 - 77 280 197

$954 784 3 МАША И МЕДВЕДИ

NKI 1 2128 76 087 200

$940 044 35 755

$442 - 76 557 112

$945 850 4 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

NMG 2 2055 62 662 363

$774 183 30 493

$377 -33,8% 183 688 216

$2 259 666 5 ГОРЫНЫЧ

VLG 5 1105 59 108 215

$730 272 53 492

$661 -34,6% 1 452 532 659

$17 789 745 6 АВГУСТ

CP 9 539 39 800 000

$491 722 73 840

$912 -4,8% 1 500 300 000

$17 862 841 7 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

AK 4 1204 36 488 566

$450 810 30 306

$374 -47,2% 881 245 179

$11 089 030 8 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

CP 5 607 29 800 000

$368 174 49 094

$607 -45,7% 1 198 700 000

$14 680 955 9 СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ

Stitch Head CP 1 1206 17 400 000

$214 974 14 428

$178 - 17 400 000

$214 974 10 ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ 1

Chainsaw Man Movie: Reze-hen PNR -1 5 13 718 496

$169 490 2 743 699

$33 898 - 13 718 496

$13 718 496 ИТОГО TOP-10: 756 497 253

$9 346 396

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.94 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

