Касса России: «Дракула» Люка Бессона возглавил прокат
Серебро досталось мультфильму «Зверопоезд»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 14.09.2025
|1
|
ДРАКУЛА
Dracula
|AK
|1
|1944
|102 881 205
$1 211 507
|52 922
$623
|-
|103 284 876
$1 216 261
|2
|
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
|VLG
|1
|2030
|45 045 561
$530 447
|22 190
$261
|-
|45 391 946
$534 526
|3
|
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД 1
The Conjuring: Last Rites
|-
|1
|135
|28 643 171
$337 296
|212 172
$2 498
|-
|28 643 171
$337 296
|4
|CP
|2
|1110
|26 600 000
$313 236
|23 964
$282
|-44,0%
|90 400 000
$1 118 120
|5
|
ВЫХОД 8
Exit 8
|PVZGL
|3
|397
|19 123 467
$225 194
|48 170
$567
|-35,9%
|122 323 472
$1 520 680
|6
|CP
|3
|965
|18 200 000
$214 319
|18 860
$222
|-43,1%
|128 700 000
$1 599 950
|7
|NMG
|1
|1821
|16 700 068
$196 656
|9 171
$108
|-
|16 700 068
$196 656
|8
|NKI
|3
|637
|13 935 861
$164 106
|21 877
$258
|-29,2%
|83 380 800
$1 036 559
|9
|
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy
|VLG
|2
|441
|10 029 655
$118 107
|22 743
$268
|-45,4%
|36 195 053
$447 682
|10
|AK
|2
|1617
|7 320 575
$86 206
|4 527
$53
|-50,5%
|27 475 686
$339 835
|ИТОГО TOP-10:
|288 479 563
$3 397 074
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.92 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: триллер «Вниз» попал на вершину чарта (Предварительные сборы уикенда 04.09.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CS - Cinemaus Studio
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
15.09.2025 Автор: БК