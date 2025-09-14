top banner

Предварительная касса уикенда №37 11.09 - 14.09.2025


Касса России: «Дракула» Люка Бессона возглавил прокат

Серебро досталось мультфильму «Зверопоезд»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 14.09.2025
1 AK 1 1944 102 881 205
$1 211 507		 52 922
$623		 - 103 284 876
$1 216 261
2
ЗВЕРОПОЕЗД
Pets on the Trains
 VLG 1 2030 45 045 561
$530 447		 22 190
$261		 - 45 391 946
$534 526
3 - 1 135 28 643 171
$337 296		 212 172
$2 498		 - 28 643 171
$337 296
4 CP 2 1110 26 600 000
$313 236		 23 964
$282		 -44,0% 90 400 000
$1 118 120
5 PVZGL 3 397 19 123 467
$225 194		 48 170
$567		 -35,9% 122 323 472
$1 520 680
6 CP 3 965 18 200 000
$214 319		 18 860
$222		 -43,1% 128 700 000
$1 599 950
7 NMG 1 1821 16 700 068
$196 656		 9 171
$108		 - 16 700 068
$196 656
8 NKI 3 637 13 935 861
$164 106		 21 877
$258		 -29,2% 83 380 800
$1 036 559
9
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: The Prophecy
 VLG 2 441 10 029 655
$118 107		 22 743
$268		 -45,4% 36 195 053
$447 682
10 AK 2 1617 7 320 575
$86 206		 4 527
$53		 -50,5% 27 475 686
$339 835
  ИТОГО TOP-10:   288 479 563
$3 397 074		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.92 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - World Pictures

15.09.2025 Автор: БК