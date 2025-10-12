Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах
Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 12.10.2025
|1
|CP
|3
|1753
|184 400 000
$2 261 189
|105 191
$1 290
|-4,4%
|765 300 000
$9 111 799
|2
|CP
|1
|1854
|108 000 000
$1 324 341
|58 252
$714
|-
|108 300 000
$1 328 020
|3
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|5
|685
|82 247 014
$1 008 547
|120 069
$1 472
|-23,2%
|718 624 746
$8 462 373
|4
|
ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 1
Roofman
|PRD
|1
|838
|30 713 194
$376 618
|36 651
$449
|-
|30 713 194
$376 618
|5
|NMG
|2
|1919
|27 832 014
$341 288
|14 503
$178
|-26,9%
|78 662 170
$965 180
|6
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|5
|421
|24 493 213
$300 346
|58 179
$713
|-4,2%
|200 992 701
$2 366 848
|7
|
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|4
|386
|21 880 868
$268 312
|56 686
$695
|-34,9%
|287 551 594
$3 464 477
|8
|AK
|1
|821
|21 595 388
$264 812
|26 304
$323
|-
|21 723 432
$266 382
|9
|
УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ
Sketch
|EXP
|1
|728
|18 778 263
$230 267
|25 794
$316
|-
|19 190 867
$235 326
|10
|
БИТВА ЗА БИТВОЙ 2
One Battle After Another
|-
|2
|114
|14 931 573
$183 097
|130 979
$1 606
|-30,4%
|41 851 435
$513 515
|ИТОГО TOP-10:
|534 871 527
$6 558 817
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.55 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PLK - ПилотКино
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
13.10.2025 Автор: БК