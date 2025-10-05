Касса России: «Август» вновь возглавил прокат

В топ-10 попали сразу пять официальных новинок

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 05.10.2025 1 АВГУСТ

CP 2 1928 192 300 000

$2 359 509 99 741

$1 224 -23,7% 516 800 000

$6 153 113 2 ДРАКУЛА

Dracula AK 4 846 107 159 501

$1 314 841 126 666

$1 554 -22,1% 599 479 052

$7 059 339 3 (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

NMG 1 1919 38 056 733

$466 954 19 832

$243 - 38 126 670

$467 812 4 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

The Long Walk VLG 3 630 33 630 984

$412 650 53 383

$655 -47,2% 253 615 134

$3 055 604 5 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА

NKI 1 1813 27 091 796

$332 415 14 943

$183 - 27 091 796

$332 415 6 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 4 572 25 569 386

$313 735 44 702

$548 -41,7% 170 539 667

$2 008 239 7 МИР В ОГНЕ

Afterburn VLG 1 842 21 519 350

$264 041 25 557

$314 - 21 690 913

$266 146 8 БИТВА ЗА БИТВОЙ 1

One Battle After Another - 1 126 21 467 847

$263 409 170 380

$2 091 - 21 467 847

$263 409 9 НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ 2

CAO 1 1646 14 696 919

$180 330 8 929

$110 - 14 834 509

$182 019 10 АЙХАЛ 3

SMKT 1 63 12 804 006

$157 104 203 238

$2 494 - 12 804 006

$157 104 ИТОГО TOP-10: 494 296 522

$6 064 988

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.5 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Август» стал лидером чарта (Предварительные сборы уикенда 25.09.2025)