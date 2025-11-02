Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
«Горыныч» и «Алиса в стране чудес» остались в топ-3
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 02.11.2025
|1
|AK
|1
|1987
|356 178 806
$4 481 928
|179 255
$2 256
|-
|358 085 756
$4 505 924
|2
|VLG
|2
|2231
|307 359 399
$3 867 615
|137 768
$1 734
|-9,9%
|1 079 692 314
$13 223 421
|3
|CP
|2
|2127
|250 900 000
$3 157 166
|117 960
$1 484
|-26,0%
|781 200 000
$9 567 667
|4
|CP
|1
|1905
|175 700 000
$2 210 897
|92 231
$1 161
|-
|177 200 000
$2 229 772
|5
|CP
|6
|744
|89 900 000
$1 131 244
|120 833
$1 520
|-17,0%
|1 246 100 000
$14 836 290
|6
|NMG
|2
|2005
|53 607 037
$674 557
|26 737
$336
|-30,7%
|261 721 344
$3 205 405
|7
|CP
|4
|468
|27 100 000
$341 009
|57 906
$729
|-41,6%
|351 200 000
$4 306 560
|8
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|8
|331
|21 697 281
$273 025
|65 551
$825
|-37,4%
|890 362 768
$10 484 724
|9
|
ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
Night of the Reaper
|EXP
|1
|791
|16 290 107
$204 984
|20 594
$259
|-
|21 925 608
$275 898
|10
|
ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
Shelby Oaks
|VLG
|1
|681
|14 718 791
$185 212
|21 613
$272
|-
|21 773 493
$273 984
|ИТОГО TOP-10:
|1 313 451 421
$16 527 638
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.47 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
05.11.2025