Касса России: «Август» стал лидером чарта
Экранизация романа Владимира Богомолова оказалась единственной новинкой в топ-10
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 28.09.2025
|1
|CP
|1
|1993
|251 200 000
$2 990 832
|126 041
$1 501
|-
|251 200 000
$2 990 832
|2
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|3
|1118
|137 566 192
$1 637 888
|123 047
$1 465
|27,5%
|443 891 255
$5 227 170
|3
|
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|2
|1254
|63 747 056
$758 984
|50 835
$605
|-37,9%
|199 999 986
$2 409 638
|4
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|3
|1578
|43 895 042
$522 622
|27 817
$331
|10,8%
|140 347 274
$1 652 700
|5
|
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ 1
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen
|-
|2
|132
|26 798 744
$319 071
|203 021
$2 417
|-40,5%
|83 265 315
$1 003 197
|6
|CP
|5
|403
|8 400 000
$100 012
|20 844
$248
|-31,0%
|153 600 000
$1 909 498
|7
|NKI
|5
|210
|7 329 828
$87 270
|34 904
$416
|-9,7%
|101 992 136
$1 267 928
|8
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell
|EXP
|2
|729
|7 221 810
$85 984
|9 906
$118
|-41,1%
|24 398 031
$293 952
|9
|
ВЫХОД 8 2
Exit 8
|PVZGL
|5
|212
|7 135 496
$84 956
|33 658
$401
|-37,8%
|150 992 048
$1 877 077
|10
|
АЛЬТЕР
Altered
|NMG
|2
|1070
|5 796 701
$69 017
|5 417
$65
|-58,7%
|23 299 918
$280 722
|ИТОГО TOP-10:
|559 090 869
$6 656 636
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.99 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- TNP - Товарищество Независимых Продюсеров
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
29.09.2025 Автор: БК