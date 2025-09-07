top banner

Предварительная касса уикенда №36 04.09 - 07.09.2025


Касса России: триллер «Вниз» попал на вершину чарта

«Всеведущий читатель» оказался лишь пятым

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 07.09.2025
1 CP 1 1363 47 500 000
$587 508		 34 850
$431		 - 47 500 000
$587 508
2 CP 2 1490 32 000 000
$395 795		 21 477
$266		 -33,9% 104 900 000
$1 304 078
3
ВЫХОД 8 1
Exit 8
 PVZGL 2 564 29 698 520
$367 329		 52 657
$651		 -30,8% 92 229 944
$1 146 568
4 NKI 2 1883 19 660 044
$243 167		 10 441
$129		 -31,7% 65 544 700
$814 827
5
ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
Omniscient Reader: the Prophecy
 VLG 1 440 18 355 399
$227 030		 41 717
$516		 - 19 266 979
$238 305
6 - 1 126 16 114 446
$199 313		 127 892
$1 582		 - 16 114 446
$199 313
7 AK 1 1644 14 795 074
$182 994		 8 999
$111		 - 14 795 074
$182 994
8 EXP 1 914 12 716 813
$157 289		 13 913
$172		 - 12 858 105
$159 037
9 NKI 1 922 8 313 672
$102 828		 9 017
$112		 - 10 087 196
$124 764
10 CAO 13 324 7 567 995
$93 605		 23 358
$289		 -40,4% 822 423 488
$10 410 424
  ИТОГО TOP-10:   206 721 963
$2 556 858		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.85 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга

08.09.2025 Автор: БК