Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
В тройке лучших оказались одни новинки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 31.08.2025
|1
|CP
|1
|1528
|48 400 000
$601 691
|31 675
$394
|-
|48 400 000
$601 691
|2
|
ВЫХОД 8 1
Exit 8
|PVZGL
|1
|569
|42 809 179
$532 188
|75 236
$935
|-
|45 509 896
$565 762
|3
|NKI
|1
|1872
|28 804 278
$358 084
|15 387
$191
|-
|28 804 278
$358 084
|4
|
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 2
The Fantastic Four: First Steps
|-
|5
|141
|24 121 043
$299 864
|171 071
$2 127
|-38,2%
|295 063 780
$3 605 814
|5
|CAO
|12
|381
|12 709 399
$157 998
|33 358
$415
|-31,0%
|812 359 104
$10 283 027
|6
|AK
|2
|1984
|11 303 512
$140 521
|5 697
$71
|-57,0%
|50 386 176
$629 041
|7
|
ДИСПЕТЧЕР 4
Relay
|GF
|2
|529
|9 560 720
$118 855
|18 073
$225
|-48,9%
|37 529 360
$468 531
|8
|
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
|VLG
|1
|325
|9 094 073
$113 054
|27 982
$348
|-
|9 094 073
$113 054
|9
|
ВЕДЬМИНА ДОСКА 5
Witchboard
|PRD
|1
|473
|6 717 243
$83 506
|14 201
$177
|-
|6 717 243
$83 506
|10
|
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ПЕРЕВЫПУСК 6
Koukaku Kidoutai
|INK
|1
|280
|6 040 766
$75 097
|21 574
$268
|-
|10 176 569
$126 511
|ИТОГО TOP-10:
|199 560 213
$2 480 858
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.44 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
5 по данным ЕАИС
6 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Дети-шпионы» стартовали со второго места (Предварительные сборы уикенда 21.08.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PLK - ПилотКино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RWV - RWV Film
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
01.09.2025 Автор: БК