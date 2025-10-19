Касса России: «Август» остался первым

«Финник 2» в режиме превью стартовал с третьей строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 19.10.2025 1 АВГУСТ

CP 4 1428 144 600 000

$1 834 094 101 261

$1 284 -21,7% 959 700 000

$11 426 360 2 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

CP 2 1830 89 800 000

$1 139 016 49 071

$622 -17,0% 229 500 000

$2 814 224 3 ФИННИК 2

NMG 0 1720 73 673 183

$934 465 42 833

$543 - 73 673 183

$902 305 4 ДРАКУЛА

Dracula AK 6 602 57 133 595

$724 678 94 906

$1 204 -30,5% 802 148 309

$9 445 929 5 ЛЕРМОНТОВ

K24 / VLG 1 548 26 105 091

$331 115 47 637

$604 - 27 243 821

$345 558 6 ГЛАЗАМИ ПСА

Good Boy VLG 1 1060 22 399 934

$284 119 21 132

$268 - 22 765 305

$288 753 7 ТРОН: АРЕС 1

Tron: Ares - 1 124 20 070 154

$254 568 161 856

$2 053 - 20 070 154

$254 568 8 СВОДИШЬ С УМА

AK 2 811 15 746 732

$199 730 19 416

$246 -27,1% 46 636 642

$571 878 9 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 2

Roofman PRD 2 724 14 400 010

$182 649 19 890

$252 -53,3% 55 362 344

$678 876 10 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 6 340 13 214 560

$167 612 38 866

$493 -46,0% 216 546 400

$2 550 005 ИТОГО TOP-10: 477 143 259

$6 052 045

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.84 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

