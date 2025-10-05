top banner

Предварительная касса уикенда №40 02.10 - 05.10.2025


Касса России: «Август» вновь возглавил прокат

В топ-10 попали сразу пять официальных новинок

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 05.10.2025
1 CP 2 1928 192 300 000
$2 359 509		 99 741
$1 224		 -23,7% 516 800 000
$6 153 113
2 AK 4 846 107 159 501
$1 314 841		 126 666
$1 554		 -22,1% 599 479 052
$7 059 339
3 NMG 1 1919 38 056 733
$466 954		 19 832
$243		 - 38 126 670
$467 812
4 VLG 3 630 33 630 984
$412 650		 53 383
$655		 -47,2% 253 615 134
$3 055 604
5 NKI 1 1813 27 091 796
$332 415		 14 943
$183		 - 27 091 796
$332 415
6
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 4 572 25 569 386
$313 735		 44 702
$548		 -41,7% 170 539 667
$2 008 239
7 VLG 1 842 21 519 350
$264 041		 25 557
$314		 - 21 690 913
$266 146
8
БИТВА ЗА БИТВОЙ 1
One Battle After Another
 - 1 126 21 467 847
$263 409		 170 380
$2 091		 - 21 467 847
$263 409
9 CAO 1 1646 14 696 919
$180 330		 8 929
$110		 - 14 834 509
$182 019
10 SMKT 1 63 12 804 006
$157 104		 203 238
$2 494		 - 12 804 006
$157 104
  ИТОГО TOP-10:   494 296 522
$6 064 988		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.5 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Август» стал лидером чарта (Предварительные сборы уикенда 25.09.2025)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
ILK - Иллюзион кино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
WP - World Pictures

06.10.2025 Автор: БК