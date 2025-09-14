Касса России: «Дракула» Люка Бессона возглавил прокат

Серебро досталось мультфильму «Зверопоезд»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 14.09.2025 1 ДРАКУЛА

Dracula AK 1 1944 102 881 205

$1 211 507 52 922

$623 - 103 284 876

$1 216 261 2 ЗВЕРОПОЕЗД

Pets on the Trains VLG 1 2030 45 045 561

$530 447 22 190

$261 - 45 391 946

$534 526 3 ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД 1

The Conjuring: Last Rites - 1 135 28 643 171

$337 296 212 172

$2 498 - 28 643 171

$337 296 4 ВНИЗ

CP 2 1110 26 600 000

$313 236 23 964

$282 -44,0% 90 400 000

$1 118 120 5 ВЫХОД 8

Exit 8 PVZGL 3 397 19 123 467

$225 194 48 170

$567 -35,9% 122 323 472

$1 520 680 6 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

CP 3 965 18 200 000

$214 319 18 860

$222 -43,1% 128 700 000

$1 599 950 7 БЕГИ

NMG 1 1821 16 700 068

$196 656 9 171

$108 - 16 700 068

$196 656 8 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК

NKI 3 637 13 935 861

$164 106 21 877

$258 -29,2% 83 380 800

$1 036 559 9 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Omniscient Reader: The Prophecy VLG 2 441 10 029 655

$118 107 22 743

$268 -45,4% 36 195 053

$447 682 10 КОЛБАСА

AK 2 1617 7 320 575

$86 206 4 527

$53 -50,5% 27 475 686

$339 835 ИТОГО TOP-10: 288 479 563

$3 397 074

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.92 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

