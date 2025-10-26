Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»
«Финник 2» расположился на четвертой позиции
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 26.10.2025
|1
|VLG
|1
|2240
|341 109 473
$4 177 703
|152 281
$1 865
|-
|341 136 523
$4 178 035
|2
|CP
|1
|2168
|338 900 000
$4 150 643
|156 319
$1 915
|-
|340 200 000
$4 166 565
|3
|CP
|5
|889
|108 300 000
$1 326 393
|121 822
$1 492
|-25,1%
|1 110 100 000
$13 217 050
|4
|NMG
|1
|2005
|76 874 813
$941 516
|38 342
$470
|-
|162 815 254
$1 994 063
|5
|CP
|3
|772
|46 400 000
$568 279
|60 104
$736
|-48,3%
|300 800 000
$3 688 535
|6
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|7
|439
|34 683 263
$424 780
|79 005
$968
|-39,3%
|855 142 443
$10 069 977
|7
|K24 / VLG
|2
|492
|11 719 416
$143 532
|23 820
$292
|-55,1%
|47 134 918
$597 855
|8
|
ТРОН: АРЕС 1
Tron: Ares
|-
|2
|67
|11 214 515
$137 349
|167 381
$2 050
|-44,1%
|33 767 701
$428 307
|9
|
ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy
|VLG
|2
|1026
|7 927 066
$97 086
|7 726
$95
|-64,6%
|37 461 392
$475 157
|10
|AK
|3
|179
|6 806 471
$83 362
|38 025
$466
|-56,8%
|58 862 349
$721 795
|ИТОГО TOP-10:
|983 935 017
$12 050 643
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.65 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
27.10.2025 Автор: БК