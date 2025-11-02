top banner

Предварительная касса уикенда №44 30.10 - 02.11.2025


Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт

«Горыныч» и «Алиса в стране чудес» остались в топ-3

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 02.11.2025
1 AK 1 1987 356 178 806
$4 481 928		 179 255
$2 256		 - 358 085 756
$4 505 924
2 VLG 2 2231 307 359 399
$3 867 615		 137 768
$1 734		 -9,9% 1 079 692 314
$13 223 421
3 CP 2 2127 250 900 000
$3 157 166		 117 960
$1 484		 -26,0% 781 200 000
$9 567 667
4 CP 1 1905 175 700 000
$2 210 897		 92 231
$1 161		 - 177 200 000
$2 229 772
5 CP 6 744 89 900 000
$1 131 244		 120 833
$1 520		 -17,0% 1 246 100 000
$14 836 290
6 NMG 2 2005 53 607 037
$674 557		 26 737
$336		 -30,7% 261 721 344
$3 205 405
7 CP 4 468 27 100 000
$341 009		 57 906
$729		 -41,6% 351 200 000
$4 306 560
8 AK 8 331 21 697 281
$273 025		 65 551
$825		 -37,4% 890 362 768
$10 484 724
9 EXP 1 791 16 290 107
$204 984		 20 594
$259		 - 21 925 608
$275 898
10 VLG 1 681 14 718 791
$185 212		 21 613
$272		 - 21 773 493
$273 984
  ИТОГО TOP-10:   1 313 451 421
$16 527 638		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.47 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

05.11.2025