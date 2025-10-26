Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»

«Финник 2» расположился на четвертой позиции

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 26.10.2025 1 ГОРЫНЫЧ

VLG 1 2240 341 109 473

$4 177 703 152 281

$1 865 - 341 136 523

$4 178 035 2 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

CP 1 2168 338 900 000

$4 150 643 156 319

$1 915 - 340 200 000

$4 166 565 3 АВГУСТ

CP 5 889 108 300 000

$1 326 393 121 822

$1 492 -25,1% 1 110 100 000

$13 217 050 4 ФИННИК 2

NMG 1 2005 76 874 813

$941 516 38 342

$470 - 162 815 254

$1 994 063 5 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

CP 3 772 46 400 000

$568 279 60 104

$736 -48,3% 300 800 000

$3 688 535 6 ДРАКУЛА

Dracula AK 7 439 34 683 263

$424 780 79 005

$968 -39,3% 855 142 443

$10 069 977 7 ЛЕРМОНТОВ

K24 / VLG 2 492 11 719 416

$143 532 23 820

$292 -55,1% 47 134 918

$597 855 8 ТРОН: АРЕС 1

Tron: Ares - 2 67 11 214 515

$137 349 167 381

$2 050 -44,1% 33 767 701

$428 307 9 ГЛАЗАМИ ПСА

Good Boy VLG 2 1026 7 927 066

$97 086 7 726

$95 -64,6% 37 461 392

$475 157 10 СВОДИШЬ С УМА

AK 3 179 6 806 471

$83 362 38 025

$466 -56,8% 58 862 349

$721 795 ИТОГО TOP-10: 983 935 017

$12 050 643

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.65 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

