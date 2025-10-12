Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах

Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 12.10.2025 1 АВГУСТ

CP 3 1753 184 400 000

$2 261 189 105 191

$1 290 -4,4% 765 300 000

$9 111 799 2 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

CP 1 1854 108 000 000

$1 324 341 58 252

$714 - 108 300 000

$1 328 020 3 ДРАКУЛА

Dracula AK 5 685 82 247 014

$1 008 547 120 069

$1 472 -23,2% 718 624 746

$8 462 373 4 ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 1

Roofman PRD 1 838 30 713 194

$376 618 36 651

$449 - 30 713 194

$376 618 5 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

NMG 2 1919 27 832 014

$341 288 14 503

$178 -26,9% 78 662 170

$965 180 6 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 5 421 24 493 213

$300 346 58 179

$713 -4,2% 200 992 701

$2 366 848 7 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

The Long Walk VLG 4 386 21 880 868

$268 312 56 686

$695 -34,9% 287 551 594

$3 464 477 8 СВОДИШЬ С УМА

AK 1 821 21 595 388

$264 812 26 304

$323 - 21 723 432

$266 382 9 УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ

Sketch EXP 1 728 18 778 263

$230 267 25 794

$316 - 19 190 867

$235 326 10 БИТВА ЗА БИТВОЙ 2

One Battle After Another - 2 114 14 931 573

$183 097 130 979

$1 606 -30,4% 41 851 435

$513 515 ИТОГО TOP-10: 534 871 527

$6 558 817

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.55 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

