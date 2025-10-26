top banner

Предварительная касса уикенда №43 23.10 - 26.10.2025


Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»

«Финник 2» расположился на четвертой позиции

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 26.10.2025
1 VLG 1 2240 341 109 473
$4 177 703		 152 281
$1 865		 - 341 136 523
$4 178 035
2 CP 1 2168 338 900 000
$4 150 643		 156 319
$1 915		 - 340 200 000
$4 166 565
3 CP 5 889 108 300 000
$1 326 393		 121 822
$1 492		 -25,1% 1 110 100 000
$13 217 050
4 NMG 1 2005 76 874 813
$941 516		 38 342
$470		 - 162 815 254
$1 994 063
5 CP 3 772 46 400 000
$568 279		 60 104
$736		 -48,3% 300 800 000
$3 688 535
6 AK 7 439 34 683 263
$424 780		 79 005
$968		 -39,3% 855 142 443
$10 069 977
7 K24 / VLG 2 492 11 719 416
$143 532		 23 820
$292		 -55,1% 47 134 918
$597 855
8
ТРОН: АРЕС 1
Tron: Ares
 - 2 67 11 214 515
$137 349		 167 381
$2 050		 -44,1% 33 767 701
$428 307
9 VLG 2 1026 7 927 066
$97 086		 7 726
$95		 -64,6% 37 461 392
$475 157
10 AK 3 179 6 806 471
$83 362		 38 025
$466		 -56,8% 58 862 349
$721 795
  ИТОГО TOP-10:   983 935 017
$12 050 643		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.65 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Август» остался первым (Предварительные сборы уикенда 16.10.2025)

.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

27.10.2025 Автор: БК