Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт

«Горыныч» и «Алиса в стране чудес» остались в топ-3

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 02.11.2025 1 ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

AK 1 1987 356 178 806

$4 481 928 179 255

$2 256 - 358 085 756

$4 505 924 2 ГОРЫНЫЧ

VLG 2 2231 307 359 399

$3 867 615 137 768

$1 734 -9,9% 1 079 692 314

$13 223 421 3 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

CP 2 2127 250 900 000

$3 157 166 117 960

$1 484 -26,0% 781 200 000

$9 567 667 4 МАЖОР В ДУБАЕ

CP 1 1905 175 700 000

$2 210 897 92 231

$1 161 - 177 200 000

$2 229 772 5 АВГУСТ

CP 6 744 89 900 000

$1 131 244 120 833

$1 520 -17,0% 1 246 100 000

$14 836 290 6 ФИННИК 2

NMG 2 2005 53 607 037

$674 557 26 737

$336 -30,7% 261 721 344

$3 205 405 7 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

CP 4 468 27 100 000

$341 009 57 906

$729 -41,6% 351 200 000

$4 306 560 8 ДРАКУЛА

Dracula AK 8 331 21 697 281

$273 025 65 551

$825 -37,4% 890 362 768

$10 484 724 9 ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР

Night of the Reaper EXP 1 791 16 290 107

$204 984 20 594

$259 - 21 925 608

$275 898 10 ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК

Shelby Oaks VLG 1 681 14 718 791

$185 212 21 613

$272 - 21 773 493

$273 984 ИТОГО TOP-10: 1 313 451 421

$16 527 638

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.47 руб.

* comScore



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

