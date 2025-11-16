top banner

Предварительная касса уикенда №46 13.11 - 16.11.2025


Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат

«Яга на нашу голову» оказалась второй

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 16.11.2025
1
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
 AK 1 2019 538 870 014
$6 628 983		 266 899
$3 283		 - 538 870 014
$6 628 983
2 NMG 1 2167 94 645 826
$1 164 299		 43 676
$537		 - 96 413 546
$1 186 044
3 VLG 4 1628 90 437 236
$1 112 526		 55 551
$683		 -40,5% 1 365 758 340
$16 726 985
4 AK 3 1783 69 596 310
$856 148		 39 033
$480		 -52,4% 832 870 562
$10 480 314
5 CP 4 1041 54 900 000
$675 360		 52 738
$649		 -52,0% 1 154 200 000
$14 135 946
6 CP 8 537 41 800 000
$514 208		 77 840
$958		 -27,1% 1 447 900 000
$17 238 957
7 CP 3 992 36 300 000
$446 549		 36 593
$450		 -61,6% 458 700 000
$5 771 989
8 CP 1 862 18 800 000
$231 271		 21 810
$268		 - 18 800 000
$231 271
9 KNLG 1 713 16 659 203
$204 935		 23 365
$287		 - 17 185 164
$211 406
10 - 1 101 16 066 008
$197 638		 159 069
$1 957		 - 16 066 008
$197 638
  ИТОГО TOP-10:   978 074 597
$12 031 918		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.29 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - VERETENO

