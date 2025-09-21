Касса России: «Дракула» вырвался на первое место
В тройку лидеров также попали пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 21.09.2025
|1
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|2
|1974
|107 874 855
$1 299 697
|54 648
$658
|4,9%
|250 552 297
$2 950 451
|2
|
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
The Long Walk
|VLG
|1
|1240
|102 708 284
$1 237 449
|82 829
$998
|-
|102 708 284
$1 237 449
|3
|
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ 1
Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen
|-
|1
|203
|45 076 058
$543 085
|222 050
$2 675
|-
|45 076 058
$543 085
|4
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|2
|2036
|39 602 991
$477 144
|19 451
$234
|-12,1%
|91 233 184
$1 074 343
|5
|
АЛЬТЕР
Altered
|NMG
|1
|1456
|14 039 141
$169 146
|9 642
$116
|-
|14 039 141
$169 146
|6
|CAO
|1
|1483
|13 937 838
$167 926
|9 398
$113
|-
|13 937 838
$167 926
|7
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
The Red Book Ritual: Gates of Hell
|EXP
|1
|850
|12 267 393
$147 800
|14 432
$174
|-
|12 531 525
$150 982
|8
|CP
|4
|726
|12 200 000
$146 988
|16 804
$202
|-33,2%
|143 300 000
$1 781 452
|9
|
ВЫХОД 8 3
Exit 8
|PVZGL
|4
|320
|11 389 914
$137 228
|35 593
$429
|-40,8%
|140 265 056
$1 743 723
|10
|CP
|3
|489
|10 700 000
$128 916
|21 881
$264
|-59,8%
|109 600 000
$1 355 597
|ИТОГО TOP-10:
|369 796 474
$4 455 379
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Дракула» Люка Бессона возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 11.09.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - АО «Синема Парк»
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
22.09.2025 Автор: БК