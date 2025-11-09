Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Лучшая новинка стартовала с шестого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 09.11.2025
|1
|VLG
|3
|2107
|152 021 353
$1 872 415
|72 151
$889
|-50,5%
|1 240 726 911
$15 195 676
|2
|AK
|2
|2000
|146 120 370
$1 799 734
|73 060
$900
|-59,0%
|733 480 734
$9 229 656
|3
|CP
|3
|1829
|114 400 000
$1 409 041
|62 548
$770
|-54,4%
|1 078 800 000
$13 212 492
|4
|CP
|2
|1668
|94 400 000
$1 162 705
|56 595
$697
|-46,3%
|393 000 000
$4 945 262
|5
|CP
|7
|669
|57 300 000
$705 752
|85 650
$1 055
|-36,3%
|1 388 800 000
$16 535 302
|6
|CP
|1
|1469
|43 200 000
$532 085
|29 408
$362
|-
|43 200 000
$532 085
|7
|
КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
Chickenhare and the Secret of the Groundhog
|VLG
|1
|1758
|19 094 619
$235 184
|10 862
$134
|-
|19 094 619
$235 184
|8
|NMG
|3
|1550
|17 682 341
$217 790
|11 408
$141
|-67,0%
|325 276 070
$3 983 785
|9
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|9
|260
|13 782 419
$169 755
|53 009
$653
|-36,5%
|920 222 936
$10 836 351
|10
|CP
|5
|335
|13 300 000
$163 813
|39 701
$489
|-51,0%
|389 300 000
$4 773 758
|ИТОГО TOP-10:
|671 301 102
$8 268 273
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.19 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт (Предварительные сборы уикенда 30.10.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- ILK - Иллюзион кино
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KL - Кинолэнд
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - VERETENO
- WP - World Pictures
10.11.2025 Автор: БК