Касса России: «Август» остался первым
«Финник 2» в режиме превью стартовал с третьей строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 19.10.2025
|1
|CP
|4
|1428
|144 600 000
$1 834 094
|101 261
$1 284
|-21,7%
|959 700 000
$11 426 360
|2
|CP
|2
|1830
|89 800 000
$1 139 016
|49 071
$622
|-17,0%
|229 500 000
$2 814 224
|3
|NMG
|0
|1720
|73 673 183
$934 465
|42 833
$543
|-
|73 673 183
$902 305
|4
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|6
|602
|57 133 595
$724 678
|94 906
$1 204
|-30,5%
|802 148 309
$9 445 929
|5
|K24 / VLG
|1
|548
|26 105 091
$331 115
|47 637
$604
|-
|27 243 821
$345 558
|6
|
ГЛАЗАМИ ПСА
Good Boy
|VLG
|1
|1060
|22 399 934
$284 119
|21 132
$268
|-
|22 765 305
$288 753
|7
|
ТРОН: АРЕС 1
Tron: Ares
|-
|1
|124
|20 070 154
$254 568
|161 856
$2 053
|-
|20 070 154
$254 568
|8
|AK
|2
|811
|15 746 732
$199 730
|19 416
$246
|-27,1%
|46 636 642
$571 878
|9
|
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 2
Roofman
|PRD
|2
|724
|14 400 010
$182 649
|19 890
$252
|-53,3%
|55 362 344
$678 876
|10
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|6
|340
|13 214 560
$167 612
|38 866
$493
|-46,0%
|216 546 400
$2 550 005
|ИТОГО TOP-10:
|477 143 259
$6 052 045
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.84 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RUR - Русский Репортаж
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
20.10.2025 Автор: БК