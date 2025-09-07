Касса России: триллер «Вниз» попал на вершину чарта

«Всеведущий читатель» оказался лишь пятым

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 07.09.2025 1 ВНИЗ

CP 1 1363 47 500 000

$587 508 34 850

$431 - 47 500 000

$587 508 2 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

CP 2 1490 32 000 000

$395 795 21 477

$266 -33,9% 104 900 000

$1 304 078 3 ВЫХОД 8 1

Exit 8 PVZGL 2 564 29 698 520

$367 329 52 657

$651 -30,8% 92 229 944

$1 146 568 4 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК

NKI 2 1883 19 660 044

$243 167 10 441

$129 -31,7% 65 544 700

$814 827 5 ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Omniscient Reader: the Prophecy VLG 1 440 18 355 399

$227 030 41 717

$516 - 19 266 979

$238 305 6 ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ 2

Roses - 1 126 16 114 446

$199 313 127 892

$1 582 - 16 114 446

$199 313 7 КОЛБАСА

AK 1 1644 14 795 074

$182 994 8 999

$111 - 14 795 074

$182 994 8 АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА

Let`s Play in the Woods EXP 1 914 12 716 813

$157 289 13 913

$172 - 12 858 105

$159 037 9 ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ

The Toxic Avenger NKI 1 922 8 313 672

$102 828 9 017

$112 - 10 087 196

$124 764 10 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3

CAO 13 324 7 567 995

$93 605 23 358

$289 -40,4% 822 423 488

$10 410 424 ИТОГО TOP-10: 206 721 963

$2 556 858

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.85 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

