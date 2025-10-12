top banner

Предварительная касса уикенда №41 09.10 - 12.10.2025


Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах

Лучшей новинкой стала спортивная драма «Первый на Олимпе»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 12.10.2025
1 CP 3 1753 184 400 000
$2 261 189		 105 191
$1 290		 -4,4% 765 300 000
$9 111 799
2 CP 1 1854 108 000 000
$1 324 341		 58 252
$714		 - 108 300 000
$1 328 020
3 AK 5 685 82 247 014
$1 008 547		 120 069
$1 472		 -23,2% 718 624 746
$8 462 373
4 PRD 1 838 30 713 194
$376 618		 36 651
$449		 - 30 713 194
$376 618
5 NMG 2 1919 27 832 014
$341 288		 14 503
$178		 -26,9% 78 662 170
$965 180
6
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 5 421 24 493 213
$300 346		 58 179
$713		 -4,2% 200 992 701
$2 366 848
7 VLG 4 386 21 880 868
$268 312		 56 686
$695		 -34,9% 287 551 594
$3 464 477
8 AK 1 821 21 595 388
$264 812		 26 304
$323		 - 21 723 432
$266 382
9 EXP 1 728 18 778 263
$230 267		 25 794
$316		 - 19 190 867
$235 326
10
БИТВА ЗА БИТВОЙ 2
One Battle After Another
 - 2 114 14 931 573
$183 097		 130 979
$1 606		 -30,4% 41 851 435
$513 515
  ИТОГО TOP-10:   534 871 527
$6 558 817		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.55 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

