top banner

Предварительная касса уикенда №45 06.11 - 09.11.2025


Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры

Лучшая новинка стартовала с шестого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 09.11.2025
1 VLG 3 2107 152 021 353
$1 872 415		 72 151
$889		 -50,5% 1 240 726 911
$15 195 676
2 AK 2 2000 146 120 370
$1 799 734		 73 060
$900		 -59,0% 733 480 734
$9 229 656
3 CP 3 1829 114 400 000
$1 409 041		 62 548
$770		 -54,4% 1 078 800 000
$13 212 492
4 CP 2 1668 94 400 000
$1 162 705		 56 595
$697		 -46,3% 393 000 000
$4 945 262
5 CP 7 669 57 300 000
$705 752		 85 650
$1 055		 -36,3% 1 388 800 000
$16 535 302
6 CP 1 1469 43 200 000
$532 085		 29 408
$362		 - 43 200 000
$532 085
7
КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
 VLG 1 1758 19 094 619
$235 184		 10 862
$134		 - 19 094 619
$235 184
8 NMG 3 1550 17 682 341
$217 790		 11 408
$141		 -67,0% 325 276 070
$3 983 785
9 AK 9 260 13 782 419
$169 755		 53 009
$653		 -36,5% 920 222 936
$10 836 351
10 CP 5 335 13 300 000
$163 813		 39 701
$489		 -51,0% 389 300 000
$4 773 758
  ИТОГО TOP-10:   671 301 102
$8 268 273		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.19 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт (Предварительные сборы уикенда 30.10.2025)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
ILK - Иллюзион кино
INK - Иноекино
K24 - К24
KL - Кинолэнд
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - VERETENO
WP - World Pictures

10.11.2025 Автор: БК