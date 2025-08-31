top banner

Предварительная касса уикенда №35 28.08 - 31.08.2025


Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат

В тройке лучших оказались одни новинки

1 CP 1 1528 48 400 000
$601 691		 31 675
$394		 - 48 400 000
$601 691
2
ВЫХОД 8 1
Exit 8
 PVZGL 1 569 42 809 179
$532 188		 75 236
$935		 - 45 509 896
$565 762
3 NKI 1 1872 28 804 278
$358 084		 15 387
$191		 - 28 804 278
$358 084
4 - 5 141 24 121 043
$299 864		 171 071
$2 127		 -38,2% 295 063 780
$3 605 814
5 CAO 12 381 12 709 399
$157 998		 33 358
$415		 -31,0% 812 359 104
$10 283 027
6 AK 2 1984 11 303 512
$140 521		 5 697
$71		 -57,0% 50 386 176
$629 041
7 GF 2 529 9 560 720
$118 855		 18 073
$225		 -48,9% 37 529 360
$468 531
8 VLG 1 325 9 094 073
$113 054		 27 982
$348		 - 9 094 073
$113 054
9 PRD 1 473 6 717 243
$83 506		 14 201
$177		 - 6 717 243
$83 506
10 INK 1 280 6 040 766
$75 097		 21 574
$268		 - 10 176 569
$126 511
  ИТОГО TOP-10:   199 560 213
$2 480 858		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.44 руб.
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
GF - Global Film
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PLK - ПилотКино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RWV - RWV Film
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - World Pictures

01.09.2025 Автор: БК