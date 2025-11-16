Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат
«Яга на нашу голову» оказалась второй
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 16.11.2025
|1
|
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
Now You See Me: Now You Don't
|AK
|1
|2019
|538 870 014
$6 628 983
|266 899
$3 283
|-
|538 870 014
$6 628 983
|2
|NMG
|1
|2167
|94 645 826
$1 164 299
|43 676
$537
|-
|96 413 546
$1 186 044
|3
|VLG
|4
|1628
|90 437 236
$1 112 526
|55 551
$683
|-40,5%
|1 365 758 340
$16 726 985
|4
|AK
|3
|1783
|69 596 310
$856 148
|39 033
$480
|-52,4%
|832 870 562
$10 480 314
|5
|CP
|4
|1041
|54 900 000
$675 360
|52 738
$649
|-52,0%
|1 154 200 000
$14 135 946
|6
|CP
|8
|537
|41 800 000
$514 208
|77 840
$958
|-27,1%
|1 447 900 000
$17 238 957
|7
|CP
|3
|992
|36 300 000
$446 549
|36 593
$450
|-61,6%
|458 700 000
$5 771 989
|8
|CP
|1
|862
|18 800 000
$231 271
|21 810
$268
|-
|18 800 000
$231 271
|9
|
ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ 1
Traumatika
|KNLG
|1
|713
|16 659 203
$204 935
|23 365
$287
|-
|17 185 164
$211 406
|10
|
ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ 2
Predator: Badlands
|-
|1
|101
|16 066 008
$197 638
|159 069
$1 957
|-
|16 066 008
$197 638
|ИТОГО TOP-10:
|978 074 597
$12 031 918
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.29 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - VERETENO
17.11.2025 Автор: БК