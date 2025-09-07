Касса России: триллер «Вниз» попал на вершину чарта
«Всеведущий читатель» оказался лишь пятым
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 07.09.2025
|1
|CP
|1
|1363
|47 500 000
$587 508
|34 850
$431
|-
|47 500 000
$587 508
|2
|CP
|2
|1490
|32 000 000
$395 795
|21 477
$266
|-33,9%
|104 900 000
$1 304 078
|3
|
ВЫХОД 8 1
Exit 8
|PVZGL
|2
|564
|29 698 520
$367 329
|52 657
$651
|-30,8%
|92 229 944
$1 146 568
|4
|NKI
|2
|1883
|19 660 044
$243 167
|10 441
$129
|-31,7%
|65 544 700
$814 827
|5
|
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: the Prophecy
|VLG
|1
|440
|18 355 399
$227 030
|41 717
$516
|-
|19 266 979
$238 305
|6
|
ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ 2
Roses
|-
|1
|126
|16 114 446
$199 313
|127 892
$1 582
|-
|16 114 446
$199 313
|7
|AK
|1
|1644
|14 795 074
$182 994
|8 999
$111
|-
|14 795 074
$182 994
|8
|
АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА
Let`s Play in the Woods
|EXP
|1
|914
|12 716 813
$157 289
|13 913
$172
|-
|12 858 105
$159 037
|9
|
ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
The Toxic Avenger
|NKI
|1
|922
|8 313 672
$102 828
|9 017
$112
|-
|10 087 196
$124 764
|10
|CAO
|13
|324
|7 567 995
$93 605
|23 358
$289
|-40,4%
|822 423 488
$10 410 424
|ИТОГО TOP-10:
|206 721 963
$2 556 858
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.85 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
08.09.2025 Автор: БК