Касса России: «Август» стал лидером чарта

Экранизация романа Владимира Богомолова оказалась единственной новинкой в топ-10

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 28.09.2025 1 АВГУСТ

CP 1 1993 251 200 000

$2 990 832 126 041

$1 501 - 251 200 000

$2 990 832 2 ДРАКУЛА

Dracula AK 3 1118 137 566 192

$1 637 888 123 047

$1 465 27,5% 443 891 255

$5 227 170 3 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

The Long Walk VLG 2 1254 63 747 056

$758 984 50 835

$605 -37,9% 199 999 986

$2 409 638 4 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 3 1578 43 895 042

$522 622 27 817

$331 10,8% 140 347 274

$1 652 700 5 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ 1

Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen - 2 132 26 798 744

$319 071 203 021

$2 417 -40,5% 83 265 315

$1 003 197 6 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

CP 5 403 8 400 000

$100 012 20 844

$248 -31,0% 153 600 000

$1 909 498 7 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК

NKI 5 210 7 329 828

$87 270 34 904

$416 -9,7% 101 992 136

$1 267 928 8 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА

The Red Book Ritual: Gates of Hell EXP 2 729 7 221 810

$85 984 9 906

$118 -41,1% 24 398 031

$293 952 9 ВЫХОД 8 2

Exit 8 PVZGL 5 212 7 135 496

$84 956 33 658

$401 -37,8% 150 992 048

$1 877 077 10 АЛЬТЕР

Altered NMG 2 1070 5 796 701

$69 017 5 417

$65 -58,7% 23 299 918

$280 722 ИТОГО TOP-10: 559 090 869

$6 656 636

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.99 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

