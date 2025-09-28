top banner

Предварительная касса уикенда №39 25.09 - 28.09.2025


Касса России: «Август» стал лидером чарта

Экранизация романа Владимира Богомолова оказалась единственной новинкой в топ-10

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 28.09.2025
1 CP 1 1993 251 200 000
$2 990 832		 126 041
$1 501		 - 251 200 000
$2 990 832
2 AK 3 1118 137 566 192
$1 637 888		 123 047
$1 465		 27,5% 443 891 255
$5 227 170
3 VLG 2 1254 63 747 056
$758 984		 50 835
$605		 -37,9% 199 999 986
$2 409 638
4
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 3 1578 43 895 042
$522 622		 27 817
$331		 10,8% 140 347 274
$1 652 700
5 - 2 132 26 798 744
$319 071		 203 021
$2 417		 -40,5% 83 265 315
$1 003 197
6 CP 5 403 8 400 000
$100 012		 20 844
$248		 -31,0% 153 600 000
$1 909 498
7 NKI 5 210 7 329 828
$87 270		 34 904
$416		 -9,7% 101 992 136
$1 267 928
8 EXP 2 729 7 221 810
$85 984		 9 906
$118		 -41,1% 24 398 031
$293 952
9
ВЫХОД 8 2
Exit 8
 PVZGL 5 212 7 135 496
$84 956		 33 658
$401		 -37,8% 150 992 048
$1 877 077
10
АЛЬТЕР
Altered
 NMG 2 1070 5 796 701
$69 017		 5 417
$65		 -58,7% 23 299 918
$280 722
  ИТОГО TOP-10:   559 090 869
$6 656 636		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.99 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNP - Товарищество Независимых Продюсеров
VLG - Вольга
WP - World Pictures

29.09.2025 Автор: БК