Предварительная касса уикенда №38 18.09 - 21.09.2025


Касса России: «Дракула» вырвался на первое место

В тройку лидеров также попали пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 21.09.2025
1 AK 2 1974 107 874 855
$1 299 697		 54 648
$658		 4,9% 250 552 297
$2 950 451
2 VLG 1 1240 102 708 284
$1 237 449		 82 829
$998		 - 102 708 284
$1 237 449
3 - 1 203 45 076 058
$543 085		 222 050
$2 675		 - 45 076 058
$543 085
4
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 2 2036 39 602 991
$477 144		 19 451
$234		 -12,1% 91 233 184
$1 074 343
5
АЛЬТЕР
Altered
 NMG 1 1456 14 039 141
$169 146		 9 642
$116		 - 14 039 141
$169 146
6 CAO 1 1483 13 937 838
$167 926		 9 398
$113		 - 13 937 838
$167 926
7 EXP 1 850 12 267 393
$147 800		 14 432
$174		 - 12 531 525
$150 982
8 CP 4 726 12 200 000
$146 988		 16 804
$202		 -33,2% 143 300 000
$1 781 452
9
ВЫХОД 8 3
Exit 8
 PVZGL 4 320 11 389 914
$137 228		 35 593
$429		 -40,8% 140 265 056
$1 743 723
10 CP 3 489 10 700 000
$128 916		 21 881
$264		 -59,8% 109 600 000
$1 355 597
  ИТОГО TOP-10:   369 796 474
$4 455 379		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

-

22.09.2025 Автор: БК