Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры

Лучшая новинка стартовала с шестого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 09.11.2025 1 ГОРЫНЫЧ

VLG 3 2107 152 021 353

$1 872 415 72 151

$889 -50,5% 1 240 726 911

$15 195 676 2 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

AK 2 2000 146 120 370

$1 799 734 73 060

$900 -59,0% 733 480 734

$9 229 656 3 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

CP 3 1829 114 400 000

$1 409 041 62 548

$770 -54,4% 1 078 800 000

$13 212 492 4 МАЖОР В ДУБАЕ

CP 2 1668 94 400 000

$1 162 705 56 595

$697 -46,3% 393 000 000

$4 945 262 5 АВГУСТ

CP 7 669 57 300 000

$705 752 85 650

$1 055 -36,3% 1 388 800 000

$16 535 302 6 ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

CP 1 1469 43 200 000

$532 085 29 408

$362 - 43 200 000

$532 085 7 КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ

Chickenhare and the Secret of the Groundhog VLG 1 1758 19 094 619

$235 184 10 862

$134 - 19 094 619

$235 184 8 ФИННИК 2

NMG 3 1550 17 682 341

$217 790 11 408

$141 -67,0% 325 276 070

$3 983 785 9 ДРАКУЛА

Dracula AK 9 260 13 782 419

$169 755 53 009

$653 -36,5% 920 222 936

$10 836 351 10 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

CP 5 335 13 300 000

$163 813 39 701

$489 -51,0% 389 300 000

$4 773 758 ИТОГО TOP-10: 671 301 102

$8 268 273

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.19 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

