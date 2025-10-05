Касса России: «Август» вновь возглавил прокат
В топ-10 попали сразу пять официальных новинок
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 05.10.2025
|1
|CP
|2
|1928
|192 300 000
$2 359 509
|99 741
$1 224
|-23,7%
|516 800 000
$6 153 113
|2
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|4
|846
|107 159 501
$1 314 841
|126 666
$1 554
|-22,1%
|599 479 052
$7 059 339
|3
|NMG
|1
|1919
|38 056 733
$466 954
|19 832
$243
|-
|38 126 670
$467 812
|4
|
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|3
|630
|33 630 984
$412 650
|53 383
$655
|-47,2%
|253 615 134
$3 055 604
|5
|NKI
|1
|1813
|27 091 796
$332 415
|14 943
$183
|-
|27 091 796
$332 415
|6
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|4
|572
|25 569 386
$313 735
|44 702
$548
|-41,7%
|170 539 667
$2 008 239
|7
|
МИР В ОГНЕ
Afterburn
|VLG
|1
|842
|21 519 350
$264 041
|25 557
$314
|-
|21 690 913
$266 146
|8
|
БИТВА ЗА БИТВОЙ 1
One Battle After Another
|-
|1
|126
|21 467 847
$263 409
|170 380
$2 091
|-
|21 467 847
$263 409
|9
|CAO
|1
|1646
|14 696 919
$180 330
|8 929
$110
|-
|14 834 509
$182 019
|10
|
АЙХАЛ 3
|SMKT
|1
|63
|12 804 006
$157 104
|203 238
$2 494
|-
|12 804 006
$157 104
|ИТОГО TOP-10:
|494 296 522
$6 064 988
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.5 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- ILK - Иллюзион кино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
06.10.2025 Автор: БК