Предварительная касса уикенда №42 16.10 - 19.10.2025


Касса России: «Август» остался первым

«Финник 2» в режиме превью стартовал с третьей строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 19.10.2025
1 CP 4 1428 144 600 000
$1 834 094		 101 261
$1 284		 -21,7% 959 700 000
$11 426 360
2 CP 2 1830 89 800 000
$1 139 016		 49 071
$622		 -17,0% 229 500 000
$2 814 224
3 NMG 0 1720 73 673 183
$934 465		 42 833
$543		 - 73 673 183
$902 305
4 AK 6 602 57 133 595
$724 678		 94 906
$1 204		 -30,5% 802 148 309
$9 445 929
5 K24 / VLG 1 548 26 105 091
$331 115		 47 637
$604		 - 27 243 821
$345 558
6 VLG 1 1060 22 399 934
$284 119		 21 132
$268		 - 22 765 305
$288 753
7
ТРОН: АРЕС 1
Tron: Ares
 - 1 124 20 070 154
$254 568		 161 856
$2 053		 - 20 070 154
$254 568
8 AK 2 811 15 746 732
$199 730		 19 416
$246		 -27,1% 46 636 642
$571 878
9 PRD 2 724 14 400 010
$182 649		 19 890
$252		 -53,3% 55 362 344
$678 876
10
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 6 340 13 214 560
$167 612		 38 866
$493		 -46,0% 216 546 400
$2 550 005
  ИТОГО TOP-10:   477 143 259
$6 052 045		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.84 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RUR - Русский Репортаж
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга

20.10.2025 Автор: БК