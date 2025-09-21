Касса России: «Дракула» вырвался на первое место

В тройку лидеров также попали пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 21.09.2025 1 ДРАКУЛА

Dracula AK 2 1974 107 874 855

$1 299 697 54 648

$658 4,9% 250 552 297

$2 950 451 2 ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

The Long Walk VLG 1 1240 102 708 284

$1 237 449 82 829

$998 - 102 708 284

$1 237 449 3 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ 1

Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen - 1 203 45 076 058

$543 085 222 050

$2 675 - 45 076 058

$543 085 4 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 2 2036 39 602 991

$477 144 19 451

$234 -12,1% 91 233 184

$1 074 343 5 АЛЬТЕР

Altered NMG 1 1456 14 039 141

$169 146 9 642

$116 - 14 039 141

$169 146 6 КЛЕВЫЙ УLOVE 2

CAO 1 1483 13 937 838

$167 926 9 398

$113 - 13 937 838

$167 926 7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА

The Red Book Ritual: Gates of Hell EXP 1 850 12 267 393

$147 800 14 432

$174 - 12 531 525

$150 982 8 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

CP 4 726 12 200 000

$146 988 16 804

$202 -33,2% 143 300 000

$1 781 452 9 ВЫХОД 8 3

Exit 8 PVZGL 4 320 11 389 914

$137 228 35 593

$429 -40,8% 140 265 056

$1 743 723 10 ВНИЗ

CP 3 489 10 700 000

$128 916 21 881

$264 -59,8% 109 600 000

$1 355 597 ИТОГО TOP-10: 369 796 474

$4 455 379

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

