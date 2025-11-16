Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат

«Яга на нашу голову» оказалась второй

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 16.11.2025 1 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Now You See Me: Now You Don't AK 1 2019 538 870 014

$6 628 983 266 899

$3 283 - 538 870 014

$6 628 983 2 ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ

NMG 1 2167 94 645 826

$1 164 299 43 676

$537 - 96 413 546

$1 186 044 3 ГОРЫНЫЧ

VLG 4 1628 90 437 236

$1 112 526 55 551

$683 -40,5% 1 365 758 340

$16 726 985 4 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

AK 3 1783 69 596 310

$856 148 39 033

$480 -52,4% 832 870 562

$10 480 314 5 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

CP 4 1041 54 900 000

$675 360 52 738

$649 -52,0% 1 154 200 000

$14 135 946 6 АВГУСТ

CP 8 537 41 800 000

$514 208 77 840

$958 -27,1% 1 447 900 000

$17 238 957 7 МАЖОР В ДУБАЕ

CP 3 992 36 300 000

$446 549 36 593

$450 -61,6% 458 700 000

$5 771 989 8 ЛЫСЫЙ НЯНЬ

CP 1 862 18 800 000

$231 271 21 810

$268 - 18 800 000

$231 271 9 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ 1

Traumatika KNLG 1 713 16 659 203

$204 935 23 365

$287 - 17 185 164

$211 406 10 ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ 2

Predator: Badlands - 1 101 16 066 008

$197 638 159 069

$1 957 - 16 066 008

$197 638 ИТОГО TOP-10: 978 074 597

$12 031 918

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.29 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

