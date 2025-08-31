Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат

В тройке лучших оказались одни новинки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 31.08.2025 1 ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

CP 1 1528 48 400 000

$601 691 31 675

$394 - 48 400 000

$601 691 2 ВЫХОД 8 1

Exit 8 PVZGL 1 569 42 809 179

$532 188 75 236

$935 - 45 509 896

$565 762 3 СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК

NKI 1 1872 28 804 278

$358 084 15 387

$191 - 28 804 278

$358 084 4 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 2

The Fantastic Four: First Steps - 5 141 24 121 043

$299 864 171 071

$2 127 -38,2% 295 063 780

$3 605 814 5 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3

CAO 12 381 12 709 399

$157 998 33 358

$415 -31,0% 812 359 104

$10 283 027 6 ДЕТИ-ШПИОНЫ

AK 2 1984 11 303 512

$140 521 5 697

$71 -57,0% 50 386 176

$629 041 7 ДИСПЕТЧЕР 4

Relay GF 2 529 9 560 720

$118 855 18 073

$225 -48,9% 37 529 360

$468 531 8 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes VLG 1 325 9 094 073

$113 054 27 982

$348 - 9 094 073

$113 054 9 ВЕДЬМИНА ДОСКА 5

Witchboard PRD 1 473 6 717 243

$83 506 14 201

$177 - 6 717 243

$83 506 10 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ПЕРЕВЫПУСК 6

Koukaku Kidoutai INK 1 280 6 040 766

$75 097 21 574

$268 - 10 176 569

$126 511 ИТОГО TOP-10: 199 560 213

$2 480 858

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.44 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС

5 по данным ЕАИС

6 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Дети-шпионы» стартовали со второго места (Предварительные сборы уикенда 21.08.2025)